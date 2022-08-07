Коли почнеться демонтаж герба СРСР зі щита «Батьківщини-матері»: відповідь Мінкульту

Музей Другої світової війни вже подав план дій щодо герба на щиті монумента «Батьківщина-мати»

Роботи з демонтажу герба СРСР із щита на монументі «Батьківщина-мати» можуть почати приблизно через пів року. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

За словами очільника Мінкульту, Музей Другої світової війни вже подав план дій, який передбачає технічне обстеження, а також залучення фахівців для складання проєктної документації.

«Думаю, що після затвердження... має пройти близько пів року або трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт», – зазначив Ткаченко.

Водночас міністр виключив можливість повного знесення монумента. Він додав, що така ідея є абсурдом.

«Батьківщина-мати» – монументальна скульптура, яка була відкрита у Києві на високому правому березі Дніпра у 1981 році. Вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі. Загальна висота монумента разом з постаментом – 102 метри, з них висота скульптури (від п'єдесталу до кінчика меча) – 62 метри. Статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн в одній руці та 13-тонний щит з гербом СРСР розміром 13 на 8 метрів в іншій. Вся споруда важить 450 тонн.

Нагадаємо, 7 липня Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії»опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.

Близько 780 тис. українців взяли участь в опитуванні в «Дії» щодо долі герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати». Більшість висловилися за те, щоби замінити герб на щиті на тризуб.