Головна Київ Новини
search button user button menu button

Коли почнеться демонтаж герба СРСР зі щита «Батьківщини-матері»: відповідь Мінкульту

Надія Клочко
glavcom.ua
Коли почнеться демонтаж герба СРСР зі щита «Батьківщини-матері»: відповідь Мінкульту
Міністерство культури виключає можливість повного знесення монумента
фото з відкритих джерел

Музей Другої світової війни вже подав план дій щодо герба на щиті монумента «Батьківщина-мати»

Роботи з демонтажу герба СРСР із щита на монументі «Батьківщина-мати» можуть почати приблизно через пів року. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

За словами очільника Мінкульту, Музей Другої світової війни вже подав план дій, який передбачає технічне обстеження, а також залучення фахівців для складання проєктної документації.

«Думаю, що після затвердження... має пройти близько пів року або трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт», – зазначив Ткаченко.

Водночас міністр виключив можливість повного знесення монумента. Він додав, що така ідея є абсурдом.

«Батьківщина-мати» – монументальна скульптура, яка була відкрита у Києві на високому правому березі Дніпра у 1981 році. Вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Загальна висота монумента разом з постаментом – 102 метри, з них висота скульптури (від п'єдесталу до кінчика меча) – 62 метри. Статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн в одній руці та 13-тонний щит з гербом СРСР розміром 13 на 8 метрів в іншій. Вся споруда важить 450 тонн.

Нагадаємо, 7 липня Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії»опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.

Близько 780 тис. українців взяли участь в опитуванні в «Дії» щодо долі герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати». Більшість висловилися за те, щоби замінити герб на щиті на тризуб.

Читайте також: Три проблеми з опитуванням про декомунізацію «Батьківщини-матері»
Теги: декомунізація Олександр Ткаченко Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Батьківщина-мати» засяяла українськими кольорами
Монумент «Батьківщина-мати» засяяв у кольорах прапора (фото)
9 травня, 08:49
У опитування щодо монумента взяли участь 780 тис. українців
Завершилося опитування щодо монумента «Батьківщина-мати»: що вирішили українці
21 липня, 15:27
Головна будівля Музею не здається в оренду
Приватизація меморіалу «Батьківщина-Мати»: музей зробив заяву (документ)
11 лютого, 17:04

Новини

Коли почнеться демонтаж герба СРСР зі щита «Батьківщини-матері»: відповідь Мінкульту
Коли почнеться демонтаж герба СРСР зі щита «Батьківщини-матері»: відповідь Мінкульту
У Києві пройшло прощання із військовим, волонтером, поетом Глібом Бабічем (фото)
У Києві пройшло прощання із військовим, волонтером, поетом Глібом Бабічем (фото)
У Києві на станції метро невідомі розпилили газ (фото)
У Києві на станції метро невідомі розпилили газ (фото)
Влада Гостомеля порахувала збитки, завдані окупантами: сума шокує (фото)
Влада Гостомеля порахувала збитки, завдані окупантами: сума шокує (фото)
Київська митниця потрапила у скандал зі спаленням техніки Apple: подробиці
Київська митниця потрапила у скандал зі спаленням техніки Apple: подробиці
На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики
На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
30K
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: навіщо це
30K
Російська авіація вісім разів атакувала наші позиції на півдні
19K
7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18K
Радбез ООН збирається на закрите засідання: у чому причина
18K
Теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти постачання Україні зброї, – розвідка

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
Вчора, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Вчора, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Вчора, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Вчора, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
5 серпня, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту