Києво-Печерська лавра відновлює роботу з 31 січня: які об'єкти будуть доступні

Для відвідування буде доступною лише територія Верхньої лаври

Під час обстрілу столиці в ніч проти 24 січня були пошкоджені об’єкти Лаври

Відзавтра, 31 січня, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» знову пускатиме відвідувачів. Про це повідомляється на сторінці Лаври у Facebook, інформує «Главком».

Зазначається, що для відвідування буде доступною лише територія Верхньої лаври, водночас виставкові зали та дзвіниця залишаються зачиненими.

Києво-Печерська лавра з 31 січня пускатиме відвідувачів фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра/Facebook

Нагадаємо, що через відсутність теплопостачання з 23 січня Києво-Печерська лавра була закрита для відвідувачів. А під час обстрілу столиці в ніч проти 24 січня були пошкоджені об’єкти Лаври.

Зокрема, постраждали Корпус №66 – вхідна частина до комплексу Дальніх печер, та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Вибухова хвиля вибила частину вікон і дверей, також у багатьох місцях пошкоджені фрагменти штукатурного оздоблення.

Як повідомлялося, у ніч на 24 січня Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники. За даними моніторингових ресурсів, по Києву та Київщині було використано шість балістичних ракет «Іскандер», дві гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон», близько двох крилатих ракет 9М727 та приблизно чотири крилаті ракети Х-32. Також триває масована атака ударних БпЛА.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель. У Деснянському районі уламки впали на нежитлову будівлю. У Дніпровському районі виникла пожежа у гаражному кооперативі, також загорівся бензовоз на парковці, а в багатоквартирному житловому будинку вибито вікна.

У Дарницькому районі поблизу приватного медичного закладу уламками пошкоджено вікна будівлі без подальшого загоряння. У Голосіївському районі падіння уламків на територію нежитлової забудови призвело до пожежі, за іншою адресою вибито вікна в приватному будинку. У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.