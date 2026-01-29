Головна Київ Новини
У Броварах настоятель привласнив храм, щоб завадити переходу громади до ПЦУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Броварах настоятель привласнив храм, щоб завадити переходу громади до ПЦУ
У квітні 2024 року на загальних зборах було прийнято рішення про перехід релігійної громади до Православної Церкви України (ПЦУ)
фото: Національна поліція Укрвїни

Настоятель храму за декілька місяців до вказаної події створив благодійну організацію, засновниками якої стали він та його дружина

Поліція Київщини та Служба безпеки України задокументували зухвалу схему привласнення майна релігійної громади. Настоятель храму у Броварах, намагаючись випередити перехід громади до ПЦУ, незаконно переписав будівлю церкви на власний благодійний фонд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

«Один із кліриків Київщини відчужив будівлю релігійної громади Свято-Димитрівської парафії у місті Бровари, яка належить до Київської єпархії Православної Церкви України (ПЦУ). Загальна вартість нерухомості місцевої громади становить майже 6 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у квітні 2024 року на загальних зборах було прийнято рішення про перехід релігійної громади до Православної Церкви України (ПЦУ). Проте настоятель храму за декілька місяців до вказаної події створив благодійну організацію, засновниками якої стали він та його дружина.

За даними слідства, клірик, зловживаючи службовим становищем, підробив документи та вніс до них завідомо неправдиві відомості. Нібито члени парафіяльних зборів проголосували за рішення про пожертву культових приміщень релігійної громади. Згідно з договором пожертви церковний комплекс було передано у власність благодійного фонду родини служителя церкви.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україні функціонували 8 782 релігійні громади, пов’язані з Московським патріархатом. За майже чотири роки війни 934 з них офіційно змінили юрисдикцію та приєдналися до Православної церкви України. Таким чином, нині в Україні залишається 7 826 церковних громад, які мають зв’язки з країною-агресором. 

До слова, ротягом 2022-2025 років Служба безпеки у співпраці з іншими органами державної влади повернула з російського полону 6266 громадян. Частину з них вдалося визволити завдяки обміну на представників УПЦ МП. 

Теги: Київщина поліція церква слідство документи Бровари Московська церква в Україні

