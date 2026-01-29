У Броварах настоятель привласнив храм, щоб завадити переходу громади до ПЦУ

У квітні 2024 року на загальних зборах було прийнято рішення про перехід релігійної громади до Православної Церкви України (ПЦУ)

Поліція Київщини та Служба безпеки України задокументували зухвалу схему привласнення майна релігійної громади. Настоятель храму у Броварах, намагаючись випередити перехід громади до ПЦУ, незаконно переписав будівлю церкви на власний благодійний фонд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

«Один із кліриків Київщини відчужив будівлю релігійної громади Свято-Димитрівської парафії у місті Бровари, яка належить до Київської єпархії Православної Церкви України (ПЦУ). Загальна вартість нерухомості місцевої громади становить майже 6 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у квітні 2024 року на загальних зборах було прийнято рішення про перехід релігійної громади до Православної Церкви України (ПЦУ). Проте настоятель храму за декілька місяців до вказаної події створив благодійну організацію, засновниками якої стали він та його дружина.

За даними слідства, клірик, зловживаючи службовим становищем, підробив документи та вніс до них завідомо неправдиві відомості. Нібито члени парафіяльних зборів проголосували за рішення про пожертву культових приміщень релігійної громади. Згідно з договором пожертви церковний комплекс було передано у власність благодійного фонду родини служителя церкви.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

