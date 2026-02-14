Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота: що це за день, як його відзначають і кого поминають

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота: що це за день, як його відзначають і кого поминають
14 лютого – Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота
фото: pixabay

Поминальна м’ясопусна субота – день молитви за померлих родичів перед початком Великого посту

Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота у 2026 році припадає на 14 лютого. Це один із найважливіших поминальних днів у православному церковному календарі. Вона передує початку Масниці та Великого посту й присвячена молитві за всіх померлих християн.

Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота – це день глибокої молитви, вдячності та пам’яті. Він закликає не до скорботи без надії, а до духовного єднання поколінь і віри у воскресіння.

Цього дня віряни моляться не лише за своїх рідних, а й за всіх спочилих – особливо тих, хто не має кому помолитися за них.

У сучасних українських реаліях Вселенська батьківська субота має особливий зміст. Це день молитви не лише за рідних, а й за всіх загиблих у війні, за невинно убієнних, за тих, хто віддав життя за свободу України.

Це нагадування, що пам’ять – це частина духовної стійкості народу.

Що означає Вселенська батьківська субота

Назва «вселенська» означає, що поминання цього дня має загальний характер: церква звершує молитви за всіх православних християн, які відійшли у вічність від початку світу.

Це не лише родинний день пам’яті, а духовне нагадування про єдність живих і померлих у Христі.

Чому субота називається м’ясопусною

М’ясопусною цю суботу називають тому, що вона припадає на тиждень перед неділею, після якої припиняється вживання м’яса – це останній день м’ясної їжі перед Масницею.

Тобто вона є своєрідною межею перед входом у період духовної підготовки до Великого посту.

Як правильно провести цей день

У Вселенську батьківську суботу віряни насамперед:

  • відвідують храм,
  • подають записки за упокій,
  • беруть участь у панахиді,
  • моляться за рідних і всіх померлих.

Головне – молитва, а не традиційні атрибути

Церква наголошує: поминання – це не застілля, а духовна підтримка душ померлих через молитву та милосердя.

Як помолитись за померлих родичів

Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх (імена) і, як Благий і Чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геєнського і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе.

Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від Тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували, у Тройці славимого Бога і Тройцю в Єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували.

Тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя - правда вічна; і Ти один Бог милости і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків

Амінь

Що можна зробити вдома

Тим, хто не має змоги піти до храму, радять:

  • помолитися вдома,
  • запалити свічку,
  • згадати померлих добрим словом,
  • зробити пожертву або добру справу в пам’ять про них.

Що не рекомендується робити у поминальний день

Церква застерігає від:

  • гучних гулянь і розваг,
  • надмірних застіль із алкоголем,
  • сварок і негативу,
  • перетворення поминання на формальність.

Також не схвалюється залишати їжу на могилах – натомість краще подати милостиню нужденним.

Читайте також:

Теги: церква релігія православна церква календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва
12 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва
9 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 2 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 лютого 2026: традиції та молитва
1 лютого, 22:00
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 січня 2026: традиції та молитва
28 сiчня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
27 сiчня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 січня 2026: традиції та молитва
25 сiчня, 22:00
Свята Ксенія – покровителька всіх жінок з її ім'ям і помічниця для інших
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва
22 сiчня, 22:00

Суспільство

Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота: що це за день, як його відзначають і кого поминають
Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота: що це за день, як його відзначають і кого поминають
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 14 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 лютого 2026: традиції та молитва
В Україні зміниться мобілізація. Веніславський розповів, чого очікувати
В Україні зміниться мобілізація. Веніславський розповів, чого очікувати
У центрі Львова з‘явився банер на підтримку Владислава Гераскевича (фото)
У центрі Львова з‘явився банер на підтримку Владислава Гераскевича (фото)

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Вчора, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua