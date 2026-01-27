Пошкодження Києво-Печерської лаври під час обстрілу: з’явилися нові дані про стан печер

Востаннє руйнування через військові дії на території лаври фіксували під час Другої світової війни

Внаслідок обстрілу Києва у ніч проти 24 січня постраждали об'єкти заповідника «Києво-Печерська лавра». Вони межують із Дальніми печерами, яким понад десять століть. Про це генеральний директор заповідника Максим Остапенко розповів у ефірі програми «Культура на часі», інформує «Главком».

Остапенко зазначив, що удар прийшовся на галерею, яка веде до входу Дальніх печер. Внаслідок цього пошкоджено кілька дверей і винесено декілька віконних рам.

Після обстеження слідчо-оперативної групи перейшли до обстеження печер. Це варязькі печери, де розміщені мощі лаврських святих.

«Ми зробили обстеження варязьких печер, бо дальні печери — те місце, де спочивають мощі лаврських святих, а поруч знаходиться одна з найдавніших частин Києво-Печерської лаври, яка виникла до лаври, і вік якої понад 1000 років – це варязькі печери, які фактично в автентичному стані збереглися з X, XI, XII століть. І сьогодні наші фахівці обстежили ділянки варязьких печер. Слава богу, ці підземні галереї не постраждали, але ми бачимо ті виклики, ті ризики, які становлять ці масовані обстріли», – зауважив Остапенко.

Однак є дуже сильні пошкодження на опорних конструктивних елементах: йдеться про продовжні тріщини, які ще потребують додаткового обстеження.

«Остаточно сказати, яких саме реставраційних чи ремонтних робіт потребуватиме ця споруда, ми зможемо лише після завершення комплексного обстеження архітекторами й технологами. Ми бачимо не лише вибиті двері та розбите скло. Сама структура будівлі, а це дерев'яні бруси поважного віку, зазнала серйозного динамічного удару: потріскалася конструкція, осипалася штукатурка. Це свідчить про глибше ушкодження, ніж може здатися на перший погляд», – сказав Остапенко.

Також очільник висловив занепокоєння щодо відсутності теплозабезпечення й електрики, адже через це «створюється додаткова загроза пошкодження унікальних елементів, які мають перебувати в певних температурно-вологісних умовах». Мова, зокрема, йде про розписи храмів та археологічні експонати.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень внаслідок чергової масованої атаки російських військ на столицю. Про це повідомила адміністрація заповідника під час зустрічі з журналістами, на якій була кореспондентка «Главкома».

Корпуси Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» зазнали ушкоджень внаслідок масованого обстрілу столиці у ніч проти 24 січня. Основний удар припав на корпус № 66 – вхідну частину до комплексу Дальніх печер. Також у приміщенні пішли тріщини на стінах та посипалася штукатурка. Самі ж печери без пошкоджень. А в корпусі № 67 (Аннозачатіївська церква) посипалося штукатурне покриття. Востаннє руйнування через військові дії на території лаври фіксували під час Другої світової війни.

У ніч на 24 січня Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники. За даними моніторингових ресурсів, по Києву та Київщині було використано шість балістичних ракет «Іскандер», дві гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон», близько двох крилатих ракет 9М727 та приблизно чотири крилаті ракети Х-32. Також триває масована атака ударних БпЛА.