Скандал із камерами у Києві: столична влада відреагували на заяви НАБУ про стеження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Скандал із камерами у Києві: столична влада відреагували на заяви НАБУ про стеження
Система відеоспостереження КП «Інформатика» функціонує в межах Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва
КП «Інформатика» запевняє, що у систему відеоспостереження жодних втручань не було

У відповідь на публікації в окремих медіа щодо нібито видалення інформації про пересування автомобілів НАБУ з камер міської системи відеоспостереження, КП «Інформатика» виступило з офіційним спростуванням. На підприємстві наголошують: такі звинувачення не мають під собою жодних реальних підстав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

У повідомленні наголошується, що система відеоспостереження КП «Інформатика» функціонує в межах Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва. Відповідно всі уповноважені правоохоронні органи мають доступ до даних системи.

У КП «Інформатика» зазначають, що у відповідь на всі отримані ухвали від правоохоронців, підприємством було надано запитувані матеріали у визначені строки. При цьому в систему не було ніяких втручань. Підприємство співпрацює в межах чинного законодавства і надає усі необхідні дані, зокрема і НАБУ.

Також у КМДА наголосили, що Петра Оленича було звільнено з посади заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень 7 березня 2025 року. Відповідно, зазначають у пресслужбі, він не бере участі в ухваленні будь-яких управлінських чи технічних рішень, пов’язаних із функціонуванням міських систем відеоспостереження та діяльністю комунальних підприємств.

Нагадаємо, напередодні детектив НАБУ Олександр Абакумов під час засідання парламентського комітету заявив про підозри щодо можливих маніпуляцій у системі «Безпечне місто». За його словами, у Бюро припускають, що дані про стеження за автівками детективів могли бути видалені.

У НАБУ розповіли, що надсилали запити щодо пошуку їхніх авто в системі, яка здатна розпізнавати обличчя та фіксувати зображення з тисяч камер по всьому Києву. Проте у відповідь детективи отримали інформацію, що «їх ніхто не шукав». Водночас, як зазначають у Бюро, у фігурантів так званої «справи Міндіча» виявили довідки про автомобілі НАБУ, форма яких ідентична тій, що генерує система «Безпечне місто».

На основі цього в НАБУ зробили висновок про ймовірне «підчищення» логів. Директор агентства Семен Кривонос додав, що наразі вивчається технічна можливість входу в систему без логування або видалення слідів перебування в ній. Адмініструванням системи «Безпечне місто» займається саме КП «Інформатика», яке підпорядковується КМДА.

