  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві судитимуть іноземця, який убив пішохода в центрі міста

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водій двічі вдарив пішохода, від чого той помер на місці - У Києві судитимуть іноземця, який убив пішохода в центрі міста

    Водій двічі вдарив пішохода, від чого той помер на місці

    фото: Київська міська прокуратура

    Іноземцю загрожує позбавлення волі до десяти років

    Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо іноземця, який спричинив смертельні ушкодження 52-річному перехожому. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Нагадаємо, 19 лютого 2021 року на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва стався спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля «Хюндай», який проїжджав вулицею.

    В результаті словесного конфлікту водій вибіг з автомобіля та наніс пішоходу декілька ударів в область голови, від яких останній впав на бруківку та помер на місці події.

    Водій «Хюндай» з місця події зник, однак у подальшому був затриманий екіпажами патрульної поліції в іншому районі столиці.

    Затриманим виявився громадянин Азербайджану, 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід – киянин, 1969 року народження.

    У мережі було оприлюднено відео смертельної бійки. Як видно на кадрах, водій і пішохід не поділили, хто кого пропускатиме на пішохідному переході.

    За результатами комісійної судово-медичної експертизи отримано висновок щодо прямого причинно-наслідкового зв'язку між завданням тілесних ушкоджень потерпілому та настанням його смерті.

    Через суттєве зволікання із ознайомленням сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, прокурором окружної прокуратури належним чином обґрунтовано перед слідчим суддею необхідність встановлення строку для ознайомлення.

    У понеділок, 20 грудня, обвинувальний акт у вказаному резонансному кримінальному провадженні скеровано до Печерського районного суду для розгляду по суті.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

    Обвинувачений утримується під вартою у Київському СІЗО.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал вбивство іноземці водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві судитимуть іноземця, який убив пішохода в центрі міста