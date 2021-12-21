У Києві судитимуть іноземця, який убив пішохода в центрі міста

Водій двічі вдарив пішохода, від чого той помер на місці

Іноземцю загрожує позбавлення волі до десяти років

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо іноземця, який спричинив смертельні ушкодження 52-річному перехожому. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, 19 лютого 2021 року на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва стався спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля «Хюндай», який проїжджав вулицею.

В результаті словесного конфлікту водій вибіг з автомобіля та наніс пішоходу декілька ударів в область голови, від яких останній впав на бруківку та помер на місці події.

Водій «Хюндай» з місця події зник, однак у подальшому був затриманий екіпажами патрульної поліції в іншому районі столиці.

Затриманим виявився громадянин Азербайджану, 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід – киянин, 1969 року народження.

У мережі було оприлюднено відео смертельної бійки. Як видно на кадрах, водій і пішохід не поділили, хто кого пропускатиме на пішохідному переході.

За результатами комісійної судово-медичної експертизи отримано висновок щодо прямого причинно-наслідкового зв'язку між завданням тілесних ушкоджень потерпілому та настанням його смерті.

Через суттєве зволікання із ознайомленням сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, прокурором окружної прокуратури належним чином обґрунтовано перед слідчим суддею необхідність встановлення строку для ознайомлення.

У понеділок, 20 грудня, обвинувальний акт у вказаному резонансному кримінальному провадженні скеровано до Печерського районного суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Обвинувачений утримується під вартою у Київському СІЗО.