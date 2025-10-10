ДСНС показала наслідки ворожого удару по Києву

Дев'ять людей травмовано внаслідок нічної атаки на Київ

У ніч на 10 жовтня столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.

У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували двадцять осіб, дев'ять – травмовані, п’ятьох передано медикам.

У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію – без займання та руйнувань.

фото: ДСНС

Як відомо, у ніч на 10 жовтня окупанти атакували Київ ракетами та безпілотниками. Мер Києва Віталій Кличко поділився останніми новинами про атаку:

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей, 5 із них у лікарнях;

У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням;

У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано;

У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі;

У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки;

У Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Крім того, Кличко зазначив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання. «Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання», – написав він.