ДСНС показала наслідки ворожого удару по Києву
Дев'ять людей травмовано внаслідок нічної атаки на Київ
У ніч на 10 жовтня столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.
У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували двадцять осіб, дев'ять – травмовані, п’ятьох передано медикам.
У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію – без займання та руйнувань.
Як відомо, у ніч на 10 жовтня окупанти атакували Київ ракетами та безпілотниками. Мер Києва Віталій Кличко поділився останніми новинами про атаку:
- Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей, 5 із них у лікарнях;
- У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням;
- У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано;
- У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі;
- У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки;
- У Подільському районі уламки впали на відкритій території.
Крім того, Кличко зазначив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання. «Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання», – написав він.
