Столичний супермаркет під час реконструкції знайшов унікальну мозаїку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Мозаїчне панно у Дніпровському районі Києва
фото: Elmira Ettinger/Facebook

У Дніпровському районі з'явилася нова туристична локація

Під час реконструкції супермаркету «Фора» у Дніпровському районі столиці знайшли історичне мозаїчне панно. Про це повідомила активістка і дослідниця архітектури модернізму та монументального мистецтва Ельміра Еттінгер, інформує «Главком».

Мозаїка у гарному стані – її вирішили зберегти. Під панно спеціально залишили місце та підсвітили його. Тепер відвідувачі можуть зробити тут фото.

«Вони зробили собі ще одну туристичну точку, яких в цьому районі дуже мало. Тепер люди будуть заходити дивитися на неї і автоматично купувати щось добреньке», – зазначила активістка.

Нагадаємо, столична влада продовжила роботу експертної групи з питань збереження монументального мистецтва. Постійна комісія Київради із збереження та захисту культурної спадщини підтримала ідею зробити безстроковою роботу експертної групи із захисту монументального мистецтва у столицІ. Експертна група вже опрацювала 135 об’єктів монументального мистецтва, серед яких мозаїки, вітражі, розписи та скульптури, що прикрашають фасади та інтер’єри будівель Києва. Усі ці об’єкти внесені до спеціальної інформаційно-аналітичної системи. Це дозволить не лише зберегти їх від руйнування, але й популяризувати серед мешканців та гостей міста.

До слова, у селі Шупики Обухівського району місцеві жителі провели толоку, щоб відновити стару автобусну зупинку, прикрашену унікальною мозаїкою радянських часів. 

