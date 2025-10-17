Знайти вільне місце на парковці тепер можна у додатку «Київ Цифровий»: деталі
До сервісу відображення вільних місць у застосунку «Київ Цифровий» уже підключили 83 паркувальні майданчики
Кияни можуть перевіряти наявність вільних паркомісць у застосунку «Київ Цифровий». Сервіс діє в розділі «Погодинне паркування» та відображає заповненість парковок у режимі реального часу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.
Щоб скористатися сервісом, достатньо відкрити мапу парковок у застосунку та вибрати потрібну локацію. Для зручності водіїв заповненість відображається кольорами:
- зелений – вільно понад 70% місць;
- жовтий – вільно 40–70%;
- червоний – залишилися останні місця;
- сірий – усі місця зайняті.
Наразі у столиці працює 330 паркувальних майданчиків, із яких 200 розташовані в першій паркувальній зоні. До сервісу відображення вільних місць у застосунку Київ Цифровий уже підключили 83 паркувальні майданчики, що обладнані 219 камерами. Вони фіксують заповненість у режимі реального часу, завдяки чому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.
Поступово місто розширює покриття – нині:
- 19 паркувальних майданчиків мають 100% охоплення камер
- ще 22 показують понад 50% місць
- 10 – понад 30%,
- на 32 майданчиках поки що працює часткове покриття до 30%.
Такий підхід дозволяє поступово інтегрувати сервіс у всі паркувальні зони столиці, щоб кожен водій міг заздалегідь дізнатися, де є вільне місце для авто.
Нагадаємо, у Києві під час повітряних тривог не евакуйовують авто, не виносять постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафують за несплату за паркування.
До слова, у Києві, де активно встановлюються антипаркувальні стовпчики для запобігання заїзду транспорту на тротуари та пішохідні переходи, зафіксовано численні випадки їхнього пошкодження та викрадення. Комунальні служби констатують, що вже зафіксовано пошкодження та викрадення 1 578 антипаркувальних стовпчиків.
Коментарі — 0