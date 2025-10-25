Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кількість справ про СЗЧ зросла в п’ять разів: нардеп назвав цифри

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кількість справ про СЗЧ зросла в п’ять разів: нардеп назвав цифри
Масові СЗЧ підривають бойову готовність українських частин
фото з відкритих джерел

Витрати на навчання та пошук військових, які самовільно залишили частини, зростають щороку

Кількість кримінальних справ щодо самовільного залишення частин (СЗЧ) в Україні за рік зросла майже в п’ять разів і наразі становить близько 300 тисяч. Як інформує «Главком», про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в ефірі «Вечір.Live».

«Ці люди їдуть на навчання, а далі вони йдуть у СЗЧ величезною кількістю. Ми не знаємо точної статистики, скільки з них дійсно прибуває на фронт», – зазначив політик.

Гончаренко підкреслив, що система мобілізації неефективна.

«Раз витратили гроші, щоб їх навчити, другий раз – поки вони втекли, третій раз – шукаючи цих людей, а потім, коли знайдуть, ще саджають у в’язницю. Це четвертий раз витратити гроші», – пояснив нардеп.

Він додав, що такі випадки шкодять не тільки обороні країни, а й економіці.

Масові СЗЧ підривають бойову готовність українських частин. Відсутність точних даних про прибуття військових на фронт ускладнює планування і розгортання резервів.

Нагадаємо, тільки за офіційними даними у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомив військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко. 

Раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини.

До слова, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року.

Читайте також:

Теги: депутат армія гроші Олексій Гончаренко фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість паркомісць повинна становити не менше 5% загальної кількості місць на спеціально обладнаних
В Україні з'являться паркомісця для сімей з дітьми: Рада ухвалила законопроєкт
23 жовтня, 12:28
Ситуація на фронті 19 жовтня
Лінія фронту станом на 19 жовтня 2025. Зведення Генштабу
19 жовтня, 22:27
Путін захопив частину України і забере її, вважає Трамп
Трамп розповів, за якої умови Путін завершить війну
19 жовтня, 18:20
Головна загроза – це ворожі безпілотники дальньої дії, «Шахеди» у першу чергу
Як ефективно протидіяти загрозам з повітря
14 жовтня, 18:22
Нині триває 1329-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року
14 жовтня, 08:11
Нині триває 1328-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року
13 жовтня, 08:16
Адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи
Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів Влада і бізнес
10 жовтня, 16:15
Очікується, що серійне виробництво F/A-XX розпочнеться у 2030-х роках
У США схвалено проєкт винищувача нового покоління для ВМС США
8 жовтня, 05:27
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Контрнаступ на Донбасі та ще більше пекельних ударів вглиб Росії. Дві години з Сирським: головні тези
26 вересня, 13:17

Події в Україні

Головний рабин Дніпра назвав точну дату закінчення війни
Головний рабин Дніпра назвав точну дату закінчення війни
Росіяни вдарили по шахті на Дніпропетровщині. Під час атаки там було майже 500 працівників
Росіяни вдарили по шахті на Дніпропетровщині. Під час атаки там було майже 500 працівників
Десантники звільнили село в районі Покровська
Десантники звільнили село в районі Покровська
Кількість справ про СЗЧ зросла в п’ять разів: нардеп назвав цифри
Кількість справ про СЗЧ зросла в п’ять разів: нардеп назвав цифри
Зупинка війни на лінії фронту: Буданов пояснив плюси і мінуси такого рішення
Зупинка війни на лінії фронту: Буданов пояснив плюси і мінуси такого рішення
Буданов назвав головну умову завершення війни
Буданов назвав головну умову завершення війни

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua