Кількість справ про СЗЧ зросла в п’ять разів: нардеп назвав цифри

Витрати на навчання та пошук військових, які самовільно залишили частини, зростають щороку

Кількість кримінальних справ щодо самовільного залишення частин (СЗЧ) в Україні за рік зросла майже в п’ять разів і наразі становить близько 300 тисяч. Як інформує «Главком», про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в ефірі «Вечір.Live».

«Ці люди їдуть на навчання, а далі вони йдуть у СЗЧ величезною кількістю. Ми не знаємо точної статистики, скільки з них дійсно прибуває на фронт», – зазначив політик.

Гончаренко підкреслив, що система мобілізації неефективна.

«Раз витратили гроші, щоб їх навчити, другий раз – поки вони втекли, третій раз – шукаючи цих людей, а потім, коли знайдуть, ще саджають у в’язницю. Це четвертий раз витратити гроші», – пояснив нардеп.

Він додав, що такі випадки шкодять не тільки обороні країни, а й економіці.

Масові СЗЧ підривають бойову готовність українських частин. Відсутність точних даних про прибуття військових на фронт ускладнює планування і розгортання резервів.

Нагадаємо, тільки за офіційними даними у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомив військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко.

Раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13260. Фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини.

До слова, 30 серпня закінчився термін повернення на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+» для військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року.