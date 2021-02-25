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    Колишній вітчим вдарив неповнолітнього хлопця ножем у живіт

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    Поліцейські вилучили ніж, яким чоловік ударив юнака - Колишній вітчим вдарив неповнолітнього хлопця ножем у живіт
    Поліцейські вилучили ніж, яким чоловік ударив юнака
    Фото: Нацполіція

    Київські поліцейські затримали чоловіка за ножове поранення неповнолітнього

    До поліції Києва надійшло повідомлення від лікаря однієї із бригад швидкої медичної допомоги про те, що з квартири на вулиці Симиренка медики госпіталізували 16-річного юнака з проникаючим ножовим пораненням живота. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група району та патрульні поліцейські.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, поспілкувалися з матір’ю потерпілого та встановили, що до скоєного причетний її колишній чоловік, з яким вона перебувала у цивільному шлюбі.

    «З’ясувалося, що жінка розпивала алкогольні напої спільно зі своїм колишнім співмешканцем. Згодом до квартири повернувся її син, який попросив колишнього вітчима покинути житло. Гостеві це не сподобалося, тож він взяв до рук ніж та вдарив ним у живіт неповнолітнього. 33-річного зловмисника ми затримали на місці вчинення злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та у подальшому помістили його до ізолятора тимчасового тримання», – розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев.

    Провівши огляд місця події, поліцейські виявили на підлозі рушник, ймовірно зі слідами крові, а також ножі, які вилучили для проведення експертизи.

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    Колишній вітчим вдарив неповнолітнього хлопця ножем у живіт
    Колишній вітчим вдарив неповнолітнього хлопця ножем у живіт

    За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину та слідчі подали клопотання до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    За скоєне зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал чоловік злочин
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