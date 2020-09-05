Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю: до кінця вересня школи закриються



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Лікар вважає, що державна система взагалі нічого не зробила для дитячих закладів та шкіл

Навчальний рік в умовах пандемії. Відомий інфекціоніст пояснив головну помилку влади

Кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, інфекціоніст Андрій Александрін зазначає, що через неправильну підготовку освітніх закладів до роботи під час пандемії у кінці вересня всі школи закриються. Такий прогноз експерт озвучив в інтерв’ю «Главкому».

«Дитяче населення є однією з рушійних сил розповсюдження ГРВІ, в тому числі і Covid-19. І найближчим часом зростання захворюваності за рахунок дитячого населення піде ще більше, бо хоч діти і не є групою ризику, вони є носіями. Діти можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів. Я впевнений, ситуація буде такою: 1 вересня діти пішли до школи, у кінці вересня всі школи закриються», – додає лікар.

Також, інфекціоніст розповів які умови треба було створити для школярів під час навчання.

«Найголовніше, що треба там створити, – це хорошу систему вентиляції приміщень, встановити контроль за температурою повітря. До слова, вона має в межах 19-21 градус. Це дуже важливо. Крім того, вкрай необхідно контролювати вологість повітря, особливо в опалювальний сезон. Вона має бути від 40% до 60%, а у нас під час опалювального сезону в дитячих закладах ледь сягає 20%. Діти дихають сухим повітрям, у них пересушується слизова оболонка і організм стає сприятливий до розвитку всіх ГРВІ: грипу, риновірусу, аденовірусу, Covid-19 і так далі. У нас ідеальні умови для розповсюдження патогенів щороку, проблема виникла не зараз. Тому за пів року Covid-19, час, коли ми були на жорсткому карантині, державна система взагалі нічого не зробила для дитячих закладів. У школах та садочках всі в шоці, бо вони не розуміють, звідки брати кошти, як виконувати цю постанову головного санітарного лікаря», – зазначає Андрій Александрін.

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