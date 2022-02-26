Комендантська година у Києві безперервно діятиме до 28 лютого

На цей час рух власним транспортом (окрім того, що має спецперепустки) заборонено

Комендантська година у Києві діятиме з 17:00 26 лютого до 8:00 28 лютого. Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці протягом комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

На цей час рух власним транспортом (окрім того, що має спецперепустки) заборонено. Киян закликають максимально обмежити рух ще до початку комендантської години.

У КМДА наголошують, що в разі оголошення повітряної тривоги треба сховатися в найближчому укритті — карта бомбосховищ тут. У режимі укриття працюють, зокрема, станції метро — в разі необхідності там можуть опустити герметичні затвори.

Нагадаємо, Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни. Головний пріоритет – вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки Укравтодор передає місцевій владі та дорожникам.

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