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    Комендантська година у Києві безперервно діятиме до 28 лютого

    Комендантська година у Києві безперервно діятиме до 28 лютого
    фото з відкритих джерел

    На цей час рух власним транспортом (окрім того, що має спецперепустки) заборонено

    Комендантська година у Києві діятиме з 17:00 26 лютого до 8:00 28 лютого. Про це повідомили в Київській міській держадміністрації.

    Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці протягом комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

    На цей час рух власним транспортом (окрім того, що має спецперепустки) заборонено. Киян закликають максимально обмежити рух ще до початку комендантської години.

    У КМДА наголошують, що в разі оголошення повітряної тривоги треба сховатися в найближчому укритті — карта бомбосховищ тут. У режимі укриття працюють, зокрема, станції метро — в разі необхідності там можуть опустити герметичні затвори.

    Нагадаємо, Укравтодор демонтує дорожні знаки на усіх дорогах країни. Головний пріоритет – вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки Укравтодор передає місцевій владі та дорожникам.

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    Теги: метро час комендантська година
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    Комендантська година у Києві безперервно діятиме до 28 лютого