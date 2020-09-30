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    Компанія молодиків влаштувала погром на лінії швидкісного трамвая (фото)

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    Хулігани вибили скло у приміщеннях контролера й касира&nbsp; - Компанія молодиків влаштувала погром на лінії швидкісного трамвая (фото)
    Хулігани вибили скло у приміщеннях контролера й касира 
    Фото: Київпастранс

    Дії хуліганів зафіксовані камерами відеоспостереження

    На станції «Політехнічна» Борщагівської лінії швидкісного трамвая стався інцидент.

    Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    «Компанія молодих людей вирішила, що 8 гривень – надто велика плата за проїзд, і спробували проїхатись у трамваї «зайцем». Звісно, вимоги контролера вони проігнорували та почали з ним сваритися. До перепалки долучились і небайдужі пасажири, які зробили зауваження порушникам. Зав’язався інцидент, і один з пасажирів застосував газовий балончик проти порушників. Замість того, щоб покинути станцію, розлючені порушники намагались розбити скло у дверях станції. Воно виявилось міцнішим за їхнє бажання нашкодити. Приміщенням контролера і касира пощастило менше – в них вибили вікна», - розповіли транспортники.

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    Компанія молодиків влаштувала погром на лінії швидкісного трамвая (фото)
    Компанія молодиків влаштувала погром на лінії швидкісного трамвая (фото)
    Компанія молодиків влаштувала погром на лінії швидкісного трамвая (фото)

    На місце події була викликана поліція.

    До прибуття патруля компанія молодиків втекла з місця інциденту.

    Проте, камери спостереження зафіксували їхні обличчя та дії.

    За даним фактом поліція склала протокол, слідчі отримають записи з камер відеоспостереження та повне сприяння тому, щоб зловмисники понесли за своє свавілля гідне покарання.

    Ніхто внаслідок цього інциденту не постраждав.

    Як повідомлялося, днями в Києві на пішохідному мосту на перетині проспекту Любомира Гузара і вулиці Василенка невідомі розгромили скло.

    Національна поліція України Київ громадський транспорт міст Київпастранс злочин
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