Компанія молодиків влаштувала погром на лінії швидкісного трамвая (фото)



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Хулігани вибили скло у приміщеннях контролера й касира Фото: Київпастранс

Дії хуліганів зафіксовані камерами відеоспостереження

На станції «Політехнічна» Борщагівської лінії швидкісного трамвая стався інцидент.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

«Компанія молодих людей вирішила, що 8 гривень – надто велика плата за проїзд, і спробували проїхатись у трамваї «зайцем». Звісно, вимоги контролера вони проігнорували та почали з ним сваритися. До перепалки долучились і небайдужі пасажири, які зробили зауваження порушникам. Зав’язався інцидент, і один з пасажирів застосував газовий балончик проти порушників. Замість того, щоб покинути станцію, розлючені порушники намагались розбити скло у дверях станції. Воно виявилось міцнішим за їхнє бажання нашкодити. Приміщенням контролера і касира пощастило менше – в них вибили вікна», - розповіли транспортники.

На місце події була викликана поліція.

До прибуття патруля компанія молодиків втекла з місця інциденту.

Проте, камери спостереження зафіксували їхні обличчя та дії.

За даним фактом поліція склала протокол, слідчі отримають записи з камер відеоспостереження та повне сприяння тому, щоб зловмисники понесли за своє свавілля гідне покарання.

Ніхто внаслідок цього інциденту не постраждав.

Як повідомлялося, днями в Києві на пішохідному мосту на перетині проспекту Любомира Гузара і вулиці Василенка невідомі розгромили скло.