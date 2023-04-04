Комунальні парковки в Києві тимчасово працюватимуть безкоштовно

У Києві водії тимчасово можуть безкоштовно припаркуватися на комунальній парковці

Інспектори з паркування наразі не штрафуватимуть водіїв за несплату стоянки

У Києві тимчасово не будуть стягувати гроші за паркування авто на муніципальних майданчиках. Відповідно штрафи за не оплату стоянки водіям також не виписують. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«Оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів. Зміни будуть відображені у додатку «Київ Цифровий». Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно», – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що через це інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. При цьому автовласників закликали залишати свої машини на дорозі не порушуючи ПДД, бо відповідні штрафи продовжують діяти.

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Також автолюбителям нагадують, що на вулицях міста працюють «паркувальники»-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію.

Нагадаємо, що в Києві на деяких вулицях дозволили збільшити швидкість руху автомобілів. Дозвіл на підвищення швидкості діятиме до 1 листопада 2023 року.

До слова, в Україні змінилися правила перевірки водіїв.