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Комунальні парковки в Києві тимчасово працюватимуть безкоштовно

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Комунальні парковки в Києві тимчасово працюватимуть безкоштовно
У Києві водії тимчасово можуть безкоштовно припаркуватися на комунальній парковці
фото з відкритих джерел

Інспектори з паркування наразі не штрафуватимуть водіїв за несплату стоянки

У Києві тимчасово не будуть стягувати гроші за паркування авто на муніципальних майданчиках. Відповідно штрафи за не оплату стоянки водіям також не виписують. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів. Зміни будуть відображені у додатку «Київ Цифровий». Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно», – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що через це інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. При цьому автовласників закликали залишати свої машини на дорозі не порушуючи ПДД, бо відповідні штрафи продовжують діяти.

Також автолюбителям нагадують, що на вулицях міста працюють «паркувальники»-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію.

Нагадаємо, що в Києві на деяких вулицях дозволили збільшити швидкість руху автомобілів. Дозвіл на підвищення швидкості діятиме до 1 листопада 2023 року.

До слова, в Україні змінилися правила перевірки водіїв. 

Теги: Київ машини

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