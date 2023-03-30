У Києві на деяких дорогах дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год: список вулиць

Дозвіл на підвищення швидкості діятиме до 1 листопада 2023 року

У Києві від 1 квітня дозволять підвищення швидкості руху до 80 км/год на низці вулиць. Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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«Літня» редакція Правил дорожнього руху діятиме до 1 листопада. Нагадаємо, що минулого року обмеження швидкості 80 км/год у Києві вирішили не вводити через воєнний стан, проте тепер у КМДА змінили свою думку.

Список вулиць:

Придніпровське шосе;

Набережне шосе (від Поштової пл. до Придніпровського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від розвороту на вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана від Південного мосту до Харківської пл. (у зворотному напрямку – від Харківської пл. до Дніпровської Набережної);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Траса Р-69 (від вул. Богатирська, 26-А до кордону Києва, за винятком ділянки біля світлофору).

Вулиці, де дозволено швидкість 80 км/год, відбирала комісія з представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Патрульної поліції, «Київавтодору», «Київпастрансу» та Центру організації дорожнього руху. Було відібрано дороги з якісним асфальтом, а також відбійниками та підземними переходами.

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Нагадаємо, що із 26 березня у столиці скорочено час комендантської години. Вона триває з 00:00 до 05:00. У зв’язку з цим громадський транспорт у столиці працюватиме довше. Оприлюднено графік роботи метрополітену.

До слова, із 1 квітня у Києві відновлює роботу станція метро «Гідропарк» для пасажирів.