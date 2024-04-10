У Києві на Хрещатику на кілька днів буде обмежено рух транспорту

Для пришвидшення ремонту підготовчі роботи виконуватимуть вночі

У Києві протягом 10, 11 та 13 квітня на вулиці Хрещатик тимчасово обмежать рух транспорту від Бессарабської до Європейської площі. Про це повідомив «Київавтодор», передає КМДА.

Зазначається, що 10, 11 та 13 квітня триватиме дрібний поточний ремонт покриття на вул. Хрещатик. Роботи виконуватимуть у першій та другій смугах транспорту в напрямку від Бессарабської до Європейської площі.

У місцях виконання ремонту на окремих ділянках діятиме короткотермінове обмеження руху транспорту.

Комунальники зауважили, що для пришвидшення ремонту підготовчі роботи виконуватимуть вночі, а вдень асфальтуватимуть покриття: 10–11 квітня – орієнтовно з 10:00 до 15:00, 13 квітня – орієнтовно з 08:00 до 17:00.

Раніше повідомлялося, що в Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту – дорожники розпочинають середній ремонт.

Комунальники замінять дорожнє покриття площею 80 тисяч м², відремонтують тротуари, а на пішохідних переходах понизять бордюри та влаштують тактильну плитку. Загалом у 2024 році заплановано відновити більше 25 вулиць міста.

Як повідомлялося, з 4 до 10 квітня на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською буде частково обмежено рух транспорту.