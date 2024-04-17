Столичний метрополітен готується до блекаутів

Обладнання призначене для забезпечення електроживленням при номінальному навантаженні та захисту при струмових перевантаженнях

Метрополітен уклав угоду з болгарською компанією про закупівлі стійки гарантованого електроживлення пристроїв зв’язку вартістю 275 млн грн

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» 27 березня уклало угоду з болгарською компанією S END S Engineering Eood про закупівлі стійки гарантованого електроживлення пристроїв зв’язку вартістю 6,53 млн євро (275 млн грн за поточним курсом). Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані у системі Prozorro.

Замовник пояснив таку необхідність тим, що ракетні атаки Росії по енергооб’єктах України почастішали, якщо так триватиме і надалі, це матиме непередбачувані негативні наслідки. На думку замовника, це унеможливлює дотримання строків для проведення відкритих торгів. А у разі надзвичайної ситуації, а саме повного знеструмлення станцій метро від зовнішнього електроживлення, для належної роботи станцій метро як укриттів необхідне автономне електроживлення від дизельних генераторів та стійок гарантованого електроживлення.

За умовами укладеної угоди, до кінця року метрополітен отримає стійку гарантованого електроживлення пристроїв зв’язку Sendap.04b/A.MI-2 rev. Поставку здійснять протягом чотирьох місяців після авансу 80% автотранспортом на умовах Dap (одна з умов міжнародних комерційних умов, що означає, що продавець виконав своє зобов'язання з постачання тоді, коли він надав покупцеві товар, випущений в митному режимі експорту та готовий до розвантаження з транспортного засобу, який прибув у вказане місце призначення). Решту оплатять протягом двох тижнів після поставки.

Такі стійки призначені для забезпечення електроживленням при номінальному навантаженні та захисту при струмових перевантаженнях пристроїв зв’язку, радіозв’язку та гучномовного оповіщення.

Замовник уточнив, що зараз приміщення дистанції зв’язку, де розміщене критично важливе для роботи метро обладнання, не відповідають вимогам щодо електроживлення та потребують обладнання стійками безперебійного електроживлення в кількості 30 одиниць, що входять до комплекту.

Створеною у 2007 році болгарською S&S Engineering володіє і керує Светлін Стайков. У серпні 2023 року «Київметрополітен» замовляв їй стійку гарантованого електроживлення пристроїв зв’язку за 5,35 млн євро, але деталі були невідомі, бо договір не публікували. У грудні 2022 року метрополітен замовляв їм іншу стійку Sendaps.02.MK за 4 млн євро.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України і влаштувати тотальний блекаут. Тож українцям слід бути готовими до різних сценаріїв, варто купити генератори та павербанки.

До слова, наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів ворога.