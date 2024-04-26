Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція та СБУ проводять обшуки у «Київтеплоенерго». Робота підприємства заблокована

Ірина Міллер
glavcom.ua
Поліція та СБУ проводять обшуки у «Київтеплоенерго». Робота підприємства заблокована
Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин
фото kyivcity.gov.ua

Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин

Сьогодні, 26 квітня, на підприємство критичної інфраструктури КП «Київтеплоенерго» з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та Служби безпеки України. Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства.

Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що «нібито була виконана з порушеннями».

«Постійні обшуки, тим більше з процесуальними порушеннями, створюють загрозу зриву технологічних процесів вироблення електроенергії та тепла», – йдеться у повідомленні.

Також підприємство попередило, що втручання правоохоронців «може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам». «Втручання в управління критично важливими об’єктами столиці та блокування роботи персоналу може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам. Крім того, це негативно впливає на працівників, більшість яких виконує роботу в небезпечних умовах, адже енергооб’єкти столиці ворог не припиняє атакувати», – наголосили у компанії.

«Київтеплоенерго» зазначило, що готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію, однак  закликає правоохоронців діяти відповідно до закону і умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у столиці судитимуть посадовицю Київського метрополітену, яка через службову недбалість завдала матеріальних збитків комунальному підприємству. Про це повідомляє поліція міста Києва. 

Зазначається, що під час проведення капітального ремонту бази відпочинку «Метро», порушниця погодила надану на перевірку підрядною організацією кошторисну документацію, у якій була завищена вартість оплати праці робітників. Внаслідок таких дій комунальному підприємству «Київський метрополітен» було завдано понад 300 тисяч гривень збитків.

Нагадаємо, у лютому поточного року слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили начальницю кошторисного відділу КП «Київський метрополітен» у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Читайте також: Київський «Гулівер» може отримати нового управителя

Відтак, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що між комунальним підприємством «Київський метрополітен» та підрядником було укладено договір щодо капітального ремонту котеджів на базі відпочинку «Метро», розташованому у м. Києві та Київській області. Після чого посадовиця підписала первинні кошторисні документи, у яких було збільшено вартість оплати праці робітників.

Згідно проведеної судової економічної експертизи сума витрат була необґрунтовано збільшеною на понад 300 тисяч гривень. Тоді поліцейські повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Читайте також: «Без конструктиву і задля шоу». Кличко розкритикував тимчасову спецкомісію по Києву

Нагадаємо, 13 грудня, правоохоронці провели обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА. Про це повідомляє пресслужба МВС України. Як зазначали в МВС України, слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.

Теги: обшук Київ Київенерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом'янського району
У Києві поліція виявила уламок ракети з вибуховою речовиною вагою понад 20 кг
26 березня, 21:34
Фортифікаційні споруди на Київщині складаються з траншей, бліндажів, «зубів дракона», протитанкових ровів та інших невибухових загороджень
На Київщині встановлено майже 10 тис. «зубів дракона» (фото)
30 березня, 13:52
Кличко застерігає, що Київ знову може стати мішенню для російських військ
«Київ залишається метою для Путіна»: Кличко повідомив, що потрібно для захисту міста
1 квiтня, 14:22
Правоохоронець убив підлітка у фунікулері
Убивство підлітка у столичному фунікулері: ДБР розпочало кримінальне провадження
8 квiтня, 11:41
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
6 квiтня, 05:17
У Києві на Хрещатику на кілька днів буде обмежено рух транспорту
У Києві на Хрещатику на кілька днів буде обмежено рух транспорту
10 квiтня, 03:20
У січні 2024 року робоча група КМДА ухвалила рішення зберегти арку
Колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована – Мінкульт
17 квiтня, 15:08
Останній дзвоник у цьому навчальному році для них пролунає 31 числа
Коли у столичних школах продзвенить останній дзвоник: названа дата
18 квiтня, 13:28
Кличко стверджує, що тимчасова спеціальна комісія по Києву «не намагається фахово розібратися в питаннях Києва»
«Без конструктиву і задля шоу». Кличко розкритикував тимчасову спецкомісію по Києву
23 квiтня, 17:59

Новини

Замість метро – кошти на депозит. Суд стягнув із підрядника 139 млн грн
Замість метро – кошти на депозит. Суд стягнув із підрядника 139 млн грн
Поліція та СБУ проводять обшуки у «Київтеплоенерго». Робота підприємства заблокована
Поліція та СБУ проводять обшуки у «Київтеплоенерго». Робота підприємства заблокована
Глава МЗС Латвії прибула до Києва
Глава МЗС Латвії прибула до Києва
Київський «Гулівер» відреагував на можливий перехід в управління АРМА
Київський «Гулівер» відреагував на можливий перехід в управління АРМА
Демонтаж Арки дружби народів. Київська влада ухвалила рішення
Демонтаж Арки дружби народів. Київська влада ухвалила рішення
На Київщині автомобілі пішли під воду через сильну зливу (відео)
На Київщині автомобілі пішли під воду через сильну зливу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
77K
В якому регіоні України найбільша кількість ухилянтів: дані соціологів
25K
Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном
23K
На Київщині автомобілі пішли під воду через сильну зливу (відео)
14K
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони
11K
Таємне постачання Atacms Україні: з’явилася реакція Кремля

Новини

Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Сьогодні, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Сьогодні, 14:11
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Сьогодні, 11:55
Справа Коломойського. Експерти міжнародного товариства з прав людини знайшли порушення
Сьогодні, 11:05
Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 26 квітня
Сьогодні, 05:49

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua