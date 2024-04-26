Поліція та СБУ проводять обшуки у «Київтеплоенерго». Робота підприємства заблокована

Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин

Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин

Сьогодні, 26 квітня, на підприємство критичної інфраструктури КП «Київтеплоенерго» з обшуками прийшли працівники Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та Служби безпеки України. Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства.

Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин, що «нібито була виконана з порушеннями».

«Постійні обшуки, тим більше з процесуальними порушеннями, створюють загрозу зриву технологічних процесів вироблення електроенергії та тепла», – йдеться у повідомленні.

Також підприємство попередило, що втручання правоохоронців «може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам». «Втручання в управління критично важливими об’єктами столиці та блокування роботи персоналу може призвести до порушення схем роботи теплоенергетичної інфраструктури Києва та вплинути на процес надання послуг киянам. Крім того, це негативно впливає на працівників, більшість яких виконує роботу в небезпечних умовах, адже енергооб’єкти столиці ворог не припиняє атакувати», – наголосили у компанії.

«Київтеплоенерго» зазначило, що готове співпрацювати з правоохоронцями та надавати всю необхідну інформацію, однак закликає правоохоронців діяти відповідно до закону і умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у столиці судитимуть посадовицю Київського метрополітену, яка через службову недбалість завдала матеріальних збитків комунальному підприємству. Про це повідомляє поліція міста Києва.

Зазначається, що під час проведення капітального ремонту бази відпочинку «Метро», порушниця погодила надану на перевірку підрядною організацією кошторисну документацію, у якій була завищена вартість оплати праці робітників. Внаслідок таких дій комунальному підприємству «Київський метрополітен» було завдано понад 300 тисяч гривень збитків.

Нагадаємо, у лютому поточного року слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили начальницю кошторисного відділу КП «Київський метрополітен» у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Відтак, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що між комунальним підприємством «Київський метрополітен» та підрядником було укладено договір щодо капітального ремонту котеджів на базі відпочинку «Метро», розташованому у м. Києві та Київській області. Після чого посадовиця підписала первинні кошторисні документи, у яких було збільшено вартість оплати праці робітників.

Згідно проведеної судової економічної експертизи сума витрат була необґрунтовано збільшеною на понад 300 тисяч гривень. Тоді поліцейські повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Нагадаємо, 13 грудня, правоохоронці провели обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА. Про це повідомляє пресслужба МВС України. Як зазначали в МВС України, слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.