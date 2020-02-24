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    Новини

    На одному зі столичних шляхопроводів на місяць обмежено рух

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    На одному зі столичних шляхопроводів на місяць обмежено рух

    На шляхопроводі розпочався ремонт деформаційних швів

    На шляхопроводі на перетині вулиць Бойчука і Саперно-Слобідської частково обмежено рух із 22 лютого до 22 березня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Як пояснили у дорожники, на шляхопроводі (виїзді з вулиці Бойчука у напрямку Південного мосту) розпочали ремонт деформаційних швів.

    Роботи триватимуть у два етапи:

    • перший – до 7 березня,
    • другий – до 22 березня.

    Під час робіт рух частково обмежено.

    У «Київавтодорі» перепрошують за незручності.


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    Нагадаємо, днями у Києві шматки Дегтярівського мосту на Шулявці посипалися на автомобіль, розгромили лобове скло і пошкодили капот.

    Мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам міста додатково обстежити столичні мости і шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху

    Віталій Кличко Київ ремонт Київавтодор міст
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