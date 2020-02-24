На одному зі столичних шляхопроводів на місяць обмежено рух
На шляхопроводі розпочався ремонт деформаційних швів
На шляхопроводі на перетині вулиць Бойчука і Саперно-Слобідської частково обмежено рух із 22 лютого до 22 березня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».
Як пояснили у дорожники, на шляхопроводі (виїзді з вулиці Бойчука у напрямку Південного мосту) розпочали ремонт деформаційних швів.
Роботи триватимуть у два етапи:
- перший – до 7 березня,
- другий – до 22 березня.
Під час робіт рух частково обмежено.
У «Київавтодорі» перепрошують за незручності.
Нагадаємо, днями у Києві шматки Дегтярівського мосту на Шулявці посипалися на автомобіль, розгромили лобове скло і пошкодили капот.
Мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам міста додатково обстежити столичні мости і шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху