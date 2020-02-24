На одному зі столичних шляхопроводів на місяць обмежено рух



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На шляхопроводі розпочався ремонт деформаційних швів

На шляхопроводі на перетині вулиць Бойчука і Саперно-Слобідської частково обмежено рух із 22 лютого до 22 березня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Як пояснили у дорожники, на шляхопроводі (виїзді з вулиці Бойчука у напрямку Південного мосту) розпочали ремонт деформаційних швів.

Роботи триватимуть у два етапи:

перший – до 7 березня,

другий – до 22 березня.

Під час робіт рух частково обмежено.

У «Київавтодорі» перепрошують за незручності.





Нагадаємо, днями у Києві шматки Дегтярівського мосту на Шулявці посипалися на автомобіль, розгромили лобове скло і пошкодили капот.

Мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам міста додатково обстежити столичні мости і шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху