Відома гумористка розповіла про своє життя з повіями

Відома українська гумориста Лєра Мандзюк розповіла, що коли лише переїхала до столиці, оселилася в одному просторі з повіями. Як інформує «Главком», стендаперка розповіла, як це трапилося, у програмі «Де брехня?».

За словами Лєри Мандзюк, вона попросила давнього знайомого знайти їй житло. Дешеве, а ще краще – безплатне.

«І він каже: «В мого знайомого є пустий готель, який буде перебудовуватися. Рівно на місяць часу я домовився. Тобі дають кімнату в цьому закинутому готелі». Розташовувався він на Окружній. Там не було світла і теплої води, але були повії», – розповіла гумористка.

Лєра Мандзюк каже, не одразу зрозуміла, що живе в будівлі не сама, а потім зустріла в дворі працівниць секс-індустрії, котрі проводжали клієнтів. А пізніше побачила їх на автобусній зупинці неподалік від готелю.

«Я їх бачила. І це для мене була шалена мотивація. Я мала чіткий приклад того, як не хочу жити в Києві», – підсумувала гумористка.

