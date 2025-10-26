Головна Скотч Курйоз
Відома гумористка розповіла про своє життя з повіями

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Лєра Мандзюк каже, не одразу зрозуміла, що живе в будівлі не сама
фото: скріншот із відео

«Я мала чіткий приклад того, як не хочу жити в Києві», – зізналася Лєра Мандзюк

Відома українська гумориста Лєра Мандзюк розповіла, що коли лише переїхала до столиці, оселилася в одному просторі з повіями. Як інформує «Главком», стендаперка розповіла, як це трапилося, у програмі «Де брехня?».

За словами Лєри Мандзюк, вона попросила давнього знайомого знайти їй житло. Дешеве, а ще краще – безплатне.

«І він каже: «В мого знайомого є пустий готель, який буде перебудовуватися. Рівно на місяць часу я домовився. Тобі дають кімнату в цьому закинутому готелі». Розташовувався він на Окружній. Там не було світла і теплої води, але були повії», – розповіла гумористка.

Лєра Мандзюк каже, не одразу зрозуміла, що живе в будівлі не сама, а потім зустріла в дворі працівниць секс-індустрії, котрі проводжали клієнтів. А пізніше побачила їх на автобусній зупинці неподалік від готелю.

«Я їх бачила. І це для мене була шалена мотивація. Я мала чіткий приклад того, як не хочу жити в Києві», – підсумувала гумористка.

Раніше Лєра Мандзюк обурила невдалим жартом про «тупеньких дітей» і нарвалася на різку критику в мережі. Скандал почався через ролик зі степдапу комікеси, який вона опублікувала в Instagram. На відео Мандзюк спілкується з глядачкою, яка є асистенткою вчителя. Жінка пояснила, що працює з дітьми, які потребують допомоги в навчанні. Гумористка жартома зазначила, що «тобто із найтупішими», додавши, що в її шкільні роки такою «асистенткою» була дерев'яна указка.

 

Київ готель житло

