Зимові канікули у Києві: як діти розважаються на засніжених гірках (відео)

Зимові канікули у Києві: як діти розважаються на засніжених гірках (відео)
До дітей з радістю доєднуються й дорослі
Найпопулярнішими локаціями серед столичних дітей традиційно стали парки з крутими схилами

Початок січня приніс у Київ довгоочікуваний сніг, ця подія збіглася з періодом зимових шкільних канікул. Столичні двори та парки перетворилися на справжні зимові містечка, де головними героями стала місцева малеча. Про це повідомляє «Главком» із повідомленням на місцеві пабліки.

Соціальні мережі заполонили зворушливі відео: діти масово освоюють засніжені схили міста. У хід іде все – від класичних дерев’яних санок до сучасних «тарілок».

Найпопулярнішими локаціями традиційно стали парки з крутими схилами, проте і у звичайних дворах спальних районів життя вирує не менше.  

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря грудня у Києві склала 1,0°C, що вище кліматичної норми на 2,8°C. Грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень. Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0°C – майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників.

Через теплу погоду у столиці у грудні спостерігалося аномальне цвітіння рослин. Зокрема, у день зимового сонцестояння, 22 грудня, на вулицях Києва можна було зустріти квіти, які мали б давно перебувати у стані спокою. Кореспонденти «Главкома» зафіксували, що на столичних клумбах подекуди ще трималися літні та осінні види квітів, а деякі весняні почали прокидатися завчасно. Зокрема, було помічено цвітіння форзиції, примули, деревію та аліссуму. Навіть троянди не поспішали скидати листя, продовжуючи квітнути, а на одній із ділянок було помічено одинокий гіацинт, що пробився крізь землю задовго до весни.

