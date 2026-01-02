Головна Київ Новини
Наркотики через вікно власної квартири: киянка постане перед судом за збут метадону

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Наркотики через вікно власної квартири: киянка постане перед судом за збут метадону
Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

28-річна киянка вирішила не залишати власну оселю для ведення протизаконного «бізнесу»

У столиці перед судом постане мешканка Святошинського району, яка організувала збут психотропних речовин прямо зі своєї квартири на першому поверсі. Клієнти отримували товар через вікно. Про це повідрмляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Незаконну діяльність 28-річної киянки правоохоронці припинили у листопаді минулого року. Як встановило слідство, жінка вирішила не залишати власну оселю для ведення «бізнесу». Її клієнтами здебільшого були знайомі та товариші, які приходили до будинку та отримували «товар» через вікно квартири.  

Під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваної поліцейські виявили докази злочинної діяльності: 30 зіп-пакетів із метадоном, електронні ваги, гроші та мобільні телефони.

Речові докази, вилучені правоохоронцями
Речові докази, вилучені правоохоронцями
фото: Національна поліція України
Наркотичні речовини, вилучені поліцією під час обшуків
Наркотичні речовини, вилучені поліцією під час обшуків
фото: Національна поліція України

Жінку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, вчинені повторно.

Поліцейські зібрали всю необхідну доказову базу та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, киянина засудили до більш як дев'ять років за незаконне збут психотропів в особливо великих розмірах. Встановлено, що обвинувачений придбав та намагався збути психотропні речовини PVP та метамфетамін, розфасувавши їх для роздрібного продажу. Затримали його з частиною товару, готового для продажу. 

Теги: Київ наркотики поліція наркоторговля підозра

