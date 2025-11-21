Скільки коштують яблука у супермаркетах Києва: огляд цін

Столичні супермаркети пропонують покупцям як найдешевше вагове яблуко від 29 грн за кіло, так і відбірні преміум-сорти, вартість яких сягає майже 90 грн за кіло

Яблучний сезон в Україні у самому розпалі, тож столичні супермаркети активно пропонують покупцям великий асортимент фруктів нового врожаю. «Главком» провів моніторинг цін на яблука у київських торговельних мережах наприкінці осені.

Зокрема, у мережі супермаркетів «Екомаркет» асортимент яблук є достатнім, а ціни тримаються на середньому рівні. Тут можна придбати яблука «Голден» за 39,90 грн за кілограм, сорт «Чемпіон» – за 42,90 грн, а «Ред Принц» коштує 45,90 грн за кілограм. Сорти «Фуджі» та «Джонаголд» пропонуються по 39,90 грн, тоді як сортове яблуко є найдешевшим – 34,90 грн за кілограм.

Водночас, у мережі «Сільпо» діапазон цін ширший, оскільки представлено більше відбірних сортів. Найдешевші яблука сортів «Гала» та «Джонаголд» коштують майже однаково – 34,99 грн та 34,90 грн за кілограм відповідно. Яблука «Голден» тут продають по 38,99 грн за кіло. Середній ціновий сегмент займають «Фуджі» вартістю 56,49 грн за кіло та «Гала» відбірне – 59,99 грн за кіло. Найдорожчі позиції в асортименті – це «Ред Чіф» вартістю 65,99 грн за кіло, трохи дорожчі яблука «Гренні Сміт» – 69,99 грн за кіло, а вартість сорту «Гренні Сміт» відбірний сягає 89,99 грн за кіло.

Мережа супермаркетів «Велмарт» пропонує недорогі яблука, найдешевші коштують 26,99 грн за кіло, також є пропозиція за ціною 38,70 грн та 41,41 грн за кіло.

У мережі супермаркетів «Варус» ціновий діапазон досить широкий, а вибір сортів – великий. Українське вагове яблуко та сорт «Гала» тут коштують 34,90 грн за кілограм. Сорт «Айдаред» пропонують по 35,90 грн, «Голден» – 38,90 грн. Дещо дорожче обійдуться «Ред Прінц» (40,90 грн) та «Ред Чіф» (44,90 грн). Ціна на «Симиренко» становить 47,90 грн за кіло, а «Чемпіон» та «Фуджі» – 49,90 грн за кіло. Яблуко «Пінова» є найдоступнішим у мережі – 32,90 грн за кілограм. Відбірні сорти «Гала» та «Голден Сміт» продають по 49,90 грн та 62,90 грн відповідно. Найвищі ціни встановлені на «Голден Делішес» та «Ред Чіф відбірне» – 69,90 грн за кілограм.

У мережі супермаркетів «Фора» найдоступнішим варіантом є українське яблуко вагове за ціною 29,90 грн за кілограм. Сорт «Гала» тут пропонують по 34,90 грн, а «Голден» – по 42,90 грн. Яблука «Ред Чіф» коштують 47,90 грн за кілограм. Водночас, за 49,90 грн за кілограм можна придбати сорти «Симиренка», «Айдаред» та «Джонаголд». Найдорожчим у цій мережі виявився сорт «Ред Прінц відбірне», ціна на який становить 89,90 грн за кілограм.

Мережа «АТБ» пропонує одні з найнижчих цін: українське яблуко та сортове яблуко 1 кат. тут можна придбати за 29,95 грн за кілограм. Сорт «Гала» коштує 34,95 грн. Трохи дорожче обійдуться «Голден» (38,95 грн) та «Ред Принц» (40,95 грн). Ціна на «Ред Чіф 1 кат.» та зелене яблуко становить 42,95 грн за кілограм.

У мережі Novus ціни мають широкий діапазон, залежно від сорту та якості. Найдешевшим є українське яблуко за 29,99 грн за кілограм. Сорти «Джонаголд» та «Чемпіон» пропонують по 39,99 грн та 47,99 грн відповідно. Ціна на «Пінова» становить 49,99 грн, а на «Ред Чіф» – 52,99 грн. Яблука «Гала преміум» та «Голден преміум» коштують 54,99 грн, а «Фуджі преміум» – 64,99 грн. Найдорожчими в цій мережі є сорти «Айдаред» за 69,99 грн та «Гренні Сміт» за 79,90 грн за кілограм.

Раніше аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка повідомляв, що в Україні ціни на зимові сорти яблук зростають через активний експорт і дорогі технології зберігання, а дефіциту плодів на внутрішньому ринку не очікується. Українські яблука експортують як свіжі плоди, так і у вигляді екстрактів, що вигідніше в плані логістики та додає додаткову вартість. Основними ринками збуту є країни ЄС – Швеція, Німеччина, а також Східні країни, зокрема Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Оман.

До слова, у 2024/25 році експорт українських яблук впав на 64% – до 16,8 тис. тонн. Попри це, середня ціна зросла до $600 за тонну. Україна одночасно імпортувала 18,2 тис. тонн яблук, тому зовнішня торгівля фруктами стала від’ємною.