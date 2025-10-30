Рух Північним мостом частково обмежено до 2 листопада (схема)

Дорожники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть конструкції деформаційного шва на ділянці мосту в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро

Роботи виконуватимуть з частковим перекриттям другої і третьої смуг руху.

Із 22:00 31 жовтня до 23:00 2 листопада частково обмежуватимуть рух Північним мостом через р. Дніпро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть конструкції деформаційного шва на ділянці мосту в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро.

Роботи виконуватимуть з частковим перекриттям другої і третьої смуг руху. Першшу та четверту смуги лишатимуть вільними для руху транспорту.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять врахувати обмеження при плануванні маршруту.

Із 31 жовтня до 2 листопада частково обмежуватимуть рух Північним мостом через річку Дніпро фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, до 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.