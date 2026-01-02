Скандальна забудова на Подолі: прокуратура оскаржує відмову в арешті двох ділянок

Проведення активних земляних та будівельних робіт загрожує знищенням археологічних об’єктів

Столичні прокурори подали апеляцію на рішення суду, який відмовився накласти арешт на земельні ділянки у провулку Цимлянському та на вулиці Кирилівській. Там тривають будівельні роботи, що можуть пошкодити унікальний культурний шар Подолу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Подільська окружна прокуратура проводить розслідування за ч. 2 ст. 298 КК України (умисне незаконне знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини). Слідчі перевіряють законність будівництва за вказаними адресами, оскільки ділянки розташовані в межах пам’ятки археології місцевого значення – «Культурний шар Подолу ІХ–ХVІІІ ст.».

Правоохоронці наголошують: проведення активних земляних та будівельних робіт на цій території загрожує знищенням археологічних об’єктів. Через це прокуратура звернулася до Подільського районного суду з клопотанням накласти арешт на земельні ділянки та заборонити проведення на них будь-яких будівельних робіт на провулку Цимлянському та вулиці Кирилівській.

Подільський районний суд не підтримав позицію слідства та відмовив у задоволенні клопотання. Прокурори з таким рішенням не погодилися і наразі оскаржують його в апеляційному порядку, наполягаючи на необхідності консервації ділянок до завершення розслідування.

Нагадаємо, у Києві на Подолі розпочався демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху на розі вулиць Фролівської та Притисько-Микільської. При цьому фасад будівлі, попри чутки про «реставрацію», був завішений брезентом із намальованим фасадом.

Наприкінці грудн 2025 року також розпочався демонтаж цеху № 5 Першого київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик»). Ця будівля є фактичною колискою підприємства, з якої понад 140 років тому почалася історія промислової Шулявки.