Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 14 листопада окупаційна армія тероризує Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. За повідомленнями столичної влади, у місті винили пожежі та зафіксовано влучання, пише «Главком».

Дарницький район

У Дарницькому районі через атаку спалахнув приватний автомобіль, також є звернення до медиків. Наслідки уточнюються.

Також у цьому районі уламки впали на територію школи та у двір житлового будинку.

Подільський район

У Подільському районі виникла пожежа в житловому будинку. За попередніми даними, на 10 поверсі.

Ще за однією адресою виникло загоряння в багатоповерхівці на 12 поверсі.

Шевченківський район

Бригада медиків попрямувала у Шевченківський район. Також у цьому районі виникло загоряння уламків на відкритій території.

Наслідки атаки уточнюються.

Дніпровський район

У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, уламки влучили в п'ятиповерховий житловий будинок.

Також у цьому районі є двоє постраждалих. Одного з них медики госпіталізували.

Солом'янський район

Бригада медиків попрямувала у Солом'янський район. Наслідки атаки уточнюються.

Екстрені служби прямують на місця влучань для ліквідації наслідків. За даними моніторингових каналів, Росія атакує критичну інфораструктуру. У столиці та області фіксуються перебої з електропостачанням.