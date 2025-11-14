Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 14 листопада окупаційна армія тероризує Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. За повідомленнями столичної влади, у місті винили пожежі та зафіксовано влучання, пише «Главком».

Дарницький район

У Дарницькому районі через атаку спалахнув приватний автомобіль, також є звернення до медиків. Наслідки уточнюються. 

Також у цьому районі уламки впали на територію школи та у двір житлового будинку.

Подільський район

У Подільському районі виникла пожежа в житловому будинку. За попередніми даними, на 10 поверсі.

Ще за однією адресою виникло загоряння в багатоповерхівці на 12 поверсі.

Шевченківський район

Бригада медиків попрямувала у Шевченківський район. Також у цьому районі виникло загоряння уламків на відкритій території.

Наслідки атаки уточнюються.

Дніпровський район

У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, уламки влучили в п'ятиповерховий житловий будинок.

Також у цьому районі є двоє постраждалих. Одного з них медики госпіталізували.

Солом'янський район

Бригада медиків попрямувала у Солом'янський район. Наслідки атаки уточнюються.

Екстрені служби прямують на місця влучань для ліквідації наслідків. За даними моніторингових каналів, Росія атакує критичну інфораструктуру. У столиці та області фіксуються перебої з електропостачанням.

Читайте також:

Теги: пожежа Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйнований будинок внаслідок удару
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання та пожежі
19 жовтня, 01:43
фото: ДСНС Києва
Удар по Києву: постраждало майже 25 людей, є загиблі (фоторепортаж)
22 жовтня, 13:29
У ТЦК запевняють, що на збірному пункті дотримуються чистоти та належного порядку
Скандал у соцмережах: Київський міський ТЦК прокоментував фото з розподільчого центру на ДВРЗ
15 жовтня, 12:54
Шляхопровід, збудований ще у 1969 році, відремонтовано вперше
У столиці після ремонту відкрився шляхопровід на Новокостянтинівській: реакція мереж
24 жовтня, 17:43
Пошкоджений багатоповерховий будинок у Дніпрі
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
8 листопада, 05:42
Атака на Київ 6 червня, 2025 року
Росія здійснює комбіновану атаку на Київ (оновлюється)
Сьогодні, 01:20
Новонароджений Назар у лікарні
Сина загиблої під час обстрілу Києва жінки визнано сиротою. Батько у суді боротиметься за дитину
4 листопада, 13:06
Найвищий рівень забрудненості повітря зафіксовано на Володимирському узвозі
У трьох районах столиці погіршилась якість повітря: дані моніторингу
5 листопада, 10:29
У жовтні ескалатори метро зупинялися 553 рази через порушення пасажирами правил користування
Названо найчастіші причини травмувань у київському метро
Вчора, 13:48

Новини

Росія здійснює комбіновану атаку на Київ (оновлюється)
Росія здійснює комбіновану атаку на Київ (оновлюється)
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи: працює ППО
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Голова фракції «Слуга народу» в Київраді заявив про знайдену прослушку
Голова фракції «Слуга народу» в Київраді заявив про знайдену прослушку
Київ: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua