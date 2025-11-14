Атака на Київ: є влучання, виникли пожежі, зафіксовано перебої зі світлом
У ніч на 14 листопада окупаційна армія тероризує Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. За повідомленнями столичної влади, у місті винили пожежі та зафіксовано влучання, пише «Главком».
Дарницький район
У Дарницькому районі через атаку спалахнув приватний автомобіль, також є звернення до медиків. Наслідки уточнюються.
Також у цьому районі уламки впали на територію школи та у двір житлового будинку.
Подільський район
У Подільському районі виникла пожежа в житловому будинку. За попередніми даними, на 10 поверсі.
Ще за однією адресою виникло загоряння в багатоповерхівці на 12 поверсі.
Шевченківський район
Бригада медиків попрямувала у Шевченківський район. Також у цьому районі виникло загоряння уламків на відкритій території.
Наслідки атаки уточнюються.
Дніпровський район
У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, уламки влучили в п'ятиповерховий житловий будинок.
Також у цьому районі є двоє постраждалих. Одного з них медики госпіталізували.
Солом'янський район
Бригада медиків попрямувала у Солом'янський район. Наслідки атаки уточнюються.
Екстрені служби прямують на місця влучань для ліквідації наслідків. За даними моніторингових каналів, Росія атакує критичну інфораструктуру. У столиці та області фіксуються перебої з електропостачанням.
