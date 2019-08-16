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    Культура

    Продюсер Повалій налаштований провести концерт співачки у палаці «Україна» попри скандал

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    &laquo;Усі ці п'ять років ми живемо в Київській області. За кордон, у тому числі й до Російської Федерації, ми виїжджаємо тільки по роботі&raquo;, - заявив чоловік Повалій Ігор Ліхута - Продюсер Повалій налаштований провести концерт співачки у палаці «Україна» попри скандал
    «Усі ці п'ять років ми живемо в Київській області. За кордон, у тому числі й до Російської Федерації, ми виїжджаємо тільки по роботі», - заявив чоловік Повалій Ігор Ліхута

    Відповідаючи на запитання, чому Повалій продовжує виступати в Росії, Ліхута зауважив, що українським артистам «не дають працювати в рідній країні»

    Менеджмент співачки Таїсії Повалій заявив, що робитиме все, аби ювілейний концерт артистки відбувся у палаці «Україна» в Києві (концерт планувався на 10 грудня. - ред).

    Про це повідомив чоловік і продюсер співачки Ігор Ліхута, коментуючи ситуацію, що склалася навколо анонсованого командою артистки на грудень концерту у палаці «Україна».

    «Ми робитимемо все, щоб цей концерт відбувся. Адже до грудня ще багато часу», - сказав Ліхута, якого цитує Укрінформ.

    Відповідаючи на запитання, чому Повалій продовжує виступати в Росії, Ліхута зауважив, що українським артистам «не дають працювати в рідній країні».

    «Усі ці п'ять років ми живемо в Київській області. За кордон, у тому числі й до Російської Федерації, ми виїжджаємо тільки по роботі», - підкреслив продюсер артистки.

    Він також спростував інформацію про те, що в 2014 році Повалій виступала в окупованій Ялті на святкуванні Дня Росії. «Це неправда! Так, 12 червня, на День Росії, нас запрошували виступити в Криму. Але ми відмовилися, розуміючи, що в Україні є закон щодо Криму. Нам не хотілося потім мати неприємності», - пояснив Ліхута.

    Нагадаємо, 23 липня в Іnstagram Повалій анонсувала свій сольний ювілейний концерт «Сьогодні і назавжди» в Національному палаці мистецтв «Україна», який планувався на 10 грудня.

    Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

    Генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський заявив, що реклама та реалізація квитків на концерт співачки Таїсії Повалій є заздалегідь спланованою провокацією проти концертно-мистецької установи з метою її дискредитації.

    Водночас на сайті національного квиткового оператора Karabas.com кілька днів тривав продаж квитків на концерт Повалій. Ціни на концерт коливалися у межах 390-2990 грн.

    До слова, Повалій в Іnstagram агресивно відповіла на звинувачення в своїх виступах в Росії і в окупованому Криму.

     Читайте також: Тиха окупація. Російський YouTube – зброя масового ураження
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    Росія музика Україна співачка концерт Таїсія Повалій
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