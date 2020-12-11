Через ожеледицю в Києві за добу травмувалися 160 людей

Під час падіння на слизькій дорозі найчастіше люди отримують травми ніг чи рук

Оприлюднено адреси та телефони травмпунктів у Києві

За минулу добу, 10 грудня, у Києві через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

«Травмувалися 150 дорослих і 13 дітей», – сказала вона.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на своїй сторінці у Facebook повідомив, куди звертатися в разі травмування.

Адреси та телефони травмпунктів столиці





Як відомо, в Києві від учора на дорогах ожеледиця.

Користувачі соцмережі діляться відео, відзнятими на столичних вулицях, що перетворилися на каток.

Через ожеледицю введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту Києва.

Дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи для боротьби з ожеледицею.