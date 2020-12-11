  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через ожеледицю в Києві за добу травмувалися 160 людей

    • Розсилка
    Під час падіння на слизькій дорозі найчастіше люди отримують травми ніг чи рук - Через ожеледицю в Києві за добу травмувалися 160 людей
    Під час падіння на слизькій дорозі найчастіше люди отримують травми ніг чи рук
    Фото з відкритих джерел

    Оприлюднено адреси та телефони травмпунктів у Києві

    За минулу добу, 10 грудня, у Києві через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

    Про це у коментарі Укрінформу повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

    «Травмувалися 150 дорослих і 13 дітей», – сказала вона.

    Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на своїй сторінці у Facebook повідомив, куди звертатися в разі травмування.

    Адреси та телефони травмпунктів столиці


    1_144

    Як відомо, в Києві від учора на дорогах ожеледиця.

    Користувачі соцмережі діляться відео, відзнятими на столичних вулицях, що перетворилися на каток.

    Через ожеледицю введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту Києва.

    Дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи для боротьби з ожеледицею.

    Теги: Київ дороги лікарня кияни негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies