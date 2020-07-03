Київські театри відкриваються після карантину: як працюватимуть, що покажуть



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Київський національний академічний Молодий театр відновлює роботу

Київські театри відкриються показом п’яти прем’єр

Київські комунальні театри відновили роботу після карантину і розпочинають сезон показом п’яти прем’єр. Про це повідомила директорка Департаменту культури Київської міської держадміністрації Діана Попова.

Першим планує театр «Актор» зіграти виставу «Приємна несподіванка» 12 липня, а останнім відкриватиме сезон Київський національний академічний театр оперети – 1 жовтня Гала-концертом в оновленій глядацькій залі.

За словами Попової, насамперед відбудуться вистави, які було скасовано через початок пандемії Covid-19, і на які кияни не мали змоги потрапити в березні.

«Ми з усією відповідальністю підходимо до відновлення їхньої роботи. Дотримання соціальної дистанції у залах – не жарт, глядачі дійсно сидітимуть на відстані один від одного. Деякі театри скасують антракти, аби мінімізувати спілкування людей та їхнє скупчення, вимірюватимуть температуру акторам і відвідувачам. Наявність маскового режиму та встановлення санітайзерів навіть не обговорюються – це вже є нормою», – зазначила Попова.

Театральний сезон розпочнеться п’ятьма прем’єрами, які підготували Київський академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра, Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, Київський камерний театр «Дивний замок», театр «Романс» і Київський академічний театр ляльок.

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відновив свою роботу після карантину. 1 липня відбулася прем'єра вистави «Украдене щастя».

Як повідомлялося, у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.

2 липня кінотеатри відновили роботу. Вони мають право працювати з наповненістю не більше 50% та за умови дотримання карантинних вимог. https://glavcom.ua/country/society/v-ukrajini-vidsogodni-vidnovlyuyut-robotu-kinoteatri-690561.html