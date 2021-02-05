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    Коронавірус у Києві: столиця втратила лідируючі позиції в Україні

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    Мобільні бригади виїжджають до хворих для проведення ПЛР-тестування - Коронавірус у Києві: столиця втратила лідируючі позиції в Україні
    Мобільні бригади виїжджають до хворих для проведення ПЛР-тестування
    Фото: Главком

    Київ на четвертому місці в Україні за добовою кількістю нових хворих

    За минулу добу, 4 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 321 людини. Це на 21 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 3 лютого було 342 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 129506 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 77813 осіб (за добу 1841), померли 2414 осіб (за добу 10).

    У Київській області зафіксовано 69798 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 272 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 189 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 59344 особи (за добу 477), померли 1152 людини (за добу 3).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1237169 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 4 лютого зафіксовано 4923 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 4 лютого у Києві було підтверджено 129506 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 342 осіб.  

    У Київській області було 69798 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 189 нових хворих. 

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

     

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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