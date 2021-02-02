Коронавірус у Києві: майже 300 нових хворих за добу

У січні й лютому в Києві невисокі показники захворюваності на коронавірус

У Києві найбільша добова кількість нових хворих серед регіонів України

За минулу добу, 1 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 285 людей. Це на 125 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 31 січня було 160 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 128834 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 69322 особи, померли 2371 особа.

У Київській області зафіксовано 69445 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 120 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 100 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 57084 особи, померли 1132 людини.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1223879 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 1 лютого зафіксовано 2394 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 1 лютого у Києві було підтверджено 128549 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 160 осіб.

У Київській області було 69325 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 100 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.