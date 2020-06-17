Коронавірус вже подолали понад 1,2 тис. мешканців Києва



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За добу від коронавірусу одужали 66 киян

Кількість виявлених випадків Covid-19 у Києві перевищила 4 тисячі

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 41 людину. Двоє хворих померли. Одужали за минулу добу 66 людей. Усього коронавірус подолали 1230 мешканців столиці.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

Cеред тих, що захворіли:

26 жінок віком від 20 до 81 року,

дівчинка, якій 7 років,

10 чоловіків від 25 до 75 років,

четверо хлопчиків, віком від 1 до 6 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 11 та в Голосіївському – 5 випадків», - зазначив Кличко.





Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 червня, у Києві підтверджено 4026 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 41 особу.