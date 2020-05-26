Епідемія в Києві: за добу зафіксовано майже 60 нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захворюваність на коронавірус у Києві знову зростає

Станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19.

Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб. За попередню добу збільшення складало 29 осіб. З початку епідемії у Києві одужали 393 людини (за добу 33), померли 61 особа (за добу 1 людина).

У Київській області зафіксовано 1458 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 21 особу. За попередню добу збільшення складало 18 осіб. Загалом одужали 309 людей (за добу 9), померли – 30.

Загалом в Україні підтверджено 21584 випадки Covid-19. Протягом 25 травня отримано 339 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Загалом захворіли 1581 дитина та 4183 медики. На амбулаторному лікуванні 14 848 пацієнтів, з них 1318 дітей та 3405 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6736 особи, з них 263 дитини та 778 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня, у Києві було підтверджено 2652 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб.

У Київській області було зафіксовано 1437 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 18 осіб.