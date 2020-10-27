Коронавірусна мапа Києва: Троєщина обігнала всі райони



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Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві Джерело: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко оприлюднив свіжі дані щодо поширення коронавірусу у столиці

За минулу добу, 26 жовтня, у 525 киян виявили коронавірус. Найбільше випадків захворювання - у Деснянському районі столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Іще в 525 киян виявили коронавірус минулої доби. 7 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 706 мешканців нашого міста. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 34887», – написав мер.

Захворіли:

301 жінка віком від 19 до 88 років,

190 чоловіків віком від 19 до 83 років,

14 дівчаток від 7 місяців до 17 років,

20 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 17 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 88 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 176 людей. Всього коронавірус подолали 11 925 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 104, у Дніпровському – 92 та 91 випадок в Оболонському районі.

«Ставтеся відповідально до свого здоров‘я та здоров’я людей, які поруч! При перших симптомах захворювання звертайтесь до сімейного лікаря. Носіть маску та користуйтесь антисептиками, не забувайте про соціальну дистанцію! Бережіть себе!» – наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 355601

Хворіють 203675

Одужали 145336

Померли 6590

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Як повідомлялося, за минулу добу, 26 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 525 осіб. Це на 217 людей більше, ніж за попередню добу (за добу 25 жовтня було 308 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 34887 випадків захворювання на Covid-19.