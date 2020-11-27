Керівник медицини Києва: 10% пацієнтів у стаціонарах столиці – не кияни

Гінзбург зазначила, що якщо не киянин захворіє на «ковід», перебуваючи в столиці, його госпіталізують до лікарні у Києві

«Всі просяться до київських лікарень»

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург пояснила, чому більшість українців їдуть лікуватися до столиці.

В інтерв’ю «Главкому» Гінзбург зазначила, що є лікарні, які приймають хворих на коронавірус незважаючи на прописку.

«Так, ситуація в Києві відрізняється у кращий бік. Причин декілька. По-перше, через фінансування, яке дає місто. Про це я говорила вище. По-друге, організація процесу. Ми максимально знизили ймовірність інфікування пацієнтів вже у березні: видали накази про дистанційне спостереження диспансерних хворих консультативно-діагностичних закладів, накази про створення мобільних бригад, про вимоги до роботи рентген-кабінетів, обов’язкової організації сортувальних відділень в лікарнях, які надають ургентну допомогу тощо. Це відбувалося тоді, коли такі накази були відсутні на рівні МОЗ.

Також департамент постійно працює над організацією безперервного навчання фахівців.

«Але якість напряму залежить від наявного матеріально-технічного ресурсу: обладнання, медикаментозне забезпечення. Це з одного боку. З іншого – кваліфікація медиків, яку ми підвищуємо. Тому всі просяться до київських лікарень на лікування. За статистикою, більше 10% пацієнтів у стаціонарах київських лікарень – це не кияни. Це сухі цифри», – наголосила лікарка.

Тобто, Гінзбург зазначила, що якщо не киянин захворіє на «ковід», перебуваючи в столиці, його госпіталізують до лікарні у Києві.

«У нас безвідмовна госпіталізація. Тобто до вас приїжджає «швидка», не дивлячись на те, де ви зареєстровані. Якщо пацієнт потребує стаціонарного лікування, він шпиталізується в лікарню міста Києва залежно від того, де є вільні місця, за профілем», – пояснила Гінзбург.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Як повідомлялося, у «Слузі народу» пояснили, куди зникають гроші на доплати медикам.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розглянула проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

До слова, в уряді готові замінити карантин вихідного дня «планом Б».

Крім того, Офіс Зеленського хоче на базі санаторіїв розгорнути госпіталі для пацієнтів з Covid-19.

Раніше глава МОЗ зазначив, що для облаштування госпіталів вибрали три локації - Київ, Одесу і Краматорськ.

Зазначимо, що столична влада назвала єдине можливе місце для мобільного коронавірусного шпиталю.