Красуня і розумниця. Онучка експрезидента Кучми приїхала до Києва посеред війни (фото)

Катерина є старшою з двох спільних доньок Віктора та Олени Пінчуків

23-річна донька подружжя Віктора та Олени Пінчуків Катерина, а також онучка колишнього президента України Леоніда Кучми приїхала до Києва та відвідала щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організовану фондом її батька, про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як відомо, Катерина Пінчук нині живе у США та навчається в Єльському університеті – одному з найпрестижніших американських вишів, який входить до «Ліги плюща». Старша донька Пінчуків була серед гостей заходу, на ній був бейдж учасниці YES.

23-річна Катерина Пінчук разом з матір’ю Оленою Пінчук на конференції YES у Києві фото: glavcom.ua

За даними з відкритих джерел, Катерина народилася у червні 2003 року. Вона є старшою з двох спільних доньок Віктора та Олени Пінчуків. Її молодша сестра Вероніка народилася у 2011 році.

Вперше Катерина Пінчук з'явилася на публіці ще в дитинстві. У 2007 році п'ятирічна Катя потрапила в об'єктиви журналістів під час благодійного концерту Елтона Джона в Києві. Тоді дівчинку зазнімкували разом із її матір'ю Оленою Пінчук.

Катерина Пінчук разом з матір’ю Оленою Пінчук під час благодійного концерту Елтона Джона в Києві у 2007 році фото: УНІАН

Також у липні 2012 року вона разом із родиною відвідала фінальний матч чемпіонату Європи з футболу на НСК «Олімпійський» у Києві. На оприлюднених тоді фотографіях поруч із дівчинкою були її батько Віктор Пінчук та батько Віктора Пінчука Михайло.

Дев’ятирічна Катерина разом з батьком Віктором Пінчуком на чемпіонаті Європи з футболу на НСК «Олімпійський» у Києві фото: lb.ua

Після цього Катерина практично не з'являлася у публічному просторі.

Варто зазначити, що у сім'ї Пінчуків четверо дітей: Марія, Роман, Катерина та Вероніка. Спільні діти Віктора та Олени – Катерина і Вероніка; Марія – донька Віктора від першого шлюбу, а Роман – син Олени від першого шлюбу.

Нагадаємо, 11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».