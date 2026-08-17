Вбивство Гонгадзе. Ексміністр юстиції розкрив нові деталі справи, виправдавши Кучму

Таємна німецька експертиза поставила під сумнів офіційну версію українського слідства

Спецоперацію з вбивства журналіста Георгія Гонгадзе нібито організував Кремль аби дискредитувати та послабити позиції колишнього президента України Леоніда Кучму, через його про-західні реформи та курс до НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю ексміністра юстиції Сергія Головатого.

За словами Головатого, зламним для президентства Леоніда Кучми став 1997 рік, коли той підписав указ про курс України на НАТО. «Успіхи реформ і вектор на Захід надзвичайно дратували Кремль», – зауважив політик. На його переконання, для дискредитації Кучми та ізоляції України від Заходу було реалізовано спецоперацію з вбивством Гонгадзе та подальшим «касетним скандалом».

Головатий розповів, що брав участь у перевірці речових доказів, коли слідчу комісію очолював Олександр Жир. За його словами, висновки московської лабораторії імені академіка Іванова були суперечливими: у грудні тодішній генпрокурор Михайло Потебенько заявляв, що знайдені рештки – не тіло Гонгадзе, а вже за два місяці та сама лабораторія стверджувала протилежне.

«Росія грала у власну гру», – переконаний Головатий. Саме тоді, за його словами, він став антикучмістом і приєднався до Форуму національного порятунку, вважаючи вбивство замовленням президента.

Головатий стверджує, що змінив свою позицію після того, як таємно передав матеріали до приватної німецької лабораторії. «Я таємно відвіз матеріали до німецької приватної лабораторії», – зізнався політик. За його словами, до Німеччини доправили не лише рештки тіла, які передала комісії журналістка Олена Притула, а й медичну картку Гонгадзе з Тбілісі із сухою плямою крові, яку надала мати загиблого Леся Гонгадзе, а також зразок її крові.

Результати за твердженням Головатого, показали, що рештки, передані Притулою, не належали Гонгадзе. Натомість, аналіз ДНК плями крові з медичної картки підтвердив пряму спорідненість із кров'ю матері журналіста, підкреслив колишній міністр.

Варто нагадати, що справа зникнення й вбивства Гонгадзе триває вже понад два десятиліття, і за цей час різні експертизи справді давали суперечливі результати. У 2011 році колишній генерал МВС Олексій Пукач під час судового засідання визнав, що особисто вбив журналиста, а замовниками злочину назвав Леоніда Кучму, тодішнього главу його адміністрації Володимира Литвина та міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, а в липні 2026 року Верховний суд остаточно вирішив долю генерала Пукача.

Нагадаємо, за реалізацію вбивства журналіста Георгія Гонгадзе на лаві підсудних опинилися: екскерівник підрозділу зовнішнього спостереження МВС України, генерал-лейтенанту міліції Олексій Пукач (засуджено довічно), колишні працівники МВС Микола Протасов (кум Пукача, помер у тюрмі у віці за 60), Валерій Костенко та Олександр Попович. Двоє останніх отримали по 12 років тюрми кожен.

Як відомо, пізно увечері 16 вересня 2000 року сталася подія, яка, ймовірно, змінила хід історії України. У цей день був викрадений і за кілька годин убитий Георгій Гонгадзе – український журналіст, що був відомий критикою тодішньої влади. Він вів щоденну інформаційну програму у прямому ефірі на радіостанції «Континент», заснував «Українську правду».

Обезголовлене тіло Георгія знайшли під Києвом за півтора місяця – 2 листопада. Знадобилося ще кілька років, аби слідство вийшло на виконавців злочину.