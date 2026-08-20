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Фонд Пінчука розширює співпрацю з Єльським університетом: лідерську програму пройдуть понад 200 українських ветеранів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Фонд Пінчука розширює співпрацю з Єльським університетом: лідерську програму пройдуть понад 200 українських ветеранів

Фонд Віктора Пінчука та Єльський університет розширюють програму розвитку лідерських компетенцій для українських ветеранів

Фонд Віктора Пінчука та Jackson School of Global Affairs Єльського університету уклали п’ятирічну угоду про співпрацю в рамках реалізації Ukrainian Veterans Leadership Program – першої міжнародної програми Фонду Віктора Пінчука з розвитку лідерських компетенцій для українських ветеранів і ветеранок.

Угода діятиме до червня 2031 року та передбачає проведення 11 когорт програми – двох щороку. Загалом програму в Єльському університеті зможуть пройти понад 200 українських ветеранів і ветеранок.

Співпраця продовжує пілотну програму, започатковану в квітні 2026 року в Yale Jackson School of Global Affairs, учасниками якої стали 15 українських ветеранів і ветеранок.

Протягом п’яти днів учасники працювали з темами сучасного лідерства, комунікації, етики, міжнародних відносин і глобальних викликів, а також ролі України у світі та ролі ветеранів у суспільстві. Програма поєднувала лекції, практичні сесії та інтерактивні дискусії за участі викладачів і провідних експертів Єльського університету.

«Ми успішно завершили пілотний етап програми. П’ятирічна угода з Єльським університетом перетворює її на системну довгострокову ініціативу, що допомагатиме українським ветеранам і ветеранкам розвивати лідерський потенціал та відігравати важливу роль у відновленні й розвитку України», – зазначила Світлана Гриценко, керівниця Ukrainian Veterans Leadership Program Фонду Віктора Пінчука.

«Ми пишаємося тим, що протягом наступних п’яти років підтримуватимемо цих лідерів-ветеранів у Yale Jackson», – сказав Джим Левінсон, професор глобальних справ імені Чарльза В. Гудієра та декан Школи глобальних справ Yale Jackson. «Наші викладачі та старші наукові співробітники ділитимуться своїми знаннями та досвідом у сфері історії, економіки, політології, лідерства та практики глобальних справ із цією надзвичайною спільнотою українських лідерів, щоб забезпечити їм ґрунтовний досвід навчання в Yale, гідний їхнього героїзму».

Найближчим часом Фонд Віктора Пінчука оголосить відкритий конкурс на участь у другій когорті програми. До участі запрошуватимуться українські ветерани та ветеранки, які прагнуть розвивати свої лідерські компетенції та застосовувати їх для розвитку своїх професійних сфер, громад і України.

Деталі конкурсу, критерії відбору та форма заявки будуть оприлюднені найближчим часом на офіційних ресурсах Фонду.

Навчання другої когорти заплановане на листопад 2026 року.

Теги: Віктор Пінчук навчання конкурс

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Наука та освіта

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