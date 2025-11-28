Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 29-30 листопада

У Мистецькому арсеналі триває виставка «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд

В останні вихідні осені Київ пропонує калейдоскоп культурних подій, від історичних екскурсій та класичних вистав до концертів та стендапів. Зокрема, у музеї Києва триває виставка «Київський оберіг» про роль оберегів у житті українців. У Музеї-квартирі Павла Тичини завершує роботу фондова виставка, темою якої є дружба Павла Тичини з видатним композитором та диригентом Кирилом Стеценком. Кияни та гості мають можливість насолодитися шедевром світового балету «Жізель» у Київській опері або приєднатися до автентичних українських вечорниць з гуртом «Збитень» та кусання Калити на Андрія у Музеї Івана Гончара.

«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які варто відвідати з 29-30 листопада.

Зміст

Театри

29 листопада, 18:00 – вистава «Фрекен Юлія»;

30 листопада, 14:00 – вистава «Я повернуся»

Вистава «Я повернуся»

«Я повернуся» – трагічна комедія для дорослих. Герої вистави, підлітки з Херсонщини, пробули у таборі «Гармошка» вісім місяців. Крим, море, справжня дружба – їхні пригоди були наповнені всім, крім одного: вони не знали, коли повернуться додому. Чи усвідомлювали діти, що їх депортували, в таборі утримують незаконно, а їхній дім – окупована територія?

У «Гармошці» ненависний триколор називали «аквафрешем», камери, які слідкували за кожним кроком, вимикали за допомогою футбольного м’яча, а на стінах подекуди з’являлися написи «Путін х*ло», що доводило до сказу вожату табору. Герої п'єси не з тих, хто сидітиме склавши руки. Вони об'єднуються, обдумують план втечі, шукають шляхи до свободи. Разом вони знаходять силу і підтримку один в одному, діляться мріями про повернення додому, про зустріч із рідними.

Вистава, у якій дитяча надія сильніша за обставини, а страшні історії зовсім не ті, які розповідають вночі біля багаття. А ще вистава про те, що наші українські діти, яких Росія вивезла з Півдня України, ризикують ніколи не стати «нашим майбутнім». У виставі присутній російськомовний персонаж.

Коли: 30 листопада, 13:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А

Головна сцена:

29 листопада – «Чому довгий ніс у слона», африканська казка;

30 листопада – «Звідки беруться діти?», дослідження.

Дитячий простір:

29 листопада – «Про велику мрію», повчально-розважальна комедія.

29 листопада, 18:00 – вистава «Тиша до небес»;

29 листопада, 18:00 – вистава «Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки»;

30 листопада, 14:00 – авторська екскурсія Оксани Пурик «За лаштунками Молодого»

30 листопада, 18:00 – вистава «Неймовірна історія кохання»;

30 листопада, 18:00 – вистава «Ліки для Ліки»;

30 листопада, 18:00 – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?».

Вистава «Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки»

Історія військового Сергія, який у відпустці потрапляє до загадкової перукарні та зустрічає трьох провісниць, стає метафорою пошуку правди серед множинності наративів, болю очікування й досвіду втрат. Постановка порушує питання ціни перемоги, впливу пропаганди та трансформації особистості під тиском війни, пропонуючи глядачеві прожити складні емоції тут і тепер.

«Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки» – драма Максима Курочкіна у постановці Станіслава Мойсеєва, створена в межах проєкту «Семантичний щит». Вистава поєднує воєнну буденність із міфологічними архетипами, досліджуючи стан людини в умовах війни.

Увага! У виставі використовується ненормативна лексика.

Коли: 29 листопада, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

29, 30 листопада – вистава «У Києві, на Подолі.., або Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

29, 30 листопада – страшна комедія «Жінки Моцарта».

29 листопада – балет на дві дії «Жізель»;

30 листопада – мюзикл-казка на дві дії «Як козаки змія приборкували».

«Жізель»

Балету «Жізель, або Віліси» вже понад 180 років. Він належить до кращих творів відомого французького композитора Адольфа Шарля Адана. В основі сценарію – старовинна легенда про віліс – померлих до весілля дівчат, які щоночі вгамовують свою пристрасть до танцю, бажаючи помститися всім, хто зустрінеться на шляху.

Прем’єра балету, створеного генієм Жюля Перро і завершеного Жаном Кораллі, відбулася на сцені Паризької опери 28 червня 1841 року і мала надзвичайний успіх. У 1884 році, взявши за основу хореографію попередників, свою постановку балету здійснив Маріус Петіпа.

В історії світового мистецтва «Жізель» заслужено вважається одним із кращих балетів – еталоном хореографічного романтизму. Сьогодні вона незмінно в репертуарі театрів та балетних труп усіх континентів. Легендарні балерини і -танцівники різних часів у різних країнах створили свої кращі образи у цій виставі. Секрет популярності «Жізелі» в тому, що живою, емоційною мовою танцю балет говорить про глибокі почуття, про кохання, яке є сильнішим за смерть.

Коли: 29 листопада, 18:00

Місце проведення: Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери та балету), вул. Межигірська, 2.

29 листопада – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія;

30 листопада – «Пеппі», казка для сімейного перегляду.

29 листопада – вистави «Кавова кантата» та «Френк Сінатра»;

30 листопада – вистава-гра «На русалчин великдень».

Вистава «Кавова кантата»

Один з найвідоміших композиторів, авторів класичної музики, Йоганн Себастьян Бах одного разу написав твір, назву якому дав «Кавова кантата». Зробив він це через шалене кохання до кави – невідомо, але на сьогодні його музика лягла в основу яскравого і цікавого спектаклю. Його суть незмінно зводиться до одного – до задоволення і прагнення отримувати кожну його краплю щодня.

«Кавову кантату» можна назвати свого роду легкою сатирою на тему того, до чого найбільше прив'язана людина. Кавоманів повно навіть сьогодні, а в той час, коли було написано твір, світ відчув справжнісінький бум і гарячку, породжену любителями цього напою. Головна героїня вистави – юна дівчина, яка не може відмовити собі в задоволенні, щоб не випити хоча б одну чашечку запашного пиття. Тільки ось всі інші домочадці, включаючи її батьків, категорично проти такого її захоплення і всіляко намагаються відмовити юну леді від цієї дурості. Але головна героїня стійко стоїть на сторожі власного задоволення і в божевільних фарбах описує всю красу і відчуття від кожного ковтка.

Коли: 29 листопада, 17:00

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

29 листопада – «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

29 листопада – «Близькість». Дорослі ігри;

30 листопада – «Ідеальна пара». Пікантна комедія;

30 листопада – прем’єра «Робота з Тінню».

Вистава «Робота з Тінню»

«Робота з Тінню» – це вистава про зустріч із тим, що ми зазвичай уникаємо. Про діалог із власною темрявою, яка виявляється не фантомом минулого, а співрозмовником сьогодення. На сцені оживає простором, де особисте стає політичним, а історичне зіштовхується з інтимним. Тут звучать цитати, гасла, спотворені голоси та галюцинації – як відбитки епохи кризи, у якій ми живемо. «Робота з Тінню» – це дія, сповнена сумніву, болю й іронії, але водночас – опору, сміху й пошуку сенсу. Це спроба назвати темряву на ім’я, увійти в страх і віднайти там силу для трансформації.

Виставу створено в партнерстві Театру на Лівому березі (Київ, Україна) та Berliner Festspiele (Берлін, Німеччина), за підтримки Goethe-Institut. У виставі присутні сцени оголеності та звучить ненормативна лексика

Коли: 30 листопада, 18:00

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Музеї

до 31 грудня – виставка «Щоденники війни» (спільно з Музеєм «Голоси мирних»);

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 24 січня 2026 року – виставка «Київський оберіг»;

до кінця листопада – віртуальні екскурсії «Бабин Яр. Віртуальний спогад», «Хрещатик 1913 року», «Ціна свободи».

до 1 грудня – виставка «Київ через об’єктив. З історії міської фотографії. 1850-1930-ті роки»;

29-30.11 о 14.00 – кураторські екскурсії виставкою від києвознавиці Ольги Друг (за ціною вхідного квитка на виставку)

Виставка «Київський оберіг»

Історичний виставковий проєкт розкриває тему сакральних уявлень, які з давніх часів формували духовний світ людини. Віра у надприродні сили, у здатність певних предметів і символів захищати, оберігати та надавати сили супроводжує людство від найдавніших культур до сучасності.

У центрі експозиції – феномен оберега, що проходить крізь усі етапи історії: від особистих амулетів до державних символів. Виставковий простір побудована на трьох рівнях охоронних практик – індивідуальному, побутовому та суспільно-презентаційному.

Особливе місце на виставці займає тема оберега в найтемніший і найтрагічніший для країни період – під час війни. Символічними оберегами найчастіше стають речі, що поєднують військових із родиною – листи, фотографії, предмети з рідної оселі, безцінні дрібниці, виготовлені власноруч близькими людьми. Або ж – своєрідні «трофеї», свідки доброї вдачі, набуті на власному шляху боротьби. Осколок кулі, що пролетів повз і наче «зберіг» життя, зупинившись в одну мить. Каска, вервиця чи медальйон, що пройшли крізь ворожий вогонь.

На виставці представлені особисті речі українських військових, що захищали та вселяли в них віру у найтяжчі хвилини на фронті. Також демонструються особисті обереги та відеоісторії українців, які пережили окупацію, втратили домівки та змушені були поспіхом тікати від небезпеки військових дій.

Коли: 15 листопада – 1 лютого 2026 року, Ср.-Нд.: 12:00-19:00, каса працює до 18:30

29.11 о 13.00 – кураторські екскурсія від команди істориків-авторів проєкту (за ціною вхідного квитка на виставку)

30.11 о 16.00 – лекція «Державна символіка військ УНР та Української Держави» (за ціною вхідного квитка на виставку)



Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

30 листопада – «Книжковий клуб на Паньківській»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

упродовж листопада – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від Ганни Лексіної.

до лютого 2026 – виставка «Всесвіт Якова Гніздовського».

з 29 листопада – виставка «Відомі / У кадрі / Вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»;

до 30 листопада – виставка «Зустрінемось біля метро» 29-30 листопада кураторські екскурсії виставкою;

до 26 грудня – виставка живопису «Єврейські мотиви Ігоря Губського»;

29 грудня – лекційна програма «Сторінки єврейської історії та культури».

29 листопада – психологічний практикум «Музей як ресурсний простір»;

до 1 грудня – виставка Tempo primo;

до18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни».

до 15 січня 2026 року – виставки «Авангард. АРМУ. Історія» та «Авангард. Культур-ліга». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

до 1 лютого 2026 року – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ»;

30 листопада – майстер-клас із мокрого валяння «Квітка з керамічним ефектом»;

до 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад» до 125-річчя від дня народження Катерини Білокур;

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур з колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;

до 4 січня 2026 року – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025.

29 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Херсон-Париж»;

30 листопада – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації» та екскурсія виставкою «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби;

до 26 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

29, 30 листопада – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків». Розповідає Євген Осауленко;

29 листопада – лекторій у Музеї Ханенків. «Археологія Ханенків: докопатися до істини, зберегти для нащадків» (лекторка Катерина Чуєва);

30 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ».

29 листопада – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

29 листопада – концерт тріо «Козачка». Спільно з НФУ;

30 листопада – майстер-клас Р. Калашнікової з петриківського розпису «Осінній букет» (за угодою з Національним університетом оборони України);

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

екскурсії та події на замовлення: Welcome to Starytskyi House; екскурсія англійською мовою, «Таємниці музичних інструментів»; квест для школярів.

29-30 листопада – організація та відкриття музейної виставки постерів «На перетині шляхів. Мандри друкарів граверів, книг Києва, Острога, Львова, Почаєва ХVI-XVIII ст.»;

виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана», спільно з Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця» (Батурин);

виставка «100 років Мрії про Музей», до 50-річчя діяльності Музею;

виставка «Дух Шевченка нас гартує».

до 4 грудня – фотовиставка «Діти війни». До Дня захисту дітей (спільно з КО НСФХУ).

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

29 листопада – «Храм краси»;

30 листопада – «Free Love».

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 5 грудня – персональна художня виставка наймолодшого члена НСХУ Данила Ноздрі «Гарбузове плесо».

30 листопада – калита з гуртом «Збитень»;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна На платформі Google Arts&Culture;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач».

Калита в Музеї Івана Гончара з гуртом «Збитень»

Ніч перед Калитою – символічний початок нового циклу життя, коли неодружена молодь за традицією починала шукати собі пару, дівчата ворожили, а парубкам пробачали найвишуканіші бешкети та великі збитки!

Запрошується молодь (16+) на вечорниці до Музею Івана Гончара пройти випробування на кмітливість, вкусити омріяну Калиту, стрибати «Зайчика», ворожити на майбутню долю та танцювати досхочу. Гості дійства потраплять на живе святкування та стануть його головними творцями.

Обрядовим дійством править капела «Збитень» – гурт, що грає традиційну інструментальну музику з різних куточків України та як ніхто інший знається на пустощах. Калиту випікають учасники дійства разом.

Коли: 30 листопада, 17:00

Місце проведення: «Музей Івана Гончара», вул. Лаврська, 19.

до 30 листопада – фондова виставка «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;

до 30 листопада – виставка Оксани Охапкіної;

30 листопада – концерт Національної філармонії України.

Фондова виставка «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»

У Музеї-квартирі Павла Тичини завершує роботу фондова виставка, темою якої є дружба Павла Тичини з видатним композитором та диригентом Кирилом Стеценком. На виставці представлені особисті речі Павла Григоровича, які розкривають його роль у пісенній подорожі з мандрівною капелою К.Стеценка Правобережною Україною у 1920-му році. Також виставка повідає про перипетії на шляху капели й цікаві побутові та творчі моменти капелян.

Коли: до 30 листопада

Місце проведення: Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини, вул. Терещенківська, 5.

29 листопада – родинний альбом української історії «Я розлуки і зустрічі знаю». До 100-річчя Вірменича В.М. (1925-1986), автора музики легендарної пісні «Чорнобривці»;

29 листопада – «Троянди й виноград». Літературні зустрічі з молодими письменниками.

29 листопада – пішохідна екскурсія «Міфи Подолу з чаєм по-знахарські»;

30 листопада – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;

до 30 листопада – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії-квести для шкільних груп. Розробка тематичної пішохідної екскурсії «Ескулапи Андріївського узвозу».

29 листопада – лекція к.і.н. Панченка В.О. «Грошовій обіг в Україні часів Речі Посполитої»;

до 10 грудня – виставка в межах артпроєкту «Душа України» (авторка і кураторка Ellen Orro) «Ангели»;

до 30 листопада – виставка живопису болгарського художника Івана Стоянова «Глаголиця» та стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

Лекція «Грошовий обіг козацької України за доби Речі Посполитої»

«Шеляг», «чех», «трояк», «шостак», «таляр» – ці чудернацькі, здавалося б, слова часто трапляються нам і в народних переказах, і в історичних романах та повістях про часи козацтва. Багато кому, напевно, цікаво знати: а й справді, яким був грошовий обіг на українських теренах за доби Королівства Польського та Речі Посполитої, за тих часів, коли наше козацтво перебувало на стадії формування – і лише готувало ґрунт для створення власної держави в середині XVII століття?

Про все це шанувальники української минувшини зможуть довідатися під час лекції «Грошовий обіг козацької України за доби Речі Посполитої», яка відбудеться в Музеї гетьманства 29 листопада 2025 року о 12:00. Лекцію проводить провідний науковий співробітник Музею, кандидат історичних наук Володимир Панченко.

Коли: 29 листопада, 12:00

Місце проведення: Музей Гетьманства, Спаська, 16Б.

до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 листопада – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену;

до 30 листопада – виставка «Українські обличчя зони».

Виставка «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд»

Мистецький арсенал робить спробу показати Василя Стуса як людину, чиє життя і творчість взаємопов'язані та взаємозалежні. У шести залах Мистецького арсеналу представлені архіви понад 10-ти інституцій – аудіо, фото та відеоматеріали, листи, рукописи, видання та мистецькі твори, які допоможуть пізнати творчість Василя Стуса у контексті історичних подій та взаємодії з оточенням.

Перший після початку повномасштабного вторгнення проєкт Мистецького арсеналу, що присвячений історичній спадщині. У фокусі оповіді – Василь Стус, чий різноманітний творчий спадок захоплює, а доля є зразком людської сили та принциповості в темні часи.

Експозиція виставки містить інсталяції та анімацію, які захопливо розкажуть про специфіку поетичної мови Василя Стуса.

Коли: 29-30 листопада, з 12:00

Місце проведення: Мистецький арсенал, вул. Лаврська, 12.

Бібліотеки

до 10 грудня – перегляд матеріалів до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

29-30 листопада – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

29 листопада – благодійний майстер-клас «Пишемо українською» в межах проєкту «Рутенія. Графіка української мови».

29-30 листопада – виставка графіки Олексія Базилевича «Літо в Седневі» та виставка текстильної скульптури Маргарити Бовт «Котячий настрій».

30 листопада – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

30 листопада – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

29-30 листопада – постійно діючі виставки «Етнографічний простір вишивки та побуту»; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д. М. Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

29-30 листопада – виставка живопису Олени Стрекалової «Моє натхнення»;

29-30 листопада – виставка живопису Олега Базилевича «Фронтові замальовки»;

29-30 листопада – виставка Юльці Кісіль «Роздуми у фото і текстах».

29 листопада – вечір-зустріч «Pet Friendly. Бібліотека відчиняє двері» (до Всесвітнього дня домашніх тварин);

29 листопада – літературно-мистецький вечір. Презентація нових видань «Pantheon. Література та мистецтво» й літопису Всеукраїнської літературно-мистецької премії «Київська книга року»;

30 листопада – книжкова виставка «Гумор та мудрість великого таланту» (до 190-річчя від дня народження Марка Твена);

до 30 листопада – книжково-ілюстративна виставка «Опанас Заливаха» (до 100-річчя від дня народження українського художника);

до 2 грудня – книжкова виставка-реквієм «Свічка плакала в скорботі» до Дня пам’яті жертв голодоморів;

29 листопада, 11:00 – English Speaking Club.

Концерти

Концерт Арсена Мірзояна

29 листопада 2025 року в Osocor Residence відбудеться концерт Арсена Мірзояна, подія, де можна поділитися енергією, співати разом та отримати справжню музичну насолоду. Співак відомий тим, що його пісням притаманна відвертість. Арсен Мірзоян бере історії з життя і розповідає їх без зайвого пафосу.

На концерт Арсена Мірзояна організатори запрошують тих, хто хоче почути сильні пісні про війну та все, що відчуває кожен з українців.

Коли: 29 листопада, 18:00

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Великий сольний концерт Kadnay

Український інді-електро-поп гурт Kadnay, створений у 2012 році двома талановитими музикантами: Дмитром Каднаєм та Пилипом Коляденком, вперше виступить у МЦКМ з великим сольним концертом. Цього вечора на сцені Kadnay постане в розширеному складі – 12 музикантів, щоб подарувати вам ще більш потужне та незабутнє шоу.

У виступі музиканти поєднують синт-поп, фанк і танцювальні ритми, збираючи повні зали по всій країні.

Їхні хіти «Відчуваю» і «Відпусти» стали саундтреками молодіжних тусовок, а після участі у відборі на Євробачення-2018 з композицією Beat of the Universe про гурт заговорили і за межами України. У квітні 2025 року дует випустив новий альбом «Квітами на глибині», який став поворотом до більш глибоких, особистих тем.

А кліп на трек «Запах твого волосся» був знятий визнаним майстром візуальної емоції, режисером Аланом Бадоєвим. Це чуттєва історія про пам’ять і кохання, що підсилює емоції кожної пісні й створює кінематографічну атмосферу вечора.

Коли: 30 листопада, 19:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Перевірка матеріалу. Антон Тимошенко

На глядачів очікує година нового матеріалу та перевірених жартів від топового і талановитого коміка Антона Тимошенка.

Коли: 29 листопада, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Майже інтелектуальне шоу

«Майже інтелектуальне шоу» – це класичний формат QI від «Підпільного стендапу»: тут коміки відповідають на інтелектуальні питання ведучого – правильно або смішно. Ведучий – Свят Загайкевич, засновник «Підпільного Стендапу». За звання найрозумнішого коміка на цей раз боротимуться:

Антон Тимошенко. Перший комік який зібрав Палац Україна. Політолог за освітою. Заради нього в Україну приїжджав Девід Леттерман. Веде подкаст із Сергієм Притулою.

Світлана Немонежина. Засновниця проєкту «Собачий стендап». Переможниця тб-шоу «Розсміши Коміка».

Женя Коротков. Комік з акторською подачею. Генеральний директор «Розумного подкасту», автор «Короткого Каналу».

Славік Мартинюк.

Коли: 30 листопада, 19:00

Місце проведення: Підвал Культури, вул. Гончара, 30а

Інтерактивна виставка Ukraine WOW

До кінця листопада на Центральному залізничному вокзалі у Києві триває виставка Ukraine WOW. Прогулятися пшеничним полем під українським небом. Побачити унікальні експонати: 20-метровий козацький човен-чайку, шаблю Івана Мазепи, меч доби Київської Русі та великі українські вау часів незалежності України, зокрема «Золотий м’яч» Андрія Шевченка, чемпіонський пояс Олександра Усика, статуетки «Євробачення», Нобелівську премію та «Оскар». Політати у віртуальній реальності над Бакотою, Сивашем і Карпатами, потрапити у рожевий вагон, на фінальну репетицію «Ребелії» від МУР та у декорації «Конотопської відьми». Усе це та багато іншого можна зробити на Ukraine WOW.

Історія Ukraine WOW нерозривно повʼязана із залізницею: виставка буквально розташована на вокзалі, у приміщенні колишнього багажного депо – якщо заглянути під підлогу, то можна навіть побачити рейки зі шпалами. Експонати надані музеями та приватними колекціонерами у співпраці з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Щодо трьох найпопулярніших локацій на Ukraine WOW – то це безкрайнє пшеничне поле, створене зі 110 тис. колосків, ставок із лататтям та зелена галявина, де можна згадати найкращі миті свого дитинства.

Берлінський дизайнер Франк Петер Вільде завітав на Ukraine WOW і зробив улюблене mirror selfie фото: Ukraine WOW/Facebook

Мета Ukraine WOW – занурити відвідувачів в українську спадщину та історичну тяглість, що дають нам сили для творення майбутнього. За місяць роботи Ukraine WOW, інтерактивна виставка-присвята Україні, зібрала 80 тисяч відвідувачів, це як ущерть заповнений стадіон «Олімпійський». 4 листопада виставку відвідали її 100 тисячні гості – мама Юлія з синами Акімом і Богданом.

Виставку Ukraine WOW продовжено до 11 січня 2026 року, на святковий період локації оновлять: тунель кохання стане зимовим, а ставок замерзне. Також з’являться нові експонати. 4 грудня вхід на виставку буде безплатним.

Коли: до 11 січня 2026 року: вівторок – четвер: з 11:00 до 20:00, п’ятниця – субота: з 10:00 до 21:00, неділя: з 10:00 до 20:00. Понеділок – вихідний.

Місце проведення: Київський центральний залізничний вокзал, виставковий простір на 14-й колії, Київ, Вокзальна площа, 1.