Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Москві пройшли переговори щодо закінчення війни в Україні
фото: росЗМІ

«Главком» зібрав головні події ночі проти 3 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков, Трамп оголосив недійсними всі документи, включаючи укази та контракти, які були підписані «авторучкою» Джо Байдена, Конгрес США готує резолюцію, щоб зупинити військову кампанію Трампа проти Венесуели.

Переговори у Москві

Помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушніром заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять. 

Ушаков повідомив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які брали участь у переговорах, пообіцяли Москві не їхати до Києва, а одразу повернутися до Вашингтона. 

Кушнер та Віткофф нібито відсторонили від переговорів із Росією держсекретаря Марко Рубіо, який вважається більш лояльним до інтересів України. Рубіо, якого називають тим, хто «більше співчуває Україні», раніше допоміг доопрацювати мирний план, що складався з 28 пунктів.

Sky News зазначає, що посланці адміністрації Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели у Москві майже шість годин перед тим, як дісталися Кремля. За цей час вони отримали візит на Червону площу, обід у ресторані з зіркою Мішлен і повне VIP-обслуговування. Все це контрастує з тим, як Вашингтон організовує переговори з українською стороною – ті змушені приїжджати до американців, спершу до Женеви, а потім до Флориди.

Заява Пєскова про новорічне перемир'я

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі не ведеться жодних обговорень щодо можливого «новорічного перемир’я» в зоні бойових дій. 

«Поки про це мови не було, зараз триває зовсім інший процес», – сказав Пєсков, у відповідь на запитання, чи розглядає Москва ініціативу про припинення вогню на новорічні свята.

Жодних уточнень щодо того, який саме «інший процес» мається на увазі, у заяві представника Кремля не прозвучало.

Конгрес США готує резолюцію, щоб зупинити військову кампанію Трампа проти Венесуели

Американські законодавці з обох партій заявили про намір домогтися голосування в Конгресі щодо воєнних повноважень, якщо президент Дональд Трамп продовжить агресію проти Венесуели без належного схвалення. 

Законодавці пообіцяли: «У разі удару ми запровадимо резолюцію про воєнні повноваження, щоб спонукати Конгрес до дебатів та голосування, які заблокують використання американських військ у бойових діях проти Венесуели або всередині неї».

Трамп заявив про анулювання всіх документів, які підписані «авторучкою» Байдена

Президент США Дональд Трамп опублікував пост, у якому оголосив недійсними всі документи, включаючи укази та контракти, які були підписані «авторучкою» Джо Байдена.

«Усі та будь-які документи, прокламації, укази, меморандуми чи контракти, підписані за розпорядженням нині сумнозвісного та несанкціонованого «AUTOPEN» (автоматичного підписувального пристрою – «Главком») в адміністрації Джозефа Р. Байдена-молодшого, цим оголошуються недійсними, анульованими та такими, що втратили будь-яку силу та дію», – написав президент США.

Теги: Марко Рубіо путін Дональд Трамп документи новорічні свята президент Вашингтон диктатор Москва переговори Дмитро Пєсков Стів Віткофф свята

