Куди сходити у Києві 1-7 грудня: дайджест культурних подій

Із 3 грудня до 11 січня 2026 року Музей Києва запрошує на виставку «Різдвяний політ «Щедрика»

Київ запрошує провести перший зимовий тиждень яскраво та насичено. Зокрема, у столиці запланована низка заходів до Дня Збройних Сил та Дня Святого Миколая, а також унікальні музейні проєкти, як-от «Київ через об’єктив» з рідкісними фото Києва 1850-1930 років та виставка живопису Ігоря Губського «Єврейські мотиви». Не пропустіть виставу-роздум «Сикрет 1) я принцеса на горошині» від Майстерні Івана Уривського та концерти MamaRika і Melovin.

Зміст

Музеї

5 грудня – музейне заняття з геральдики до Дня міського самоврядування;

6 грудня – свято святого Миколая в музеї (розважальна програма для дітей);

6 грудня – лекція «Зі щитом або на щиті» до Дня Збройних Сил України. Лектор – провідний науковий співробітник Микола Козачок;

1 грудня – 1 лютого 2026 року – виставка «Київ через об’єктив»;

3 грудня – 11 січня 2026 року – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 31 грудня – виставка «Щоденники війни» (спільно з Музеєм «Голоси мирних»);

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Київський оберіг»;

упродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Київ через об’єктив»

У Музеї історії міста Києва розпочався історичний виставковий проєкт «Київ через об’єктив. З історії міської фотографії. 1850-1930 роки», що присвячений зародженню та стрімкому розвитку фотографії у Києві. Світлини, представлені на виставці, це – передусім інформативний візуальний переказ життя киян кінця ХІХ – 30-х років ХХ століття.

Важливе місце на виставці займають фотографії Михайла Болотова, який робив свої світлини переважно у 1920-30-ті роки. Це зразки високохудожньої фотографії краєвидів Києва. Саме творчість Болотова показує динамічний розвиток міської фотографії, зокрема архітектурної – від панорамного фото до окремих архітектурних деталей. На жаль, більшість пам’яток зі світлин Болотова вже зруйновані. Тепер вони живуть лише на фотографіях – і пробуджують колективну пам'ять. Нещодавно Музей історії міста Києва за підтримки КМДА видав фотоальбом «Київ Михайла Болотова».

Особливо важливими для нашого сьогодення є фотографії із зафіксованими пошкодженнями пам’яток архітектури Києва від артобстрілів більшовиків у січні 1918 року. Вони демонструють варварську жорстокість росіян, під якими б прапорами вони не намагалися знищити Київ. Приміром, ці унікальні візуальні документи показують, як більшовики пошкодили Софію Київську понад сто років тому. Як відомо, у червні 2025 року це повторили їхні нащадки.

На виставці представлені різні моделі фотоапаратів початку ХХ століття і 1920-30-х років виробництва Західної Європи, а також вітчизняного виробництва. Серед різноманіття фотоапаратів займає особливе місце й фотоапарат, яким користувався відомий художник Фотій Красицький. Для багатьох відвідувачів буде справжнім відкриттям, що внучатий племінник Тараса Шевченка Фотій Красицький захоплювався фотографією та знімав чудові краєвиди Києва. Також у просторі виставки буде облаштований фрагмент типового інтер’єру київського фотосалону кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Коли: до 1 лютого, середа-неділя 12:00-19:00, каса працює до 18:30.

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

1-31 грудня – виставка «Відомі/у кадрі/вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі.

1 грудня – 1 лютого 2026 року – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

1-31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

1-31 грудня – виставка «Українські обличчя зони».

до 1 лютого 2026 року – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки»;

6 грудня – «Свято Миколая»: музейне заняття і майстер-клас із розпису пряників;

7 грудня – «Магія народних святкувань»: музейне заняття і майстер-клас із розпису жолудів за новорічними мотивами.

до 26 грудня – виставка живопису «Єврейські мотиви Ігоря Губського».

Виставка «Єврейські мотиви Ігоря Губського»

26 листопада в Музеї Шолом-Алейхема відкрилася виставка живопису «Єврейські мотиви», присвячена творчості Ігоря Івановича Губського (1954–2022) – одного з найпомітніших українських художників другої половини XX століття. Це перша масштабна презентація робіт митця, зосереджена на його інтерпретації єврейської тематики.

Ігор Губський відомий як майстер сюжетного та психологічного портрета. Його роботи впізнають за виразною манерою письма, точністю спостереження та здатністю передавати характер людини без зайвих деталей. За вміння вловлювати складну природу людських емоцій його називали «українським Веласкесом».

Народився митець у Кадіївці на Луганщині, закінчив Ворошиловградське художнє училище з відзнакою, навчався у Київському художньому інституті в майстерні В. Пузиркова, а згодом – у творчих майстернях професора С. Григор’єва. Виставлявся на республіканських, всесоюзних та міжнародних проєктах, був членом Спілки художників СРСР, а його роботи продавалися на аукціонах Christie’s та Phillips.

До експозиції увійдуть роботи різних років, серед яких – одні з найвідоміших полотен митця: «Арлекін», «Ранок» (2007), «Море», «Діалог» (2001), «Казки Шахерезади» (1997), «Наречена» (1998), «Супрематизм. Український» (2002), «Хана Шляповна. Львівська площа» (1995), «Батюшка і юнак» (2002), «Солдатські вдови» (1986), «Люди та манекени» (1987), «Зона» (1991), «Пейзаж» (1991).

Роботи Ігоря Губського зберігаються в Національному художньому музеї України, Державній Третьяковській галереї, музеях Швеції, Сум, Горлівки, Луганська, а також у приватних колекціях в Україні, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді, США, Швеції.

1 грудня – 18 січня 2026 року – виставка «Ялинкові іграшки. Від давнини до сьогодення» з приватної колекції Марини Лук'янової;

6 грудня – майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас;

до 31 грудня – виставка «Tempo primo»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни».

до 15 січня 2026 року – виставки «Авангард. Арму. Історія» та «Авангард. Культур-ліга». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

3 грудня – 11 січня 2026 року – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (за замовленням);

до 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад» до 125-річчя від дня народження Катерини Білокур;

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;

до 4 січня 2026 року – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю «Avant-Garde Kyiv Fest 2025»;

до 1 лютого 2026 року – «0,5 НАВПІЛ». Леонід Нагірняк. Кераміка. Із нагоди 50-річного ювілею.

5 грудня – відкриття виставки «У саду різдвянім»;

до 7 грудня – виставка «Те, що болить»;

до 17 грудня – виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»;

до 25 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

Виставка «У саду різдвянім»

Виставка «У саду різдвянім» вибудувана як дивовижна мандрівка. Тут українська традиція казкарства зустрічається із сучасними авторськими фантазіями, яскраві створіння Марії Примаченко сусідять із керамічними баранцями та левами васильківських майстрів, мотанки-обереги Ольги Рондяк «захищають» сад спільно з дивовижними квітами Неллі Ісупової, чарівні малюнки Костя Лавра поєднуються з добрими глиняними персонажами Лесі Денисенко.

Експозиція збагачена керамікою сучасних українських майстрів: Неллі Ісупової, Лесі Денисенко, Олександра Маслія, Ірини Вештак-Остроменської та інших. Образи ангелів, строкатих птахів, чудовних звірів, втілені митцями, глибоко закорінені в давній українській міфотворчості, проте надзвичайно сучасні.

Коли: до 1 лютого 2026 року

Місце проведення: «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

3 грудня – День відкритих дверей (вхід для відвідувачів вільний);

4 грудня – лекція про Варвару Ханенко до Дня святої Варвари. Розповідає Ганна Рудик;

6 грудня – ліногравюра, майстер-клас із виготовлення різдвяної листівки. Проводять Ксенія Морозова та Юлія Москаленко;

6 грудня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

7 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

7 грудня – «Читай-портик». Читання, розмова, майстер-клас для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку разом із батьками. Проводять Ксенія Морозова та Юлія Москаленко;

до 11 січня 2026 року – виставка «Африка: директ» – з середи до неділі;

щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

3 грудня – 19 січня 2026 року – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

6 грудня – «Київське Різдво у Лисенків», екскурсія та кулінарний майстер-клас із приготування куті від фудблогерки Світлани Климовської;

6, 13, 20 та 27 грудня – «Лисенки (неофіційні)»;

до 19 січня 2026 року – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько- татарських митців;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

події на замовлення: «Welcome to Starytskyi House» – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

6 грудня – концерти класичної музики від Національної філармонії України;

продовження виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана».

до 4 грудня – фотовиставка «Діти війни». До Дня захисту дітей (спільно з КО НСФХУ);

із 4 до 22 грудня – до Дня Збройних Сил України фотопроєкт «Одне фото – одне життя»;

із 5 до 28 грудня – до Всесвітнього Дня волонтерів виставка «Волонтери – надійний тил».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

6 грудня – «Райський острів»;

7 грудня – «Ніч з Казанова».

4 грудня – концерт до Дня Збройних Сил України;

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;

6 грудня – концерт вихованців дитячої музичної школи «Дарунки Святому Миколаю»;

7 грудня – концерт класу заслуженої артистки України Валерії Туліс. НМА ім. П. Чайковського (вокал);

7 грудня – лекція «Метаморфози театру юного глядача на Липках».

до 5 грудня – персональна художня виставка наймолодшого члена НСХУ Данила Ноздрі «Гарбузове плесо»;

6 та 7 грудня – святковий ярмарок до Дня святого Миколая;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна. На платформі Google Arts&Culture;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок і різдвяних павуків із соломи, розпис різдвяних пряників «панянок», виготовлення та розпис різдвяних зірок, малювання хатньої ікони на склі, сукання різдвяної свічки з воску, виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.

1-14 грудня – персональна виставка живопису Ірини Бобрової.

1-29 грудня – святкова майстерня;

6 грудня – майстер-клас «Декупаж ялинкової іграшки»;

7 грудня – майстер-клас «Снігур»;

4-11 грудня – виставка Алли Барандич.

6 грудня – фарби життя «Зимові етюди» (мініатюра). Вчимося малювати і не тільки. Арттерапія для людей з інвалідністю;

7 грудня – авторські читання «Сувій життя». Презентація поетичної збірки Євгена Познанського.

1-31 грудня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп;

6 та 7 грудня – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини».

1-31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана»;

3-22 грудня – всеукраїнська мистецька виставка «Золота спадщина. Калейдоскоп зимових свят»;

6 грудня – святкова розвага для дітей «Зимові забави в музеї»;

6 грудня – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Д. С. «Гетьман Данило Апостол – забутий самостійник»;

до 10 грудня – виставка в межах артпроєкту «Душа України» (авторка і кураторка – Ellen Orro) «Ангели».

1–5 грудня – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;

1–6 грудня – виставка «Музей у валізі: люди, історія, рефлексія»;

з 1 до 6 грудня – виставка «Наше Підґрунтя»;

3 грудня – оглядова екскурсія корпусом 6;

6 грудня – родинна субота.

Оглядові та тематичні екскурсії – за запитом.

Театри

1 грудня, 18:00 – вистава «Сикрет 1) я принцеса на гарошині»;

3 грудня, 18:00 – вистава «Украдене щастя»;

5 грудня 18:00 – вистава «Білка, яка прожила 100 років».

Вистава «Сикрет 1) я принцеса на гарошині»

Вистава в рамках студентських показів проєкту «Студентам доступна сцена» майстерні Івана Уривського.

Чи можна зруйнувати любов на сцені, щоб урятувати її в житті? Сни, що не відпускають. Тіла, які зберігають пам’ять. Страхи, що підкрадаються в темряві: старіння, втрата, війна, смерть. Ми дивимось їм прямо в очі. Ми дозволяємо бентежним думкам оприявнитись – тут, на сцені. Щоб у житті вони втратили силу. Для цього спробуємо поєднати ніжність і агресію, сміх і тривогу, тілесність і казковість.

Вистава – інтимний досвід співприсутності. Це спроба навчитися жити зі страхом, який більше не володіє нами, аби зберегти любов – попри все.

Коли: 1 грудня,18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

2 грудня – вистава «Потрібні боехуни»;

2 грудня – лекція «Французька школа фізичного театру і до чого тут Курбас»;

3 грудня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

3 грудня – вистава «Як я залишилася сама»;

4 грудня – вистава «Анархіст»;

5 грудня – вистава «Жага моря»;

5 грудня – вистава «Ін'єкція безсмертя»;

6 грудня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

6 грудня – вистава «Зашнурована пара»;

6 грудня – вистава «Патетична соната»;

7 грудня – вистава «Потрібні боехуни»;

7 грудня – вистава «Шепіт вбивці»;

Вистава «Шепіт вбивці»

Вистава за мотивами п’єси «Мишоловка» Агати Крісті. Як часто Ви звертаєте увагу на тих, хто оточує Вас? Сім дивакуватих персонажів за загадкових обставин зупинилися в одному пансіоні. Опинившись у пастці через негоду, вони лишилися сам на сам зі своїми скелетами у шафі. До того ж – один з них вбивця. Під підозрою опиняється кожен, адже ніхто не впевнений в чесності іншого.

Головне – вчасно зупинити вбивцю… Поки не буде пізно.

Коли: 7 грудня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена

6 грудня – «Казки для Миколая», інтерактивна вистава;

7 грудня – «Був собі Пес», пастораль.

Дитячий простір

3, 6 грудня – «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода.

2 та 6 грудня – «Одеса. Шалене кохання»;

3 та 5 грудня – «Випадок у «Готелі дю Комерс»;

4 та 6 грудня – «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

6 та 7 грудня – «В Португалії зараз тепло»;

7 грудня – «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

7 грудня – «Мишоловка».

5–7 грудня – концертна програма спільно з Українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем «Калина» «Казкові історії Святого Миколая».

2 грудня – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія;

3 грудня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду;

4 грудня – «Розпусник», іронічна комедія;

5 грудня – «Проти темряви», міф;

6, 7 грудня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія.

3 грудня – концерт «Мати»;

4 грудня – «П’єса 22, або Шлях Героя»;

6 та 7 грудня – концерт «Музика з мультфільмів».

2 грудня – «37 листівок». Драмеді;

3 грудня – «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті;

4 грудня – «Самотній Захід». Bad/good trip;

5 грудня – «Чорний дрізд». Постскриптум;

5 грудня – «Моменти/Momenti». Паперова рапсодія;

6 грудня – «Котигорошко». Казка;

6 грудня – «Море... Ніч... Свічки...». Невигадане життя на Середземному морі;

6 грудня – «Дурко». Неонуарна трагікомедія;

7 грудня – «Віддайте тіло». Гостра сатира;

7 грудня – «Король Лір». Трагедія.

Бібліотеки

1-10 грудня – ілюстрована виставка матеріалів «Вірні сини та доньки Батьківщини» до Дня Збройних Сил України;

1-10 грудня – перегляд матеріалів «16 днів проти насильства»;

1-15 грудня – книжкова виставка «Права людини: голос кожного»;

2-6 грудня – подарункова виставка «Свята зимові починає день Святого Миколая»;

3 грудня – музичне прослуховування «Музикознавство в Україні: Внесок видатного діяча», до 130 років від дня народження Когана О.Л.;

5-15 грудня – виставка матеріалів і репродукцій картин «Наївний живопис: відображення української душі», до 125 років від дня народження Білокур К.В.;

5-31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі»;

7 грудня – «Мужність у слові», стрим-зустріч з Андрієм Гнедюком, військовослужбовцем, письменником, до Дня Збройних Сил України;

до 10 грудня – перегляд матеріалів до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»;

щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» та розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

2 грудня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

4 грудня – перегляд художнього фільму в кінозалі;

1-7 грудня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

7 грудня – літературно-психологічний тренінг із Юлією Белінською.

4 грудня – заняття в студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

4 грудня – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати своє знання української мови;

4 грудня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком і спицями.

2 грудня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

7 грудня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

7 грудня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

4 грудня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

1-7 грудня – етнографічний простір вишивки та побуту;

1-7 грудня – киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

1-7 грудня – кімната-музей Д. М. Гнатюка;

1-7 грудня – виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

1-7 грудня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

1-7 грудня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

1-7 грудня – виставка картин Олени Стрекалової «Моє натхнення»;

1-7 грудня – виставка картин Олега Базилевича «Фронтові замальовки»;

1 грудня – арттерапевтичний майстер-клас із психологом Ксенією Мінаєвою;

2 грудня – курси комп’ютерної грамотності (за попереднім записом);

5 грудня – клуб «ПсихолоГ_і_Я»;

7 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

7 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

2 грудня – презентація книжки письменниці, офіцерки запасу Лесі Шиденко, до Дня Збройних Сил України «Думки без манікюру»;

3 грудня о 12:00 – година спілкування з ГО «Джерело натхнення» «Рівні можливості потрібні усім», до Міжнародного дня людей з інвалідністю;

4 грудня – патріотична година «Дякуємо нашим воїнам»;

5 грудня – літературний бібліоранок «Миколай, Миколай, ти до нас завітай!».

1 грудня – клуб-практикум «Українська на щодень» «Зимова лексика в українській мові».

4 грудня – виховна година «Мужність та відвага скрізь роки» (до Дня Збройних Сил України).

1-15 грудня – «Можливості – обмежені, здібності – безмежні» – до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Благодійна виставка, бесіда;

1-31 грудня – книжкова виставка «Різдво в світовому мистецтві». Книжково-ілюстративна виставка;

2 грудня – «Бессарабський критий ринок» Презентація нової книги Аркадія Третьякова;

до 2 грудня – «Свічка плакала в скорботі» – до Дня пам’яті жертв голодоморів. Книжкова виставка-реквієм;

3 грудня – ресурсні практики саморегуляції Лори Савчук;

3 грудня – ансамбль «Жайворонок». Музично-поетичні композиції на вірші Олександра Олеся. Концерт народної пісні;

4 грудня – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

4 та 6 грудня – театральна вистава Майстерні Лазовіч «Марлен Дітріх. Перша весна»;

4 грудня – «Орфей ХХ століття», огляд творів Райнера Марії Рільке;

5 та 6 грудня – «Пишаємося козацьким духом, потужним волонтерським рухом» до Всесвітнього дня волонтера. Інформаційна полиця;

6 грудня – «Лесине коло суботньої поезії & Літературно-музична вітальня Helen Kalm». Святковий поетично-музичний простір;

6 грудня – святковий вернісаж «Святий Миколай, щастя дай моїй родині і коханій Україні» до Дня святого Миколая;

6 грудня – «Святий Миколай, прошу перемоги і мирного неба. А більше й нічого не треба». Тематична виставка;

6 та 7 грудня – «Я знаю вас, нащадки запорожців, я вірю вам і низько б’ю чолом». Олександр Олесь. Образи героїв у сучасних творах;

7 грудня – «Катерина Білокур та її чарівні картини». Відеопрезентація;

7 грудня – театральна вистава Майстерні Лазовіч «Райко»;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щосуботи – English Speaking Club.

3 грудня – книжкова виставка «Ми є, і ми рівні», до Міжнародного дня людей з інвалідністю;

3 грудня – святкова читанка «Миколаєві чудасії», до Дня святого Миколая;

6 грудня – книжкова виставка «Історії нескореності й перемог», до Дня Збройних Сил України;

6 грудня – благодійний зимовий маркет на підтримку ЗСУ, до Дня Збройних Сил України;

6 грудня – святкова читанка-майстерка «Мелодія дива», до Дня святого Миколая.

Концерти

MamaRika

MamaRika – артистка, яка проживає кожну свою історію, вкладаючи у свої пісні надважливі сенси. Головна її особливість у тому, що кожна композиція – це особистий момент, яким вона ділиться зі слухачем, і який відгукується в мільйонах сердець.

Цього року співачка подарувала нам одразу три потужні хіти – «Зв’язок», «Колишня» та «Одне питання». Концерти MamaRika – це музична терапія, у якій драйв і лірика зливаються в єдине ціле, даруючи слухачам відчуття свободи, сили та натхнення.

Коли: 2 грудня, 19:00.

Місце проведення: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41.

Melovin – 10 років на сцені. Велике шоу-перформанс

5 грудня на сцені Stereo Plaza Melovin відзначає 10 років свого творчого шляху – від перемоги в «Х-факторі» до великої сцени. На глядачів чекає нове масштабне шоу з елементами вистави, містики та магнетизму – візитівками артиста. Цього вечора вперше наживо прозвучать пісні з нового альбому.

Коли: 5 грудня, 19:15.

Місце проведення: Atlas Plaza, п-т Лобановського, 119.

Спендапи

«Ну, маааааам!» Імпровізаційне шоу від Гаріпової та Короткої

Щоденна рутина будь-якої мами – це нескінченна серія маленьких випробувань. Про них та багато іншого – в ексклюзивній програмі. Наталя Гаріпова та Настя Коротка запрошують на вечір яскравого гумору та дотепної імпровізації. Тема – омріяне, непросте, відповідальне, інколи героїчне але таке щасливе материнство. Щира і добра ода мамам. Від боротьби з підгорілими оладками, що раптово вирішили зіпсувати ранок, до дитячих примх, коли щойно куплене жовте морозиво вже «не того кольору» – життя постійно підкидає сюрпризи. А мама то сміється, то зітхає, але завжди знаходить сили рухатися далі. Цього вечора на вас чекає море актуального гумору та можливість подивитися на знайомі ситуації з нового ракурсу. І головне – зрозуміти, що всі мами схожі у своїх радощах, переживаннях та маленьких перемогах. Настя і Наталя змалюють на сцені образ жінки-мами. Вона – не завжди досконала, проте справжня: безмежно любляча і відкрита до дитини. Програма точно нікого не лишить байдужим.

Коли: 4 грудня, 18:00.

Дата проведення: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А.

Смішна Сімка

У п'ятницю любителі формату стендап мають можливість насолодитися непередбачуваним і, місцями, вульгарним гумором від київських коміків, у закладі, розташованому в самому центрі столиці. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій матеріал.

У щоц беруть участь: Богдан Боярин, Ігнат Михайлюк, Даша Білоцерковець, Нікіта Трандафілов, Євген Лещенко, Наталія Скорик. Ведучий: Вова Ліннік.

Коли: 5 грудня, 19:30.

Місце проведення: Бочка PUB, вул. Хрещатик, 19А.