Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2025: традиції та молитва

5 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістими. Це свято присвячене вірі та стійкості подружжя, яке прийняло мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 листопада 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими

5 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістими. Вони жили у III столітті в місті Емесі (сучасний Ліван).

Згідно з переказами, Галактіон народився в язичницькій родині, але прийняв християнство. Він заручився з дівчиною на ім'я Епістима, яка також під його впливом навернулася до нової віри. Молоді люди, вирішивши присвятити своє життя служінню Господу, відмовилися від шлюбу і вступили до монастиря поблизу Синайських гір, де вели побожне життя в пості та молитві.

Під час гонінь на християн їх схопили. Вони мужньо відмовилися відректися від Христа, незважаючи на жорстокі тортури. Галактіон та Епістима померли мученицькою смертю за свої переконання, ставши символом духовної вірності та сили.

Молитви дня

О, святі мученики Галактіоне та Епістимо, вірне подружжя Христове! Ми звертаємося до вас у молитві та благаємо: моліть Всемилостивого Бога за нас, немічних і грішних. Погляньте на наші скорботи й визволіть нас від усякої небезпеки та зла, від ворогів видимих і невидимих. Зміцніть нас у православній вірі, даруйте нам силу духу, щоб ми могли наслідувати вашу мужність і бути вірними Господу до кінця. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: