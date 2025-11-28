Головна Гроші Економіка
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Виставка працюватиме 28 листопада з 14:00 до 20:00, а 29–30 листопада – з 12:00 до 20:00
Проєкт розповідає про силу людей, які своєю працею повертають світло й надію

28 листопада у Києві розпочалась спільна виставка компанії ДТЕК та фотографів Костянтина й Влади Ліберових «До світла/Into the Light».

Зазначається, що цей проєкт розповідає про силу людей, які своєю працею повертають світло й надію після найтемніших днів.

Також на виставці буде презентована однойменна книга. «Ця книга – про людей, які не здаються. Про країну, яка тримається на їхній щоденній праці», – зазначають автори проєкту Костянтин і Влада Ліберови.

Виставка працюватиме 28 листопада з 14:00 до 20:00, а 29–30 листопада – з 12:00 до 20:00. Локація – М17, Антоновича 102–104.

«Світло тримається на людях – на тих, хто продовжує працювати, допомагати, відновлювати, навіть коли навколо темрява. Саме ця людяність і сила духу дають Україні енергію рухатися вперед», – розповідає команда ДТЕК.

Теги: ДТЕК виставка

