Головна Київ Новини
search button user button menu button

Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
Вистава «Праматері степів» на сцені Молодого театру
фото: пресслужба Молодого театру

У Музеї книги і друкарства України починає роботу виставка «100 років мрії про музей» до 50-річчя діяльності музею

Цього тижня, 17-23 листопада, столичні музеї, театри та концертні майданчики підготували насичену програму. Злкрема,  Національний музей «Київська картинна галерея» 18 листопада відкриває виставку «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла, а 22 листопада відбудеться майстер-клас із колажу у межах Фестивалю Cutout 2025. Театр «Золоті ворота» пропонує переглянути виставу «Королева краси», Молодий театр запрошує на «Патетичну сонату» – виставу-сповідь, навіяну долею Павла Тичини. На фанатів гумору чекає концерт пародій та імпровізацій Юрія Великого «Від великого до смішного».   

«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які варто відвідати з 17 до 23 листопада.

Зміст

Театри 

Київський академічний театр «Золоті ворота»

  • 19 листопада – вистава «Дякую»;
  • 21-22 листопада – вистава «Кортес»;
  • 23 листопада – вистава «Королева краси»;

Вистава «Королева краси»

Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій фото 1

Це історія про домашню війну, яка точиться між матір’ю Мег Фолан та її дочкою – сорокалітньою старою дівою Морін. Водночас це ще й історія кохання. У героях Макдони безліч життєвих сил і пристрастей. А побутовий реалізм – лише видимість, під якою іскриться фантастичний коктейль з сентиментальної мелодрами, гротескової комедії, явного «театру жорстокості» й філософської притчі.

«Я хочу писати п’єси, які б трохи розворушили людей» – ці слова належать ірландцю Мартіну Макдоні, чия перша п’єса «Королева краси з Лінана» була написана лише за вісім днів і сувора британська п’єса одразу охрестила її «дивом сучасного театру». 

Коли: 23 листопада, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Київський національний академічний Молодий театр

  • 18 листопада – Літературний вечір Павла Деревʼянка;
  • 18 листопада – Ефект дежавю: перформативний поворот у театрі;
  • 19 листопада – вистава «Саща, винеси сміття»;
  • 19-20 листопада – вистава «Зілля»;
  • 21 листопада – вистава «Потрібні брехуни»;
  • 22 листопада – За лаштунками Молодого
  • 22 листопада – вистава «Жага моря»;
  • 22 листопада – вистава «Патетична соната»;
  • 23 листопада – вистава «Синій автомобіль»;
  • 23 листопада – вистава «Праматері степів».

Вистава «Патетична соната»

Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій фото 2

«Патетична соната» – це вистава-сповідь, її дія розгортається не в місті й не в році, а у памʼяті. Перед нами – людина, поет, що колись зробив вибір. І тепер, у тиші власної свідомості намагається пригадати: з чого все почалося? Коли саме він зрадив себе?

Це історія про поета, що став голосом держави, якої боявся. Побудував кар’єру в тоталітарному суспільстві. А ще, це історія любові, яка не сталася. Любові, що народилася в революційну весну і була затоптана кіньми революції. Любові, що не витримала амбіції та запалення егоцентризму, не витримала страху та компромісу.

У виставі глядачі почують роздуми про головного героя спровоковані роздумами про життя Павла Тичини. Людини великого дару й великої внутрішньої травми.

«Ми працюємо з текстом Куліша, мов із матеріалом памʼяті: монтуємо спалахи, образи, ідеї, звуки, як це, можливо, робив би сам Курбас. У сценічному просторі оживає не лише сюжет, а й естетика українського авангарду 1920-х – як візія, як втрачена можливість, як ехо. Це не реконструкція історії. Це реконструкція зламу», – кажуть у театрі.

Коли: 22 листопада, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17. 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

Головна сцена:

  • 22 листопада – «Лелія», музична феєрія;
  • 23 листопада – «Солом’яний бичок», комедія.

Дитячий простір:

  • 19 листопада – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна вистава для найменших;
  • 22 листопада – «Котик та півник», весела казка про дружбу.

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 18 та 20 листопада – детектив «Мишоловка»;
  • 19 та 21 листопада – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;
  • 19 та 23 листопада – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро»;
  • 21 листопада – вистава «СкороВода»;
  • 22 листопада – вистава «У Києві, на Подолі.., або Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
  • 22 листопада – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;
  • 23 листопада – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання».

Київська опера:

  • 21 листопада – мюзикл на 2 дії «Піноккія»;
  • 21 листопада – концерт-тризна «Запали свічку»;
  • 22 та 23 листопада – мюзикл на 2 дії «Піноккія»;
  • 22 листопада – мюзикл на 2 дії «Піноккія».

«Київський академічний театр на Печерську»:

  • 18 листопада – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;
  • 19 листопада – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників);
  • 20, 21 листопада – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;
  • 22 листопада – «Камінний господар», романтична легенда;
  • 23 листопада – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами.

Національна оперета України:

  • 19 листопада – «Ключ на бруківці»;
  • 20 листопада– «Цілуй мене, Кет!»
  • 21 листопада – «Тигролови»;
  • 22 листопада – «Маруся Чурай»;
  • 23 листопада – «Сорочинський ярмарок».

Театр драми і комедії на Лівому березі:

  • 18 листопада – «HA*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;
  • 19–21 листопада – «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;
  • 20 листопада – «Дзвінок з минулого». Комедія;
  • 22 листопада – «Батько». Спроба згадати життя на 2 дії;
  • 23 листопада – «Дурко». Неонуарна трагікомедія;
  • 23 листопада – «Море... Ніч... Свічки...». Невигадане життя на Середземному морі.

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • 22 листопада – практика колажу «Простір свободи» до Дня Гідності та Свободи;
  • до 23 листопада – виставка «Олександр Сухоліт. Родина»;
  • до 31 грудня – виставка «Щоденники війни»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • до 1 лютого 2026 року – виставка «Київський оберіг» (відкриття 14 листопада).
  • до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • 23 листопада – «Історичні вправи в Домі Грушевських»: захід до 91-ї річниці пам’яті Михайла Грушевського;
  • до 30 грудня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»; 
  • щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

Музей української діаспори:

  • впродовж листопада – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від Ганни Лексіної;
  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • 22 листопада – презентація нової книги Віри Агеєвої «Проти культурної амнезії. Есеї про національну пам’ять та ідентичність»;
  • до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 30 листопада – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену;
  • до 30 листопада – виставка «Українські обличчя зони».

Музей Шолом-Алейхема:

  • щосуботи – лекційна програма «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • до 1 грудня – виставка «Tempo primo»;
  • до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни».

Музей Авангарду:

  • 20 листопада – 15 січня 2026 року – виставки «АВАНГАРД. АРМУ. ІСТОРІЯ» та «АВАНГАРД. КУЛЬТУР-ЛІГА». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

Музей окупації Києва:

  • 22 листопада – музейне заняття «Ціна зернини: що треба знати про український хліб» до Дня пам’яті жертв голодоморів;
  • 23 листопада – музейне заняття у Клубі настільних ігор «Середньовічна гра «Млин».

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 23 листопада – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;
  • 23 листопада – онлайн-зустріч «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»;
  • до 24 листопада – виставка «Мальована. Хатній розпис – продовження»;
  • до 30 листопада – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;
  • до 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад» до 125-річчя від дня народження Катерини Білокур;
  • до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта». Межигірський керамічний технікум у межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025.

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 18 листопада – відкриття виставки «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла з колекції Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка;
  • 19 листопада – відкриття виставки «Те, що болить», присвячена Дню дитини, Дню волонтера та Дню Збройних Сил України;
  • 22 листопада – майстер-клас із колажу в межах Фестивалю сучасного колажу CUTOUT 2025;
  • 22 листопада – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;
  • 22 листопада – екскурсія виставкою «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;
  • до 23 листопада – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;
  • до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби;
  • до 26 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

Виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж

Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій фото 3

18 листопада у Національному музеї «Київська картинна галерея» відкривається виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж» до третьої річниці визволення Херсона. Це перша в Україні персональна виставка видатного українського художника Михайла Андрієнко-Нечитайла.

Михайло Андрієнко-Нечитайло (1894 – 1982) вважав своїм рідним містом Херсон і завжди підкреслював свою українську ідентичність, але більшу частину життя мешкав у Франції. Художник належав до Паризької школи (École de Paris) та залишив помітний слід у європейському мистецтві ХХ століття. У його роботах поєдналися європейська витонченість і глибина південноукраїнського світла.

Це перша в історії України персональна виставка митця і водночас повернення його робіт на батьківщину. Напередодні повномасштабної війни Херсонський обласний художній музей отримав безцінний подарунок від всесвітньо відомого французького колекціонера, мистецтвознавця, дослідника українського авангарду Жан-Клода Маркаде – 10 робіт Михайла Андрієнка-Нечитайла. Роботи вціліли, адже зберігалися в Києві. Ці твори, досі невідомі українському глядачеві, а також роботи з приватних колекцій будуть представлені поціновувачам мистецтва на камерній виставці.

Коли: виставка триватиме з 18 листопада до 17 грудня 2025 року.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 22 листопада – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;
  • 22, 23 листопада – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків». Розповідає Євген Осауленко;
  • 23 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;
  • 23 листопада – Читай-портик. Читання, розмова, майстер-клас для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку разом із батьками. Проводять Ксенія Морозова та Юлія Москаленко.

Музей видатних діячів української культури:

  • 22 листопада – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);
  • 23 листопада – концерт Є. Ліпітюк (сопрано) та Р. Смоляр (бас). Спільно з НФУ;
  • 23 листопада – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення». Веде К. Антонова-Колесник;
  • до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;
  • екскурсії та події на замовлення: «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою, «Таємниці музичних інструментів». Квест для школярів.

Музей книги і друкарства України:

протягом листопада:

  • відкриття виставки «100 років Мрії про Музей» до 50-річчя діяльності Музею;
  • виставка «Янголи музейної родини» до Дня Захисників і Захисниць України;
  • виставка «Дух Шевченка нас гартує». 

Продовження експонування виставок: 

  • «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;
  • «Пилип Орлик – шлях гетьмана». Спільно з Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця» (Батурин).

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • 21 листопада – захід із вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових штучних голодів 1921-1923, 1946-1947 років;
  • до 4 грудня – «Діти війни», фотовиставка до Дня захисту дітей (спільно з КО НСФХУ).

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

  • 20 листопада – «Таємниця крилатого лицаря»;
  • 22 листопада – «Танго втрьох? На Монмартрі»;
  • 23 листопада – «Така різна любов».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • 19 та 20 листопада – наукова конференція «ArtVision: актуальні питання театрального, музичного та кіномистецтва» спільно з кафедрою історії мистецтв КНУ ім. Т. Шевченка;
  • до 21 листопада – персональна художня виставка Ірини Акімової «Історії кульбаби»;
  • 22 листопада – концерт-лекція «Композитор Мікалоюс Чюрльоніс і його доба». У програмі – виступ Наталії Бялік (фортепіано);
  • 22 листопада – презентація виставки «Гарбузове плесо»;
  • до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Меморіальний музей-квартира В. С. Косенка:

  • 21 листопада – до 165-річчя від дня народження П. Демуцького. Порфирій та Данило Демуцькі: композитор та кінооператор.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • до 27 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича» презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»);
  • до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture;
  • до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • 18 листопада – екскурсія фондовою виставкою «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;
  • 21 листопада – майстер-клас «Вільна, мов птаха»;
  • 23 листопада – концерт Національної філармонії України;
  • до 30 листопада – фондова виставка «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;
  • до 30 листопада – виставка Оксани Охапкіної.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 19 листопада – «Краса рятує світ» – майстер-клас із пластинографії чи скульптури малих форм;
  • 22 листопада – Пам’ять серця. Мистецькі хроніки «Коврайські сторінки у житті Г.С. Сковороди». Зустріч із краєзнавцем і режисером В. Корсаковим;
  • 22 листопада – фарби життя «Вчимося малювати і не тільки». Арттерапія для людей з інвалідністю.

Комунальний заклад ВО КМДА «Аптека-музей»:

  • 17 листопада – тематична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;
  • 19 листопада – майстер-клас для дітей та дорослих з виготовлення декоративних воскових свічок;
  • 22 листопада – екскурсія-квест для шкільних груп «У пошуках таємного рецепту»;
  • 23 листопада – екскурсія-квест «Знайди ліки з тварин»;
  • до 30 листопада – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії-квести для шкільних груп. Розробка тематичної пішохідної екскурсії «Ескулапи Андріївського узвозу».

Музей гетьманства:

  • до 20 листопада – виставка Ольги Шинкаренко «Жанр Амонізм та Знаки Зодіаку»;
  • 22 листопада – тематична екскурсія М.Г. Павлишин «Образи гетьманів і козацьких ватажків на медалях з музейної колекції»;
  • 22 листопада – 10 грудня – виставка в межах артпроєкту «Душа України» (автор та куратор Ellen Orro) «Ангели»;
  • листопад – виставка живопису болгарського художника Івана Стоянова «Глаголиця» та стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона:

  • 19 листопада – оглядова екскурсія виставкою «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;
  • 17–21 листопада – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;
  • 17–21 листопада – виставка «Музей у валізі: люди, історії, рефлексії»;
  • 17–21 листопада – виставка «Наше Підґрунтя»;
  • 17–21 листопада – самостійний безкоштовний огляд експозицій.

Бібліотеки

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 17 листопада – віртуальний проєкт, фільмографія «Акторка і телеведуча: Яскраві моменти творчості» до 60-річчя від дня народження Руслани Писанки;
  • 20 листопада – зустріч з «живою книгою», активістом Євромайдану, Владиславом Степаненком (до Дня Гідності та Свободи);
  • до 20 листопада – книжкова виставка «Від аматорства до професіоналізму в театрі» до 220-річчя від дня народження Дмитра Старицького;
  • 21 листопада – віртуальний екскурс «Телебачення в сучасному світі. Відзначення важливості» до Всесвітнього дня телебачення;
  • до 25 листопада – виставка-реквієм у межах загальнонаціональної акції «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів;
  • до 25 листопада – виставка матеріалів «Голос гідності: вшануємо свободу та єдність» до Дня Гідності та Свободи;
  • щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»; 
  • щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт, спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
  • щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», а також курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;
  • щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
  • щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» і розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено». 

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 18 листопада – зустріч з українським письменником Олександром Скороходом і презентація книги «Бакс»;
  • 20 листопада – перегляд художнього фільму у кінозалі;
  • 17–23 листопада – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

Бібліотека № 150:

  • 22 листопада – благодійний майстер-клас «Пишемо українською» в межах проєкту «Рутенія. Графіка української мови»;
  • 17–20 листопада – виставка-показ сучасного етноодягу і ляльок «Культура – це душа нації».

Бібліотека естетичного виховання:

  • 17–23 листопада – виставка графіки Олексія Базилевича «Літо в Седневі» та виставка текстильної скульптури Маргарити Бовт «Котячий настрій»;
  • 20 листопада – заняття в студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;
  • 20 листопада – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати свої знання української мови;
  • 20 листопада – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями.

Бібліотека імені Остапа Вишні:

  • 18 листопада – розмовний клуб української мови «Магія слова»;
  • 23 листопада – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);
  • 23 листопада – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

  • 17–23 листопада – постійно діючі виставки: «Етнографічний простір вишивки та побуту»; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д. М. Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю;
  • 19 листопада – майстер-клас «Різдвяний Дідух» (тільки за записом);
  • 20 листопада – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;
  • 21 листопада – лекція Алли Істоміної «Чи потрібен Києву Булгаков?» (тільки за записом).

Бібліотека «Книголюб»: 

  • 19 листопада – літературна вітальня ОППіР.

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

  • 17 листопада – арттерапевтичний майстер-клас із психологом Ксенією Мінаєвою;
  • 17–23 листопада – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;
  • 17–23 листопада – виставка картин Олени Стрекалової «Моє натхнення»;
  • 17–23 листопада – виставка картин Олега Базилевича «Фронтові замальовки»;
  • 18 листопада – курси комп’ютерної грамотності (за попереднім записом);
  • 18 листопада – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);
  • 19 листопада – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською» (за попереднім записом);
  • 21 листопада – клуб «ПсиголоГ_і_Я»;
  • 21 листопада – бібліотечний кінозал. Показ з обговоренням документального фільму «Зерна голоду: Україна 1933». До Дня пам’яті жертв голодоморів (спільно з організацією Docudays UA);
  • 23 листопада – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

Бібліотека ім. П. Усенка: 

  • 20 листопада – літературна година до Всесвітнього дня дітей «Ми – діти сильної країни – України»;
  • 22 листопада – урок інформаційної безпеки «Фейк. Що за ним ховається»;
  • 22 листопада – мовна практика з розмовним клубом Speaking club «Мовознайка».

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки: 

  • 17 листопада – «Андрій Кокотюха – бренд детективної story», до 55-річчя від дня народження українського письменника. Віртуальна виставка;
  • 18 листопада – презентація книги «Казимир Малевич та вишивка авангарду»;
  • 18 листопада – «Смартфон: зручно, просто, корисно». Навчання роботі зі смартфоном;
  • 18 листопада – 2 грудня – «Свічка плакала в скорботі» до Дня пам’яті жертв голодоморів. Книжкова виставка-реквієм;
  • 19 листопада – ресурсні практики саморегуляції Лори Савчук;
  • 20 листопада – «Жіноче творче коло» психосоціальної підтримки Тані Срібної;
  • 20 листопада – «Українці – нація незламних» (до Дня Гідності та Свободи). Книжкова виставка;
  • 20 листопада – «Біль крізь роки» (до Дня пам’яті жертв голодоморів). Книжкова виставка;
  • 20 листопада – презентація поетичної збірки «Волокна» (видавництво «Саміт-книга»); 
  • до 23 листопада – «Свічка пам’яті жертв Голодомору». Книжково-ілюстративна виставка;
  • 23 листопада – театральний відеолекторій до 100-річчя видатного англійського режисера Пітера Брука; 
  • 23 листопада – вечір пам’яті Максима Славинського;
  • до 30 листопада – книжково-ілюстративна виставка «Опанас Заливаха» (до 100-річчя від дня народження українського художника);
  • щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;
  • щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологинею Юлією Фоміних;
  • щосуботи – English Speaking Club.

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей:

  • 21 листопада – книжкова виставка «Революція гідності – ми пам’ятаємо» (до Дня Гідності та Свободи);
  • 22 листопада – година інформування «Чорні сторінки історії України» (до Дня пам’яті жертв голодоморів).

Концерти

Юрій Великий «Від великого до смішного»

Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій фото 4

Юрій Великий – український комік, актор і пародист, який майстерно перевтілюється в політиків, артистів і відомих людей. Артист є резидентом і автором студії «Квартал 95». Брав участь у телевізійних проєктах «Бійцівський клуб», «Київ вечірній», «Шоу братів Шумахерів». Концерт «Від великого до смішного» – це нова авторська програма з пародіями, музичними номерами та імпровізаціями; цікаві спостереження за життям країни крізь призму гумору; особлива атмосфера та спілкування зі сцени. У виступі бере участь дружина та партнерка артиста – Аліна Велика.  

Коли: 18 листопада, 19:00

Місце проведення: Pepper's Club, вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7.

Концерту гурту «Очі в очі» «Вперше»

Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій фото 5

Перший тур гурту «Очі в очі» Цієї осені ми вирушаємо у наш перший справжній музичний рейд Україною – щоб співати разом, танцювати та зустрічатися там, де живе ваша енергія. Концерти гурту «Очі в очі» – це відверта розмова, драйв, емоції й ті моменти, які не зникають після фінальних акордів. Ми хочемо зазирнути вам в очі, відчути ваш настрій і прожити з вами вечори, які точно стануть історією.  

Коли: 20 листопада, 19:00

Місце проведення:  Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41.

Стендапи

Пасивно-агресивне шоу з Еммою Антонюк

Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій фото 6

Стендап-шоу «Пасивно-Агресивне» з Еммою Антонюк відбудеться за участю таких коміків:

  • Антон Сенін. Випускник стендап школи І - ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».
  • Єгор Шатайло. Ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Сценарист проєкту «Телебачення Торонто». Перший в Україні хто почав продавати свої сольні виступи на сайті за гроші і це дозволяє йому роками не вилазити в люди.
  • Ксенія Швець. Театральна режисерка, викладачка ораторської майстерності, комікеса.
  • Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб шоу.
  • Володимир Шумко. Український актор, телеведучий, сценарист. Актор театру-студії «Чорний квадрат», учасник «Improv Live Show» та «Жіночого кварталу».
  • Костя Трембовецький.

Коли: 19 листопада, 18:30

Місце проведення: Культурний центр «Арт-Братислава», вул. Архипенка, 5.

Стендап терапія

Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій фото 7

Стендап терапія – формат, де коміки й глядачі діляться власними страхами, загонами або тим, що ще не пропрацювали з психологом. І в будь-якому випадку буде два рішення – гумористичне й професійне психологічне.

За гумористичну складову відповідальні: Влад Галицький, Іван Барбул, Роман Мельник. А за професійну - психолог Данило Овсянік. 

Коли: 23 листопада, 18:00

Місуе проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.

Читайте також:

Теги: культура музей мистецтво виставка актор бібліотека Квартал 95 Андріївський узвіз концерт революція вистава Юрій Великий акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 15-16 листопада
14 листопада, 18:01
Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка
Річниця звільнення Херсона: скільки культурних цінностей викрали окупанти з міста
11 листопада, 09:37
Національна премія України імені Тараса Шевченка – це одна з найвищих державних нагород України
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів першого туру 2026 року. Повний список
10 листопада, 12:55
Гурт Schmalgauzen готує альбом на вірші Миколи Вінграновського
Поезія Миколи Вінграновського зазвучить у новому альбомі гурту Schmalgauzen
7 листопада, 18:55
Світлинами з вікенду за кордоном поділися менеджерка співака Ірина Слепушова
Іво Бобул засвітився в Лондоні: стала відома причина (фото)
6 листопада, 09:40
Зі сцени соліст Green Grey Мурік наголосив, що разом з іншими учасниками концерту хвилюється
Перший концерт без Дизеля. Репортаж з вечора пам'яті лідера Green Grey
31 жовтня, 17:57
Афіші фільмів «Буґонія», «Блакитна стежка» та «Батьківські збори»
«Божественна Сара» та «Батьківські збори». Головні кінопрем'єри тижня
31 жовтня, 14:06
Співробітники Лувра бояться працювати у музеї
Лувр після пограбування: співробітники музею відмовляються працювати
22 жовтня, 17:49
За всі роки Михайло Цонков не продав жодного граната, увесь врожай він роздає друзям, знайомим і всім охочим
Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад
18 жовтня, 21:15

Новини

Киянин отримав покарання за розбещення восьмирічної племінниці
Киянин отримав покарання за розбещення восьмирічної племінниці
На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину
На Білоцерківщині буде чутно звуки вибухів: влада назвала причину
Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)
Чотири столичних трамваї тимчасово змінили маршрут руху (схема)
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки
Українка присоромила сусідів, які під час блекаутів не кращі за Міндича
Українка присоромила сусідів, які під час блекаутів не кращі за Міндича

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua