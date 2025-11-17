Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
У Музеї книги і друкарства України починає роботу виставка «100 років мрії про музей» до 50-річчя діяльності музею
Цього тижня, 17-23 листопада, столичні музеї, театри та концертні майданчики підготували насичену програму. Злкрема, Національний музей «Київська картинна галерея» 18 листопада відкриває виставку «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла, а 22 листопада відбудеться майстер-клас із колажу у межах Фестивалю Cutout 2025. Театр «Золоті ворота» пропонує переглянути виставу «Королева краси», Молодий театр запрошує на «Патетичну сонату» – виставу-сповідь, навіяну долею Павла Тичини. На фанатів гумору чекає концерт пародій та імпровізацій Юрія Великого «Від великого до смішного».
«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які варто відвідати з 17 до 23 листопада.
Зміст
Театри
Київський академічний театр «Золоті ворота»
- 19 листопада – вистава «Дякую»;
- 21-22 листопада – вистава «Кортес»;
- 23 листопада – вистава «Королева краси»;
Вистава «Королева краси»
Це історія про домашню війну, яка точиться між матір’ю Мег Фолан та її дочкою – сорокалітньою старою дівою Морін. Водночас це ще й історія кохання. У героях Макдони безліч життєвих сил і пристрастей. А побутовий реалізм – лише видимість, під якою іскриться фантастичний коктейль з сентиментальної мелодрами, гротескової комедії, явного «театру жорстокості» й філософської притчі.
«Я хочу писати п’єси, які б трохи розворушили людей» – ці слова належать ірландцю Мартіну Макдоні, чия перша п’єса «Королева краси з Лінана» була написана лише за вісім днів і сувора британська п’єса одразу охрестила її «дивом сучасного театру».
Коли: 23 листопада, 18:00
Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.
Київський національний академічний Молодий театр
- 18 листопада – Літературний вечір Павла Деревʼянка;
- 18 листопада – Ефект дежавю: перформативний поворот у театрі;
- 19 листопада – вистава «Саща, винеси сміття»;
- 19-20 листопада – вистава «Зілля»;
- 21 листопада – вистава «Потрібні брехуни»;
- 22 листопада – За лаштунками Молодого
- 22 листопада – вистава «Жага моря»;
- 22 листопада – вистава «Патетична соната»;
- 23 листопада – вистава «Синій автомобіль»;
- 23 листопада – вистава «Праматері степів».
Вистава «Патетична соната»
«Патетична соната» – це вистава-сповідь, її дія розгортається не в місті й не в році, а у памʼяті. Перед нами – людина, поет, що колись зробив вибір. І тепер, у тиші власної свідомості намагається пригадати: з чого все почалося? Коли саме він зрадив себе?
Це історія про поета, що став голосом держави, якої боявся. Побудував кар’єру в тоталітарному суспільстві. А ще, це історія любові, яка не сталася. Любові, що народилася в революційну весну і була затоптана кіньми революції. Любові, що не витримала амбіції та запалення егоцентризму, не витримала страху та компромісу.
У виставі глядачі почують роздуми про головного героя спровоковані роздумами про життя Павла Тичини. Людини великого дару й великої внутрішньої травми.
«Ми працюємо з текстом Куліша, мов із матеріалом памʼяті: монтуємо спалахи, образи, ідеї, звуки, як це, можливо, робив би сам Курбас. У сценічному просторі оживає не лише сюжет, а й естетика українського авангарду 1920-х – як візія, як втрачена можливість, як ехо. Це не реконструкція історії. Це реконструкція зламу», – кажуть у театрі.
Коли: 22 листопада, 18:00.
Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
Головна сцена:
- 22 листопада – «Лелія», музична феєрія;
- 23 листопада – «Солом’яний бичок», комедія.
Дитячий простір:
- 19 листопада – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна вистава для найменших;
- 22 листопада – «Котик та півник», весела казка про дружбу.
Київський академічний театр «Колесо»:
- 18 та 20 листопада – детектив «Мишоловка»;
- 19 та 21 листопада – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;
- 19 та 23 листопада – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро»;
- 21 листопада – вистава «СкороВода»;
- 22 листопада – вистава «У Києві, на Подолі.., або Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
- 22 листопада – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;
- 23 листопада – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання».
Київська опера:
- 21 листопада – мюзикл на 2 дії «Піноккія»;
- 21 листопада – концерт-тризна «Запали свічку»;
- 22 та 23 листопада – мюзикл на 2 дії «Піноккія»;
- 22 листопада – мюзикл на 2 дії «Піноккія».
«Київський академічний театр на Печерську»:
- 18 листопада – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;
- 19 листопада – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників);
- 20, 21 листопада – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;
- 22 листопада – «Камінний господар», романтична легенда;
- 23 листопада – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами.
Національна оперета України:
- 19 листопада – «Ключ на бруківці»;
- 20 листопада– «Цілуй мене, Кет!»
- 21 листопада – «Тигролови»;
- 22 листопада – «Маруся Чурай»;
- 23 листопада – «Сорочинський ярмарок».
Театр драми і комедії на Лівому березі:
- 18 листопада – «HA*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;
- 19–21 листопада – «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;
- 20 листопада – «Дзвінок з минулого». Комедія;
- 22 листопада – «Батько». Спроба згадати життя на 2 дії;
- 23 листопада – «Дурко». Неонуарна трагікомедія;
- 23 листопада – «Море... Ніч... Свічки...». Невигадане життя на Середземному морі.
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- 22 листопада – практика колажу «Простір свободи» до Дня Гідності та Свободи;
- до 23 листопада – виставка «Олександр Сухоліт. Родина»;
- до 31 грудня – виставка «Щоденники війни»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- до 1 лютого 2026 року – виставка «Київський оберіг» (відкриття 14 листопада).
- до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 23 листопада – «Історичні вправи в Домі Грушевських»: захід до 91-ї річниці пам’яті Михайла Грушевського;
- до 30 грудня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».
Музей української діаспори:
- впродовж листопада – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від Ганни Лексіної;
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».
Музей шістдесятництва:
- 22 листопада – презентація нової книги Віри Агеєвої «Проти культурної амнезії. Есеї про національну пам’ять та ідентичність»;
- до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 30 листопада – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену;
- до 30 листопада – виставка «Українські обличчя зони».
Музей Шолом-Алейхема:
- щосуботи – лекційна програма «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 1 грудня – виставка «Tempo primo»;
- до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни».
Музей Авангарду:
- 20 листопада – 15 січня 2026 року – виставки «АВАНГАРД. АРМУ. ІСТОРІЯ» та «АВАНГАРД. КУЛЬТУР-ЛІГА». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».
Музей окупації Києва:
- 22 листопада – музейне заняття «Ціна зернини: що треба знати про український хліб» до Дня пам’яті жертв голодоморів;
- 23 листопада – музейне заняття у Клубі настільних ігор «Середньовічна гра «Млин».
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 23 листопада – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;
- 23 листопада – онлайн-зустріч «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»;
- до 24 листопада – виставка «Мальована. Хатній розпис – продовження»;
- до 30 листопада – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;
- до 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад» до 125-річчя від дня народження Катерини Білокур;
- до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта». Межигірський керамічний технікум у межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025.
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 18 листопада – відкриття виставки «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла з колекції Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка;
- 19 листопада – відкриття виставки «Те, що болить», присвячена Дню дитини, Дню волонтера та Дню Збройних Сил України;
- 22 листопада – майстер-клас із колажу в межах Фестивалю сучасного колажу CUTOUT 2025;
- 22 листопада – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;
- 22 листопада – екскурсія виставкою «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;
- до 23 листопада – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;
- до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби;
- до 26 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».
Виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж
18 листопада у Національному музеї «Київська картинна галерея» відкривається виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж» до третьої річниці визволення Херсона. Це перша в Україні персональна виставка видатного українського художника Михайла Андрієнко-Нечитайла.
Михайло Андрієнко-Нечитайло (1894 – 1982) вважав своїм рідним містом Херсон і завжди підкреслював свою українську ідентичність, але більшу частину життя мешкав у Франції. Художник належав до Паризької школи (École de Paris) та залишив помітний слід у європейському мистецтві ХХ століття. У його роботах поєдналися європейська витонченість і глибина південноукраїнського світла.
Це перша в історії України персональна виставка митця і водночас повернення його робіт на батьківщину. Напередодні повномасштабної війни Херсонський обласний художній музей отримав безцінний подарунок від всесвітньо відомого французького колекціонера, мистецтвознавця, дослідника українського авангарду Жан-Клода Маркаде – 10 робіт Михайла Андрієнка-Нечитайла. Роботи вціліли, адже зберігалися в Києві. Ці твори, досі невідомі українському глядачеві, а також роботи з приватних колекцій будуть представлені поціновувачам мистецтва на камерній виставці.
Коли: виставка триватиме з 18 листопада до 17 грудня 2025 року.
Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 22 листопада – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;
- 22, 23 листопада – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків». Розповідає Євген Осауленко;
- 23 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;
- 23 листопада – Читай-портик. Читання, розмова, майстер-клас для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку разом із батьками. Проводять Ксенія Морозова та Юлія Москаленко.
Музей видатних діячів української культури:
- 22 листопада – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);
- 23 листопада – концерт Є. Ліпітюк (сопрано) та Р. Смоляр (бас). Спільно з НФУ;
- 23 листопада – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення». Веде К. Антонова-Колесник;
- до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;
- екскурсії та події на замовлення: «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою, «Таємниці музичних інструментів». Квест для школярів.
Музей книги і друкарства України:
протягом листопада:
- відкриття виставки «100 років Мрії про Музей» до 50-річчя діяльності Музею;
- виставка «Янголи музейної родини» до Дня Захисників і Захисниць України;
- виставка «Дух Шевченка нас гартує».
Продовження експонування виставок:
- «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;
- «Пилип Орлик – шлях гетьмана». Спільно з Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця» (Батурин).
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- 21 листопада – захід із вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових штучних голодів 1921-1923, 1946-1947 років;
- до 4 грудня – «Діти війни», фотовиставка до Дня захисту дітей (спільно з КО НСФХУ).
Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:
- 20 листопада – «Таємниця крилатого лицаря»;
- 22 листопада – «Танго втрьох? На Монмартрі»;
- 23 листопада – «Така різна любов».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- 19 та 20 листопада – наукова конференція «ArtVision: актуальні питання театрального, музичного та кіномистецтва» спільно з кафедрою історії мистецтв КНУ ім. Т. Шевченка;
- до 21 листопада – персональна художня виставка Ірини Акімової «Історії кульбаби»;
- 22 листопада – концерт-лекція «Композитор Мікалоюс Чюрльоніс і його доба». У програмі – виступ Наталії Бялік (фортепіано);
- 22 листопада – презентація виставки «Гарбузове плесо»;
- до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Меморіальний музей-квартира В. С. Косенка:
- 21 листопада – до 165-річчя від дня народження П. Демуцького. Порфирій та Данило Демуцькі: композитор та кінооператор.
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- до 27 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича» презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»);
- до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture;
- до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач».
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- 18 листопада – екскурсія фондовою виставкою «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;
- 21 листопада – майстер-клас «Вільна, мов птаха»;
- 23 листопада – концерт Національної філармонії України;
- до 30 листопада – фондова виставка «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;
- до 30 листопада – виставка Оксани Охапкіної.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 19 листопада – «Краса рятує світ» – майстер-клас із пластинографії чи скульптури малих форм;
- 22 листопада – Пам’ять серця. Мистецькі хроніки «Коврайські сторінки у житті Г.С. Сковороди». Зустріч із краєзнавцем і режисером В. Корсаковим;
- 22 листопада – фарби життя «Вчимося малювати і не тільки». Арттерапія для людей з інвалідністю.
Комунальний заклад ВО КМДА «Аптека-музей»:
- 17 листопада – тематична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;
- 19 листопада – майстер-клас для дітей та дорослих з виготовлення декоративних воскових свічок;
- 22 листопада – екскурсія-квест для шкільних груп «У пошуках таємного рецепту»;
- 23 листопада – екскурсія-квест «Знайди ліки з тварин»;
- до 30 листопада – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії-квести для шкільних груп. Розробка тематичної пішохідної екскурсії «Ескулапи Андріївського узвозу».
Музей гетьманства:
- до 20 листопада – виставка Ольги Шинкаренко «Жанр Амонізм та Знаки Зодіаку»;
- 22 листопада – тематична екскурсія М.Г. Павлишин «Образи гетьманів і козацьких ватажків на медалях з музейної колекції»;
- 22 листопада – 10 грудня – виставка в межах артпроєкту «Душа України» (автор та куратор Ellen Orro) «Ангели»;
- листопад – виставка живопису болгарського художника Івана Стоянова «Глаголиця» та стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона:
- 19 листопада – оглядова екскурсія виставкою «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;
- 17–21 листопада – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;
- 17–21 листопада – виставка «Музей у валізі: люди, історії, рефлексії»;
- 17–21 листопада – виставка «Наше Підґрунтя»;
- 17–21 листопада – самостійний безкоштовний огляд експозицій.
Бібліотеки
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 17 листопада – віртуальний проєкт, фільмографія «Акторка і телеведуча: Яскраві моменти творчості» до 60-річчя від дня народження Руслани Писанки;
- 20 листопада – зустріч з «живою книгою», активістом Євромайдану, Владиславом Степаненком (до Дня Гідності та Свободи);
- до 20 листопада – книжкова виставка «Від аматорства до професіоналізму в театрі» до 220-річчя від дня народження Дмитра Старицького;
- 21 листопада – віртуальний екскурс «Телебачення в сучасному світі. Відзначення важливості» до Всесвітнього дня телебачення;
- до 25 листопада – виставка-реквієм у межах загальнонаціональної акції «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів;
- до 25 листопада – виставка матеріалів «Голос гідності: вшануємо свободу та єдність» до Дня Гідності та Свободи;
- щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;
- щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт, спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
- щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», а також курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;
- щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
- щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» і розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 18 листопада – зустріч з українським письменником Олександром Скороходом і презентація книги «Бакс»;
- 20 листопада – перегляд художнього фільму у кінозалі;
- 17–23 листопада – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».
Бібліотека № 150:
- 22 листопада – благодійний майстер-клас «Пишемо українською» в межах проєкту «Рутенія. Графіка української мови»;
- 17–20 листопада – виставка-показ сучасного етноодягу і ляльок «Культура – це душа нації».
Бібліотека естетичного виховання:
- 17–23 листопада – виставка графіки Олексія Базилевича «Літо в Седневі» та виставка текстильної скульптури Маргарити Бовт «Котячий настрій»;
- 20 листопада – заняття в студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;
- 20 листопада – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати свої знання української мови;
- 20 листопада – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями.
Бібліотека імені Остапа Вишні:
- 18 листопада – розмовний клуб української мови «Магія слова»;
- 23 листопада – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);
- 23 листопада – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».
Бібліотека «Світогляд»:
- 17–23 листопада – постійно діючі виставки: «Етнографічний простір вишивки та побуту»; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д. М. Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю;
- 19 листопада – майстер-клас «Різдвяний Дідух» (тільки за записом);
- 20 листопада – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;
- 21 листопада – лекція Алли Істоміної «Чи потрібен Києву Булгаков?» (тільки за записом).
Бібліотека «Книголюб»:
- 19 листопада – літературна вітальня ОППіР.
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 17 листопада – арттерапевтичний майстер-клас із психологом Ксенією Мінаєвою;
- 17–23 листопада – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;
- 17–23 листопада – виставка картин Олени Стрекалової «Моє натхнення»;
- 17–23 листопада – виставка картин Олега Базилевича «Фронтові замальовки»;
- 18 листопада – курси комп’ютерної грамотності (за попереднім записом);
- 18 листопада – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);
- 19 листопада – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською» (за попереднім записом);
- 21 листопада – клуб «ПсиголоГ_і_Я»;
- 21 листопада – бібліотечний кінозал. Показ з обговоренням документального фільму «Зерна голоду: Україна 1933». До Дня пам’яті жертв голодоморів (спільно з організацією Docudays UA);
- 23 листопада – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).
Бібліотека ім. П. Усенка:
- 20 листопада – літературна година до Всесвітнього дня дітей «Ми – діти сильної країни – України»;
- 22 листопада – урок інформаційної безпеки «Фейк. Що за ним ховається»;
- 22 листопада – мовна практика з розмовним клубом Speaking club «Мовознайка».
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 17 листопада – «Андрій Кокотюха – бренд детективної story», до 55-річчя від дня народження українського письменника. Віртуальна виставка;
- 18 листопада – презентація книги «Казимир Малевич та вишивка авангарду»;
- 18 листопада – «Смартфон: зручно, просто, корисно». Навчання роботі зі смартфоном;
- 18 листопада – 2 грудня – «Свічка плакала в скорботі» до Дня пам’яті жертв голодоморів. Книжкова виставка-реквієм;
- 19 листопада – ресурсні практики саморегуляції Лори Савчук;
- 20 листопада – «Жіноче творче коло» психосоціальної підтримки Тані Срібної;
- 20 листопада – «Українці – нація незламних» (до Дня Гідності та Свободи). Книжкова виставка;
- 20 листопада – «Біль крізь роки» (до Дня пам’яті жертв голодоморів). Книжкова виставка;
- 20 листопада – презентація поетичної збірки «Волокна» (видавництво «Саміт-книга»);
- до 23 листопада – «Свічка пам’яті жертв Голодомору». Книжково-ілюстративна виставка;
- 23 листопада – театральний відеолекторій до 100-річчя видатного англійського режисера Пітера Брука;
- 23 листопада – вечір пам’яті Максима Славинського;
- до 30 листопада – книжково-ілюстративна виставка «Опанас Заливаха» (до 100-річчя від дня народження українського художника);
- щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;
- щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологинею Юлією Фоміних;
- щосуботи – English Speaking Club.
Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей:
- 21 листопада – книжкова виставка «Революція гідності – ми пам’ятаємо» (до Дня Гідності та Свободи);
- 22 листопада – година інформування «Чорні сторінки історії України» (до Дня пам’яті жертв голодоморів).
Концерти
Юрій Великий «Від великого до смішного»
Юрій Великий – український комік, актор і пародист, який майстерно перевтілюється в політиків, артистів і відомих людей. Артист є резидентом і автором студії «Квартал 95». Брав участь у телевізійних проєктах «Бійцівський клуб», «Київ вечірній», «Шоу братів Шумахерів». Концерт «Від великого до смішного» – це нова авторська програма з пародіями, музичними номерами та імпровізаціями; цікаві спостереження за життям країни крізь призму гумору; особлива атмосфера та спілкування зі сцени. У виступі бере участь дружина та партнерка артиста – Аліна Велика.
Коли: 18 листопада, 19:00
Місце проведення: Pepper's Club, вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7.
Концерту гурту «Очі в очі» «Вперше»
Перший тур гурту «Очі в очі» Цієї осені ми вирушаємо у наш перший справжній музичний рейд Україною – щоб співати разом, танцювати та зустрічатися там, де живе ваша енергія. Концерти гурту «Очі в очі» – це відверта розмова, драйв, емоції й ті моменти, які не зникають після фінальних акордів. Ми хочемо зазирнути вам в очі, відчути ваш настрій і прожити з вами вечори, які точно стануть історією.
Коли: 20 листопада, 19:00
Місце проведення: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41.
Стендапи
Пасивно-агресивне шоу з Еммою Антонюк
Стендап-шоу «Пасивно-Агресивне» з Еммою Антонюк відбудеться за участю таких коміків:
- Антон Сенін. Випускник стендап школи І - ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».
- Єгор Шатайло. Ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Сценарист проєкту «Телебачення Торонто». Перший в Україні хто почав продавати свої сольні виступи на сайті за гроші і це дозволяє йому роками не вилазити в люди.
- Ксенія Швець. Театральна режисерка, викладачка ораторської майстерності, комікеса.
- Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб шоу.
- Володимир Шумко. Український актор, телеведучий, сценарист. Актор театру-студії «Чорний квадрат», учасник «Improv Live Show» та «Жіночого кварталу».
- Костя Трембовецький.
Коли: 19 листопада, 18:30
Місце проведення: Культурний центр «Арт-Братислава», вул. Архипенка, 5.
Стендап терапія
Стендап терапія – формат, де коміки й глядачі діляться власними страхами, загонами або тим, що ще не пропрацювали з психологом. І в будь-якому випадку буде два рішення – гумористичне й професійне психологічне.
За гумористичну складову відповідальні: Влад Галицький, Іван Барбул, Роман Мельник. А за професійну - психолог Данило Овсянік.
Коли: 23 листопада, 18:00
Місуе проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.
