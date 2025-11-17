Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій

У Музеї книги і друкарства України починає роботу виставка «100 років мрії про музей» до 50-річчя діяльності музею

Цього тижня, 17-23 листопада, столичні музеї, театри та концертні майданчики підготували насичену програму. Злкрема, Національний музей «Київська картинна галерея» 18 листопада відкриває виставку «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла, а 22 листопада відбудеться майстер-клас із колажу у межах Фестивалю Cutout 2025. Театр «Золоті ворота» пропонує переглянути виставу «Королева краси», Молодий театр запрошує на «Патетичну сонату» – виставу-сповідь, навіяну долею Павла Тичини. На фанатів гумору чекає концерт пародій та імпровізацій Юрія Великого «Від великого до смішного».

«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які варто відвідати з 17 до 23 листопада.

Зміст

Театри

19 листопада – вистава «Дякую»;

21-22 листопада – вистава «Кортес»;

23 листопада – вистава «Королева краси»;

Вистава «Королева краси»

Це історія про домашню війну, яка точиться між матір’ю Мег Фолан та її дочкою – сорокалітньою старою дівою Морін. Водночас це ще й історія кохання. У героях Макдони безліч життєвих сил і пристрастей. А побутовий реалізм – лише видимість, під якою іскриться фантастичний коктейль з сентиментальної мелодрами, гротескової комедії, явного «театру жорстокості» й філософської притчі.

«Я хочу писати п’єси, які б трохи розворушили людей» – ці слова належать ірландцю Мартіну Макдоні, чия перша п’єса «Королева краси з Лінана» була написана лише за вісім днів і сувора британська п’єса одразу охрестила її «дивом сучасного театру».

Коли: 23 листопада, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

18 листопада – Літературний вечір Павла Деревʼянка;

18 листопада – Ефект дежавю: перформативний поворот у театрі;

19 листопада – вистава «Саща, винеси сміття»;

19-20 листопада – вистава «Зілля»;

21 листопада – вистава «Потрібні брехуни»;

22 листопада – За лаштунками Молодого

22 листопада – вистава «Жага моря»;

22 листопада – вистава «Патетична соната»;

23 листопада – вистава «Синій автомобіль»;

23 листопада – вистава «Праматері степів».

Вистава «Патетична соната»

«Патетична соната» – це вистава-сповідь, її дія розгортається не в місті й не в році, а у памʼяті. Перед нами – людина, поет, що колись зробив вибір. І тепер, у тиші власної свідомості намагається пригадати: з чого все почалося? Коли саме він зрадив себе?

Це історія про поета, що став голосом держави, якої боявся. Побудував кар’єру в тоталітарному суспільстві. А ще, це історія любові, яка не сталася. Любові, що народилася в революційну весну і була затоптана кіньми революції. Любові, що не витримала амбіції та запалення егоцентризму, не витримала страху та компромісу.

У виставі глядачі почують роздуми про головного героя спровоковані роздумами про життя Павла Тичини. Людини великого дару й великої внутрішньої травми.

«Ми працюємо з текстом Куліша, мов із матеріалом памʼяті: монтуємо спалахи, образи, ідеї, звуки, як це, можливо, робив би сам Курбас. У сценічному просторі оживає не лише сюжет, а й естетика українського авангарду 1920-х – як візія, як втрачена можливість, як ехо. Це не реконструкція історії. Це реконструкція зламу», – кажуть у театрі.

Коли: 22 листопада, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена:

22 листопада – «Лелія», музична феєрія;

23 листопада – «Солом’яний бичок», комедія.

Дитячий простір:

19 листопада – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна вистава для найменших;

22 листопада – «Котик та півник», весела казка про дружбу.

18 та 20 листопада – детектив «Мишоловка»;

19 та 21 листопада – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

19 та 23 листопада – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо» – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро»;

21 листопада – вистава «СкороВода»;

22 листопада – вистава «У Києві, на Подолі.., або Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

22 листопада – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

23 листопада – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання».

21 листопада – мюзикл на 2 дії «Піноккія»;

21 листопада – концерт-тризна «Запали свічку»;

22 та 23 листопада – мюзикл на 2 дії «Піноккія»;

22 листопада – мюзикл на 2 дії «Піноккія».

18 листопада – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;

19 листопада – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників);

20, 21 листопада – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;

22 листопада – «Камінний господар», романтична легенда;

23 листопада – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами.

19 листопада – «Ключ на бруківці»;

20 листопада– «Цілуй мене, Кет!»

21 листопада – «Тигролови»;

22 листопада – «Маруся Чурай»;

23 листопада – «Сорочинський ярмарок».

18 листопада – «HA*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;

19–21 листопада – «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;

20 листопада – «Дзвінок з минулого». Комедія;

22 листопада – «Батько». Спроба згадати життя на 2 дії;

23 листопада – «Дурко». Неонуарна трагікомедія;

23 листопада – «Море... Ніч... Свічки...». Невигадане життя на Середземному морі.

Музеї

22 листопада – практика колажу «Простір свободи» до Дня Гідності та Свободи;

до 23 листопада – виставка «Олександр Сухоліт. Родина»;

до 31 грудня – виставка «Щоденники війни»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Київський оберіг» (відкриття 14 листопада).

до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

до 30 листопада: віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

23 листопада – «Історичні вправи в Домі Грушевських»: захід до 91-ї річниці пам’яті Михайла Грушевського;

до 30 грудня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

впродовж листопада – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від Ганни Лексіної;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

22 листопада – презентація нової книги Віри Агеєвої «Проти культурної амнезії. Есеї про національну пам’ять та ідентичність»;

до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 листопада – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену;

до 30 листопада – виставка «Українські обличчя зони».

щосуботи – лекційна програма «Сторінки єврейської історії та культури».

до 1 грудня – виставка «Tempo primo»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни».

20 листопада – 15 січня 2026 року – виставки «АВАНГАРД. АРМУ. ІСТОРІЯ» та «АВАНГАРД. КУЛЬТУР-ЛІГА». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

22 листопада – музейне заняття «Ціна зернини: що треба знати про український хліб» до Дня пам’яті жертв голодоморів;

23 листопада – музейне заняття у Клубі настільних ігор «Середньовічна гра «Млин».

до 23 листопада – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

23 листопада – онлайн-зустріч «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»;

до 24 листопада – виставка «Мальована. Хатній розпис – продовження»;

до 30 листопада – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад» до 125-річчя від дня народження Катерини Білокур;

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта». Межигірський керамічний технікум у межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025.

18 листопада – відкриття виставки «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла з колекції Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка;

19 листопада – відкриття виставки «Те, що болить», присвячена Дню дитини, Дню волонтера та Дню Збройних Сил України;

22 листопада – майстер-клас із колажу в межах Фестивалю сучасного колажу CUTOUT 2025;

22 листопада – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

22 листопада – екскурсія виставкою «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 23 листопада – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби;

до 26 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

Виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж

18 листопада у Національному музеї «Київська картинна галерея» відкривається виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж» до третьої річниці визволення Херсона. Це перша в Україні персональна виставка видатного українського художника Михайла Андрієнко-Нечитайла.

Михайло Андрієнко-Нечитайло (1894 – 1982) вважав своїм рідним містом Херсон і завжди підкреслював свою українську ідентичність, але більшу частину життя мешкав у Франції. Художник належав до Паризької школи (École de Paris) та залишив помітний слід у європейському мистецтві ХХ століття. У його роботах поєдналися європейська витонченість і глибина південноукраїнського світла.

Це перша в історії України персональна виставка митця і водночас повернення його робіт на батьківщину. Напередодні повномасштабної війни Херсонський обласний художній музей отримав безцінний подарунок від всесвітньо відомого французького колекціонера, мистецтвознавця, дослідника українського авангарду Жан-Клода Маркаде – 10 робіт Михайла Андрієнка-Нечитайла. Роботи вціліли, адже зберігалися в Києві. Ці твори, досі невідомі українському глядачеві, а також роботи з приватних колекцій будуть представлені поціновувачам мистецтва на камерній виставці.

Коли: виставка триватиме з 18 листопада до 17 грудня 2025 року.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

22 листопада – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;

22, 23 листопада – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків». Розповідає Євген Осауленко;

23 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

23 листопада – Читай-портик. Читання, розмова, майстер-клас для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку разом із батьками. Проводять Ксенія Морозова та Юлія Москаленко.

22 листопада – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

23 листопада – концерт Є. Ліпітюк (сопрано) та Р. Смоляр (бас). Спільно з НФУ;

23 листопада – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення». Веде К. Антонова-Колесник;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

екскурсії та події на замовлення: «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою, «Таємниці музичних інструментів». Квест для школярів.

протягом листопада:

відкриття виставки «100 років Мрії про Музей» до 50-річчя діяльності Музею;

виставка «Янголи музейної родини» до Дня Захисників і Захисниць України;

виставка «Дух Шевченка нас гартує».

Продовження експонування виставок:

«Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

«Пилип Орлик – шлях гетьмана». Спільно з Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця» (Батурин).

21 листопада – захід із вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових штучних голодів 1921-1923, 1946-1947 років;

до 4 грудня – «Діти війни», фотовиставка до Дня захисту дітей (спільно з КО НСФХУ).

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

20 листопада – «Таємниця крилатого лицаря»;

22 листопада – «Танго втрьох? На Монмартрі»;

23 листопада – «Така різна любов».

19 та 20 листопада – наукова конференція «ArtVision: актуальні питання театрального, музичного та кіномистецтва» спільно з кафедрою історії мистецтв КНУ ім. Т. Шевченка;

до 21 листопада – персональна художня виставка Ірини Акімової «Історії кульбаби»;

22 листопада – концерт-лекція «Композитор Мікалоюс Чюрльоніс і його доба». У програмі – виступ Наталії Бялік (фортепіано);

22 листопада – презентація виставки «Гарбузове плесо»;

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

21 листопада – до 165-річчя від дня народження П. Демуцького. Порфирій та Данило Демуцькі: композитор та кінооператор.

до 27 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича» презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»);

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач».

18 листопада – екскурсія фондовою виставкою «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;

21 листопада – майстер-клас «Вільна, мов птаха»;

23 листопада – концерт Національної філармонії України;

до 30 листопада – фондова виставка «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;

до 30 листопада – виставка Оксани Охапкіної.

19 листопада – «Краса рятує світ» – майстер-клас із пластинографії чи скульптури малих форм;

22 листопада – Пам’ять серця. Мистецькі хроніки «Коврайські сторінки у житті Г.С. Сковороди». Зустріч із краєзнавцем і режисером В. Корсаковим;

22 листопада – фарби життя «Вчимося малювати і не тільки». Арттерапія для людей з інвалідністю.

17 листопада – тематична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

19 листопада – майстер-клас для дітей та дорослих з виготовлення декоративних воскових свічок;

22 листопада – екскурсія-квест для шкільних груп «У пошуках таємного рецепту»;

23 листопада – екскурсія-квест «Знайди ліки з тварин»;

до 30 листопада – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії-квести для шкільних груп. Розробка тематичної пішохідної екскурсії «Ескулапи Андріївського узвозу».

до 20 листопада – виставка Ольги Шинкаренко «Жанр Амонізм та Знаки Зодіаку»;

22 листопада – тематична екскурсія М.Г. Павлишин «Образи гетьманів і козацьких ватажків на медалях з музейної колекції»;

22 листопада – 10 грудня – виставка в межах артпроєкту «Душа України» (автор та куратор Ellen Orro) «Ангели»;

листопад – виставка живопису болгарського художника Івана Стоянова «Глаголиця» та стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

19 листопада – оглядова екскурсія виставкою «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;

17–21 листопада – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;

17–21 листопада – виставка «Музей у валізі: люди, історії, рефлексії»;

17–21 листопада – виставка «Наше Підґрунтя»;

17–21 листопада – самостійний безкоштовний огляд експозицій.

Бібліотеки

17 листопада – віртуальний проєкт, фільмографія «Акторка і телеведуча: Яскраві моменти творчості» до 60-річчя від дня народження Руслани Писанки;

20 листопада – зустріч з «живою книгою», активістом Євромайдану, Владиславом Степаненком (до Дня Гідності та Свободи);

до 20 листопада – книжкова виставка «Від аматорства до професіоналізму в театрі» до 220-річчя від дня народження Дмитра Старицького;

21 листопада – віртуальний екскурс «Телебачення в сучасному світі. Відзначення важливості» до Всесвітнього дня телебачення;

до 25 листопада – виставка-реквієм у межах загальнонаціональної акції «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів;

до 25 листопада – виставка матеріалів «Голос гідності: вшануємо свободу та єдність» до Дня Гідності та Свободи;

щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт, спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», а також курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» і розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

18 листопада – зустріч з українським письменником Олександром Скороходом і презентація книги «Бакс»;

20 листопада – перегляд художнього фільму у кінозалі;

17–23 листопада – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

22 листопада – благодійний майстер-клас «Пишемо українською» в межах проєкту «Рутенія. Графіка української мови»;

17–20 листопада – виставка-показ сучасного етноодягу і ляльок «Культура – це душа нації».

17–23 листопада – виставка графіки Олексія Базилевича «Літо в Седневі» та виставка текстильної скульптури Маргарити Бовт «Котячий настрій»;

20 листопада – заняття в студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

20 листопада – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати свої знання української мови;

20 листопада – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями.

18 листопада – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

23 листопада – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

23 листопада – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

17–23 листопада – постійно діючі виставки: «Етнографічний простір вишивки та побуту»; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д. М. Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю;

19 листопада – майстер-клас «Різдвяний Дідух» (тільки за записом);

20 листопада – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

21 листопада – лекція Алли Істоміної «Чи потрібен Києву Булгаков?» (тільки за записом).

19 листопада – літературна вітальня ОППіР.

17 листопада – арттерапевтичний майстер-клас із психологом Ксенією Мінаєвою;

17–23 листопада – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

17–23 листопада – виставка картин Олени Стрекалової «Моє натхнення»;

17–23 листопада – виставка картин Олега Базилевича «Фронтові замальовки»;

18 листопада – курси комп’ютерної грамотності (за попереднім записом);

18 листопада – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

19 листопада – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською» (за попереднім записом);

21 листопада – клуб «ПсиголоГ_і_Я»;

21 листопада – бібліотечний кінозал. Показ з обговоренням документального фільму «Зерна голоду: Україна 1933». До Дня пам’яті жертв голодоморів (спільно з організацією Docudays UA);

23 листопада – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

20 листопада – літературна година до Всесвітнього дня дітей «Ми – діти сильної країни – України»;

22 листопада – урок інформаційної безпеки «Фейк. Що за ним ховається»;

22 листопада – мовна практика з розмовним клубом Speaking club «Мовознайка».

17 листопада – «Андрій Кокотюха – бренд детективної story», до 55-річчя від дня народження українського письменника. Віртуальна виставка;

18 листопада – презентація книги «Казимир Малевич та вишивка авангарду»;

18 листопада – «Смартфон: зручно, просто, корисно». Навчання роботі зі смартфоном;

18 листопада – 2 грудня – «Свічка плакала в скорботі» до Дня пам’яті жертв голодоморів. Книжкова виставка-реквієм;

19 листопада – ресурсні практики саморегуляції Лори Савчук;

20 листопада – «Жіноче творче коло» психосоціальної підтримки Тані Срібної;

20 листопада – «Українці – нація незламних» (до Дня Гідності та Свободи). Книжкова виставка;

20 листопада – «Біль крізь роки» (до Дня пам’яті жертв голодоморів). Книжкова виставка;

20 листопада – презентація поетичної збірки «Волокна» (видавництво «Саміт-книга»);

до 23 листопада – «Свічка пам’яті жертв Голодомору». Книжково-ілюстративна виставка;

23 листопада – театральний відеолекторій до 100-річчя видатного англійського режисера Пітера Брука;

23 листопада – вечір пам’яті Максима Славинського;

до 30 листопада – книжково-ілюстративна виставка «Опанас Заливаха» (до 100-річчя від дня народження українського художника);

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологинею Юлією Фоміних;

щосуботи – English Speaking Club.

21 листопада – книжкова виставка «Революція гідності – ми пам’ятаємо» (до Дня Гідності та Свободи);

22 листопада – година інформування «Чорні сторінки історії України» (до Дня пам’яті жертв голодоморів).

Концерти

Юрій Великий «Від великого до смішного»

Юрій Великий – український комік, актор і пародист, який майстерно перевтілюється в політиків, артистів і відомих людей. Артист є резидентом і автором студії «Квартал 95». Брав участь у телевізійних проєктах «Бійцівський клуб», «Київ вечірній», «Шоу братів Шумахерів». Концерт «Від великого до смішного» – це нова авторська програма з пародіями, музичними номерами та імпровізаціями; цікаві спостереження за життям країни крізь призму гумору; особлива атмосфера та спілкування зі сцени. У виступі бере участь дружина та партнерка артиста – Аліна Велика.

Коли: 18 листопада, 19:00

Місце проведення: Pepper's Club, вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7.

Концерту гурту «Очі в очі» «Вперше»

Перший тур гурту «Очі в очі» Цієї осені ми вирушаємо у наш перший справжній музичний рейд Україною – щоб співати разом, танцювати та зустрічатися там, де живе ваша енергія. Концерти гурту «Очі в очі» – це відверта розмова, драйв, емоції й ті моменти, які не зникають після фінальних акордів. Ми хочемо зазирнути вам в очі, відчути ваш настрій і прожити з вами вечори, які точно стануть історією.

Коли: 20 листопада, 19:00

Місце проведення: Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41.

Стендапи

Пасивно-агресивне шоу з Еммою Антонюк

Стендап-шоу «Пасивно-Агресивне» з Еммою Антонюк відбудеться за участю таких коміків:

Антон Сенін. Випускник стендап школи І - ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».

Єгор Шатайло. Ведучий радіо-стендап шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Сценарист проєкту «Телебачення Торонто». Перший в Україні хто почав продавати свої сольні виступи на сайті за гроші і це дозволяє йому роками не вилазити в люди.

Ксенія Швець. Театральна режисерка, викладачка ораторської майстерності, комікеса.

Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб шоу.

Володимир Шумко. Український актор, телеведучий, сценарист. Актор театру-студії «Чорний квадрат», учасник «Improv Live Show» та «Жіночого кварталу».

Костя Трембовецький.

Коли: 19 листопада, 18:30

Місце проведення: Культурний центр «Арт-Братислава», вул. Архипенка, 5.

Стендап терапія

Стендап терапія – формат, де коміки й глядачі діляться власними страхами, загонами або тим, що ще не пропрацювали з психологом. І в будь-якому випадку буде два рішення – гумористичне й професійне психологічне.

За гумористичну складову відповідальні: Влад Галицький, Іван Барбул, Роман Мельник. А за професійну - психолог Данило Овсянік.

Коли: 23 листопада, 18:00

Місуе проведення: Kooperativ, вул. Січових Стрільців, 23А.