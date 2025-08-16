Куди сходити у Києві 18-24 серпня: дайджест культурних подій

24 серпня можна відвідати пішохідну екскурсію «Володимирський шлях Михайла Грушевського», присвячену Дню Незалежності України

Цього тижня Київ готується до святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Столиця перетвориться на осередок культурних подій, пропонуючи різноманітну програму від музеїв, театрів, бібліотек та концертних майданчиків. Від тематичних екскурсій, присвячених історії України, до мистецьких майстер-класів, концертів та балетних вистав – кожен зможе знайти щось до душі, щоб відзначити головні свята країни.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 18-24 серпня.

Зміст

Музеї

23 серпня – практика з колажу «Незалежність»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – цикл екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

24 серпня – пішохідна екскурсія «Володимирський шлях Михайла Грушевського», до Дня Незалежності України;

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

протягом місяця – кураторські екскурсії виставкою «Українки».

до 31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 серпня – виставка «Українські обличчя зони».

до 30 серпня – виставка «Портал Бруно. Графіка, живопис (ШІ)». Автор – Ян Куліневич;

протягом місяця – проєкт «Арттерапія у кінному клубі «Спорт-Еліт».

до 1 вересня – виставка «Кудрявська, 9. Мазюкевичі».

до 21 серпня – виставка Ірини Бобрової;

22 серпня – презентація книги Марини Препотенської «Межа / Frontere» (поезія, пісні, есе);

22, 23 серпня – майстер-клас із виготовлення магніту «Прапор України»;

23–31 серпня – виставка українських художників;

24 серпня – тематична екскурсія «За мною Київ тягнеться у снах».

21 серпня – до Дня Незалежності «І світлі образи великих», портрети українських письменників у техніці авторської витинанки;

22 серпня – арттерапія «Краса рятує світ» – із пластилінографії для всіх вікових категорій;

23 серпня – концерт «Неопалима купина» (до Дня Прапора);

23 серпня – арттерапія «Вчимося малювати і не тільки» – для людей з інвалідністю (Фарби життя).

до 30 серпня – виставка дитячого живопису «Янголи миру» художньої студії Тетяни Золотухіної.

Заходи до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України:

23 серпня – майстер-клас із вибійки;

23 серпня – майстер-клас із виготовлення патріотичного бісерного браслета в кольорах державного прапора України;

24 серпня – міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності» (створення колекції вибійчаних рушників учасниками з 20 країн онлайн);

23-31 серпня – виставка вибійчаних творів ХVІІІ–ХХІ ст. з колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ–ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – віртуальна галерея творів народної художниці України Марії Примаченко (роботи мисткині з альбомів 1940-х рр. із колекції НМДМУ);

до 7 вересня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

Виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження»

Художниця Олена Придувалова фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Виставкова експозиція презентує твори 13 художників, серед них – відома художниця Олена Придувалова. В експозиції виставки представлено її диптих, що складається з роботи «Початок фуршету» та «Святковий обід». Ці картини є частиною серії «Трапези». Вони експонувались на виставці «Прозорість», яка проходила в музеї у грудні 2024 року.

«Я подумала, що нас всіх об’єднує, що залишається в пам'яті, підтримує. Це зустрічі, спілкування, радісні і трагічні Трапези. Мої 10 робіт про це. Там є і «Весілля» і «Фуршет», «Святковий обід» і «Поминальна вечеря» і «Розмова на двох», – зазначає авторка.

Художниця часто пише гуашшю, порівнюючи цю техніку із фресковим живописом. Характерна риса її робіт – яскраві кольори. Пані Олена розповідає, що з дитинства все сприймала через колір, бачила світ у колірних стосунках, про що свідчать її дитячі малюнки.

Коли: виставка триватиме до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Виставка художнього скла «Бережіть планету Земля»

Виставка художнього скла «Бережіть планету Земля» фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Виставка художнього скла «Бережіть планету Земля» презентує понад 150 авторських робіт чотирьох провідних художників знаного Київського заводу художнього скла – Олега Гущина, Івана Аполлонова, Володимира Геншке, Альберта Балабіна.

Назва виставки пов’язана з однойменною композицією київського художника Олега Гущина (1935–1997) – «Бережіть планету Земля». Це знакова робота митця, створена у 1984 році, яка розпочинає виставкову експозицію.

Художник неодноразово звертався до теми охорони природи та навколишнього середовища. Цій темі присвячена і монументальна композиція «Бережіть планету Земля», яка побудована на контрасті форм і кольору.

Різного розміру і конфігурації темно-фіолетові штофи та довільної форми молочно-білі об’єми виконані в техніці вільного видування з гравійованим зображенням звірів: гепардів, муфлонів, маралів; птахів: орлів, фламінго, лелек, чапель; в оточенні ягід і рослин. Цей твір, який став виразником творчого кредо митця, складається із декількох самостійних частин, гармонічно об’єднаних єдиним сюжетом.

Коли: виставка триватиме до 12 жовтня

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

до 28 серпня – колективна виставка живопису «Коли квітне літо»;

20 серпня – відкриття вуличної виставки «Від Богдана до Івана»;

20 серпня – 9 вересня – виставка «Відродження символів весільної вишивки Східного Поділля»;

23 серпня – авторська лекція к.і.н. Панченка В.О. «Історія козацьких прапорів»;

23 серпня – кураторська екскурсія Фрусевич А.М. вуличною виставкою «Від Богдана до Івана»;

24 серпня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Козацькі повстання 1620-х років».

Виставка живопису «Коли квітне літо»

До благодійної виставки доєдналося 23 художника, серед яких: Ellen Оrro, Народний художник України Валерій Франчук, Павел Шарко, Віктор Верес, Ірина Вишталюк, Алла Осадча, Айла Раджабова, Ольга Галагуз, Олена Погребняк, Ніна Литвин, Володимир Будас, Данило Ноздря, Наталія Закревська-Анікіна, Ганна Харченко-Баламаджі, Лідія Нечипорчук, Іванна Московка, Наталія Ващук, Тетяна Заславська, Веніамін Заславський, Тетяна Артемова, Наталія Анохіна, Ірина та Микола Свергуни.

Картини вражають різноманіттям технік і сюжетів: українські ниви, квітучі поля, безкраї лани під блакитним небом, барвисті букети, річки, що виблискують під сонцем. Усе це – живий подих України, її краса, ніжність і сила.

Коли: до 28 серпня

Місце проведення: Музей гетьманства, вул. Спаська, 16Б.

до 31 серпня – виставка традиційного українського стародавнього вбрання «Вільна країна: нескорені строї»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

21 серпня – до Дня Державного прапора творчий вечір членкині Національної спілки письменників України Ольги Ходацької;

до 28 серпня – персональна художня виставка Марії Жилки «Я люблю Україну», портрети наших сучасників, а також натюрморти та пейзажі, присвячені Україні;

до 31 серпня – виставка фотоколажів «Об’єднаймось, щоб вистояти і перемогти».

20 серпня – концерт до Дня Прапора і Дня Незалежності України. У програмі – твори українських композиторів.

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна;

щочетверга – авторська екскурсія Олександри Сторчай виставкою «Окупована спадщина».

22 серпня – відкриття виставки «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти» Анатолія та Богдана Поліщуків;

24 серпня – відзначення в експозиції Дня Незалежності України експонатами з колекції музею;

24 серпня – день відкритих дверей з нагоди Дня Незалежності України;

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

20 серпня – 15 вересня – фотовиставка «Моя Батьківщина – вільна Україна» (спільно з КО НСФУ);

22 серпня – 15 вересня – тематична виставка «Символ волі та незламності» (фонди музею);

23 серпня – виставка-вернісаж художниці Світлани Севастьянчик «Фортеця».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

21 серпня – вистава «Таємниця крилатого лицаря»;

23 серпня – вистава «Клуб джентльменів»;

24 серпня – вистава «Контрольний постріл».

Виставка прапорів «Символ волі та незламності»

До Дня Державного прапора України у музеї «Київська фортеця» відбудеться виставка прапорів з власних фондів «Символ волі та незламності».

Коли: з 22 серпня по 15 вересня, крім понеділка, з 10.00 до 17.00, в пятницю з 10.00 до 16.00.

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул.Госпітальна, 24-А.

23 серпня – гостини «Сніданок у Лисенків»;

23 серпня – гостини «Вечір у саду»;

до 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

19 серпня – кураторська екскурсія виставкою «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 20 серпня – виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»;

22 серпня – оновлення виставки «Наша земля. Пейзажі українського Криму»;

до 31 серпня – виставка «Михайло Гуйда і класики»;

до 31 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 26 жовтня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

22 серпня – квест для дітей різного віку «Знайди ліки з тварин»;

23 серпня – культурно-мистецький захід до Дня Незалежності України: виступ з авторською програмою Заслуженої артистки естрадного мистецтва України Юлії Сак;

24 серпня – з нагоди Дня Державного прапора України вулична екскурсія «Історії Старого Подолу»;

до 31 серпня – оглядові екскурсії музеєм.

21 серпня – бібліотека Музею Ханенків, на прикладі одного загадкового рукопису поговоримо про роботу за лаштунками музейних досліджень. Розповідатиме Маргарита Стафійчук;

23 серпня – «Життя, більше за легенду. Микола Макаренко» – зустріч у межах виставки «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків». Розповідає Катерина Чуєва;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – виставка «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щовихідних – працює Музейний дворик;

щосуботи – літні етюди. Суботній скетчинг у Музеї Ханенків.

18-22 серпня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського. Самостійний огляд;

18–22 серпня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: 075-130-77-75, (044) 204-85-17;

18–22 серпня – самостійний огляд експозицій (корпус 6 та 6-Б), з 9:00 до 16:30, безкоштовно;

20 серпня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» і БФ «ЯМаріуполь», кураторська екскурсія виставкою «Ода механіці та стану гри».

Виставка «Ода механіці та стану гри»

На виставці експоновано понад 90 цікавинок – рухомих іграшок, техніки та навчальних механізмів, більшість з яких створена ще 1880-х років німецьким інженером Францем Рело саме з просвітницькою/навчальною метою. «Близнюки» цих моделей перебувають в колекціях музеїв технічних університетів Європи та США, а також і в КПІ.

Усі вони поєднані в 11 тематичних комплексів, взаємодоповнюючи і розкриваючи глибші сенси.

Коли: виставка триває до 5 вересня 2025 року з 9:00 до 17:00 по робочих днях

Місце проведення: Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ, Київська політехніка,

корпуси 6 та 6-Б.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

20 серпня – «Солом’яний бичок», комедія;

23 серпня – «Пан Коцький», жартівлива опера;

24 серпня – «Була у зайчика хатинка», музична казка.

22, 23 серпня – вистава «Ліниві та ніжні. Вертикальні прояви горизонтальних пристрастей».

The Sounds of Dance. Балет «Фауст»

The Sounds of Dance – це проєкт, який поєднує камерне музикування з класичною та модерновою хореографією. Артисти презентують цікаві та революційні концертні програми та балетні вистави. Одним із центральних виступів проєкту є балет за мотивами трагедії Гете «Фауст». Це історія про угоду між доктором Фаустом та дияволом Мефістофелем, який намагається спокусити його земними насолодами. Фауст відкидає багатство та владу, але піддається чарам кохання до юної Маргарити. Їхня пристрасть призводить до трагедії: Маргарита стає вбивцею, а Фауст тікає. Однак у фіналі каяття і любов перемагають, рятуючи його душу від Мефістофеля.

Це захоплююча вистава, яка об'єднує драматичний сюжет, майстерність класичного балету та витончене камерне музикування.

Коли: 19 серпня 18:00

Місце проведення: Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Вистава «Дон Кіхот»

«Дон Кіхот» – це балет, натхненний знаменитим романом Мігеля де Сервантеса, який розповідає про пригоди благородного, але трохи божевільного лицаря. У Барселоні вирує життя. Дочка трактирника Кітрі закохана у цирульника Базіля, але її батько, Лоренцо, має інші плани: він хоче видати її заміж за багатого дворянина Гамаша. Саме в цей час на площі з'являється Дон Кіхот зі своїм вірним зброєносцем Санчо Пансою. Лицар приймає Лоренцо за господаря замку, а Кітрі — за свою уявну даму серця, Дульсінею. Тим часом Кітрі та Базіль тікають, і їхні переслідувачі, включно з Дон Кіхотом, вирушають на пошуки закоханих...

Коли: 21 серпня 17:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Бібліотеки

30 серпня – участь у щорічному забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» – забіг, пошанування памʼяті Героїв, зустріч з ветеранами і членами їхніх родин;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – Жіноче коло Тані Срібної;

щочетверга – тренінг «Шлях до себе: методики самодопомоги»;

щосуботи – розмовний клуб English Speaking Club.

22 серпня – флешмоб-інформування «Синьо-жовтий стяг здіймається у небі», до Дня Державного прапора України;

23 серпня – виставка-інформування «Незалежність має ціну!», до Дня Незалежності України.

19 серпня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

21 серпня – інформаційна вулична акція «Слава Україні: під державним прапором Незалежності», до Дня Державного прапора України;

23 серпня – стрим-бесіда з Іваном Братусем «Голос вільної нації»;

до 30 серпня – до Дня Незалежності України, книжкова виставка «Війнами втомлена та ніким не зломлена!..»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика «Літературний календар»;

щовівторка – рубрика «Читаємо українською»;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

18-24 серпня – виставка живопису Ольги Галагуз «Сюрреалізм моїх відчуттів»;

18-24 серпня – виставка ілюстраторки Уляни Балан «Робота з текстом». Спільно з КНУТД, факультет дизайну;

19 серпня – бібліотечний кінозал. Сатирична комедія «Редакція»;

21 серпня – бібліотечний кінозал. Показ з обговоренням документального фільму «Горицвіт: квітнути всупереч»;

22 серпня – зустріч з психологом Ксенією Мінаєвою «Сенси життя».

24 серпня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературна зустріч «Мова як вузол, що міцно триматиме нас…». До Дня народження Сергія Жадана.

20 серпня – бібліопригоди за книгами дитячих письменників Європи «Фантазії літа»;

21 серпня – творча майстерня до Дня Державного прапора України «Мій синьо-жовтий прапор»;

21 серпня – розмовний клуб української мови «Говоримо українською»;

22 серпня – малюнок на асфальті до Дня Незалежності України «Малюємо перемогу».

22 серпня – майстер-клас «Державний прапор України: дитяче бачення». До Дня Державного прапора України.

21 серпня – бібліотека під відкритим небом «Літо з книгою – це весело!». Майданчик біля Бібліотеки на Русанівці.

Концерти

Virsky. «Легендарне шоу»

22-23 серпня 2025 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського у Києві. До Дня Незалежності України Virsky підготував грандіозну концертну програму «Легендарне шоу». Організатори обіцяють глядачам неперевершене поєднання музики і хореографічного мистецтва, найкращі номери унікального танцювального колективу на честь головного свята України. Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського виступав у 90 країнах світу, демонструючи українське мистецтво на найпрестижніших сценах.

Коли: 22-23 серпня, 18:00

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Аlyona Аlyona у Sosnovel

23 серпня 2025 року у заміському комплексі відпочинку Sosnovel відбудеться концерт Аlyona Аlyona. Аlyona Аlyona – це феномен на українській реп-сцені. «Я мала виборювати багато що, без підтримки, без чиїхось плечей, іти, жити те життя, творити кар'єру», – каже про себе співачка. Ця битва, виборювання свого місця у житті – все в її текстах. Цей вечір стане гучним ритмом свободи просто неба.

Коли: 23 серпня, 20:00

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Sosnovel, вул. Київська 100, Воропаїв.

Стендапи

Підпільний Сет-лист

Підпільний Сет-лист – це новий формат української стендап-комедії, де імпровізація – головна зірка вечора. Жодних заготовок, жодних репетицій – лише жива реакція, чистий гумор і миттєва вигадка. Коміки виходять на сцену, не знаючи теми свого виступу, – її вони дізнаються просто під час шоу. Шоу проходить в легендарному Underground Standup Club у закладі Porta D’oro Trattoria – тут із 2016 року створюється авторська українська стендап-комедія.

На вас чекає атмосфера вільного гумору, драйву та непередбачуваних жартів.

Коли: 20 серпня 18:30

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Сольний стендап Ганни Кочегури

Новий сольний стендап концерт Ганни Кочегури про все на світі і життя в абсурдні часи. «Що там ще думати, буде смішно - приходьте, бо краще мої описи не стануть», – закликає Кочегура.

Коли: 22 серпня 18:30

Місце проведення: Підвал Культури, вул. Гончара, 30а.