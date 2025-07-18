Легендарну шаблю гетьмана Мазепи представлено у Лондоні

Шабля гетьмана Мазепи експонується в Лондонському Тауері

Вперше в історії українська культурна спадщина представлена в одному з головних музеїв світу. Легендарна шабля гетьмана Івана Мазепи від сьогодні експонуватиметься у Білій вежі Королівської зброярні Лондонського Тауера. Виставка триватиме до 3 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ukraine WOW.

фото: Ukraine WOW

Як зазначають в організації, ця подія має особливе значення, адже століттями Росія докладала зусиль, щоб спаплюжити ім'я гетьмана Мазепи та його роль в історії. Сьогодні ж він нарешті отримує заслужене визнання на міжнародній арені – як герой, який боровся за суверенітет України та її свободу.

До урочистого відкриття експозиції шаблі в Тауері долучився відомий актор, письменник і друг України Стівен Фрай, що додає події додаткової уваги та значущості.

Нагадаємо, Усик презентував копію панно Алли Горської «Боривітер» в Лондоні. 14 липня, володар титулів у надважкій вазі WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик презентував відтворену мозаїку Алли Горської «Боривітер» в Лондоні на Трафальгарській площі.