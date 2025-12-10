Наречена Дмитра Кулеби пояснила свої танці в опері та різко відповіла хейтерам

Павелецька пояснила свої емоційні танці в опері та відповіла тим, хто засудив її поведінку

Підприємниця оприлюднила скріншоти хейту та поставила критикам прямі запитання про їхній вклад у перемогу

Наречена колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, підприємниця та співзасновниця видавництва «Книголав» Світлана Павелецька вперше відреагувала на хвилю критики, що виникла після відео, де вона танцює під час концерту Дмитра Монатіка у Київській опері. Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

У дописі Павелецька заявила, що шокована не стільки самим обговоренням її поведінки, скільки масштабом ненависті в коментарях.

Павелецька опублікувала скріншоти хейтерських висловів і наголосила, що частина користувачів «перейшла межі людяності». За її словами, у коментарях їй писали образи, звинувачували у зловживанні алкоголем чи наркотиками, бажали смерті їй і дитині.

Павелецька оприлюднила скриншоти образливих коментарів і наголосила, що має право на емоції та відпочинок paveletskaya_svitlana

Підприємниця наголосила, що її родина має прямий стосунок до оборони країни, а її чоловік «більшу частину життя присвятив служінню Україні». Вона додала, що не залишала країну, працює тут і платить податки.

Водночас вона зазначила, що частина хейту є «проплаченою історією» та пов’язана з російськими фейкомейкерами. Але найбільше її зачепило те, що частину образ пишуть реальні люди. Після прочитання коментарів вона поставила хейтерам питання: що вони особисто зробили для перемоги, скільки донатили та який внесок роблять у розвиток країни.

«Хейт не робить вас сильнішими. Хейт не наближає перемогу. Хейт лише показує, ким ви є всередині», – резюмувала вона.

Нагадаємо, що 8 грудня колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його наречена, піарниця Світлана Павелецька відвідала концерт Дмитра Монатіка у Національній опері України. У мережі розкритикували майбутню дружину ексміністра через відео її танців, яке поширилося мережею.

6 листопада Дмитро Кулеба та підприємиця Світлана Павелецька оголосили про заручини. Для обох це буде другий шлюб. Дмитро Кулеба раніше був одружений із депутаткою Київради Євгенією Кулебою, з якою виховує двох дітей – сина Єгора та доньку Любу. Світлана Павелецька також була у шлюбі з бізнесменом Валерієм Павелецьким, від якого має сина Олександра.