Катерина Кухар похизувалася сином-красенем (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Катерина Кухар виклала фото свого сина у шкіряній куртці
фото: скриншот Іnstagram/ekaterinakukhar_official

Одна з підписниць балерини прокоментувала незвичайне фото сина-підлітка артистки

Заслужена артистка України та прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Катерина Кухар похизувалася у мережі Instagram світлиною свого сина-підлітка. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі балерини.

У Instagram-сторис Катерина Кухар виклала фото свого сина, який одягнений лише у шкіряну куртку, де видно гарну фізичну форму хлопця. «Мам, мені личить ця куртка?» – так балерина підписала свою сторис.

Фото з особистого родинного архіву балерини є рідкістю
Фото з особистого родинного архіву балерини є рідкістю
фото: скриншот Іnstagram/ekaterinakukhar_official

Нижче вона додала: «А я тут навіть і куртки не бачу». У коментарях до сторис одна з підписників Катерини Кухар також відмітила вроду сина балерини, зазначивши, що він, ймовірно, має неабияку популярність серед дівчат. «Дівчата табунами бігають, гарний син», – написала користувачка.

Одна з підписників балерини прокоментувала фото сина-підлітка артистки
Одна з підписників балерини прокоментувала фото сина-підлітка артистки
фото: скриншот Іnstagram/ekaterinakukhar_official

На своїй сторінці Народна артистка України та керівниця Київського державного хореографічного коледжу частіше висвітлює свою творчість та роботу, тож фото з особистого родинного архіву балерини є рідкістю.

Раніше «Главком» повідомляв, що популярний український співак Melovin поділився новими фото зі своїм бойфрендом Петром Злотею, який нещодавно зробив йому пропозицію. Артист виклав нові фото у своєму блозі в Instagram, на яких засвітився зі своїм обранцем. Пара позувала у ліфті, де й зробила спільні селфі. На одному з кадрів Петро ніжно цілує хлопця в щоку, а Melovin усміхається в камеру. Обидвоє мають дуже закоханий та щасливий вигляд.

Нагадаємо, що після масштабного європейського туру Макс Барських повертається в Україну з особливою місією – відкрити різдвяну частину свого туру великим сольним концертом у столиці. Уже 13 грудня 2025 року Київ наповниться святковою атмосферою й живою енергією музики: у Палаці спорту відбудеться зимове шоу артиста, яке стало невід’ємною традицією для співака та його численних прихильників.

балет фото Катерина Кухар соцмережі

