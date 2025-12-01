Катерина Кухар похизувалася сином-красенем (фото)
Одна з підписниць балерини прокоментувала незвичайне фото сина-підлітка артистки
Заслужена артистка України та прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Катерина Кухар похизувалася у мережі Instagram світлиною свого сина-підлітка. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі балерини.
У Instagram-сторис Катерина Кухар виклала фото свого сина, який одягнений лише у шкіряну куртку, де видно гарну фізичну форму хлопця. «Мам, мені личить ця куртка?» – так балерина підписала свою сторис.
Нижче вона додала: «А я тут навіть і куртки не бачу». У коментарях до сторис одна з підписників Катерини Кухар також відмітила вроду сина балерини, зазначивши, що він, ймовірно, має неабияку популярність серед дівчат. «Дівчата табунами бігають, гарний син», – написала користувачка.
На своїй сторінці Народна артистка України та керівниця Київського державного хореографічного коледжу частіше висвітлює свою творчість та роботу, тож фото з особистого родинного архіву балерини є рідкістю.
